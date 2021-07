Velik šok za Đokovića, ki ostaja brez zlate olimpijske medalje

Novak Đoković je v prvem nizu oddal le eno igro in ga dobil po pičlih 38 minutah. Kazalo je že, da se bo prvi igralec sveta brez težav prebil do finala. A je nato sledil velik preobrat. Zverev je dvignil svojo raven igre in začel dominirati v igri. Drugi niz je mladi Nemec dobil s 6:3, zadnji, odločilni niz pa se je končal s 6:1. Dvoboj se je končal po dveh urah in petih minutah.

Foto: Reuters

Drugi finalist je Karen Kačanov

Karen Hačanov je prvi finalist olimpijskega teniškega turnirja v Tokiu. Skoraj dva metra visoki Moskovčan s stalnim prebivališčem v Dubaju, ki tekmuje pod nevtralnimi simboli ruskega olimpijskega komiteja, je v današnjem prvem polfinalu ugnal španskega predstavnika Pabla Carrena Busto gladko v dveh nizih, z dvakrat 6:3. Dvoboj je trajal 80 minut.

Hačanov, ki je sicer 25. igralec svetovne lestvice, bo prvič zaigral v finalu olimpijskega turnirja.

Hačanov, ki je osvojil najmanj srebro, je postal prvi Rus z olimpijsko kolajno v moški posamični konkurenci v tenisu po Sydneyju leta 2000. Pred 21 leti je Jevgenij Kafelnikov osvojil naslov olimpijskega prvaka, potem ko je v finalu premagal Nemca Tommyja Haasa. Andrej Čerkasov je bil leta 1992 v Barceloni, po razpadu Sovjetske zveze, bronast pod zastavo Skupnosti neodvisnih narodov.