Jadralki Mrak in Macarol po peti regati napredovali na šesto mesto

Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta po peti regati razreda 470 na olimpijskih igrah v Tokiu, prvi v tretjem dnevu tekmovanj razreda, iz osmega napredovali na šesto mesto (27 točk). V petem plovu sta bili četrti, kar je njuna najboljša uvrstitev na teh OI.

Prvi v regati sta bili dvakratni zaporedni evropski prvakinji Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz. Slovenki sta za njima zaostali 15 sekund.

Drugi sta bili domačinki in svetovni podprvakinji iz leta 2019 Ai Kondo in Miho Yoshioko, tretji pa Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre. Millsova je na OI pred petimi leti v Riu olimpijsko zlato osvojila z drugo flokistko.

V skupnem vodstvu sta pred drugo današnjo regato ostali Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar. Nekdanji svetovni prvakinji sta bili v peti regati 13. in ta uvrstitev se jima kot najslabša črta iz skupnega seštevka.

Poljakinji imata devet točk, drugi sta Francozinji s točko zaostanka (10), tretji pa Britanki, dve točki za vodilno posadko (11).