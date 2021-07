Kauzer in Velenškova v boj za odličja, začenja se atletika s Kristjanom Čehom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedmi tekmovalni dan olimpijskih iger v Tokiu spet prinaša možnosti za slovenska odličja. Kajakaš Peter Kauzer spada med favorite v slalomu na divjih vodah, judoistka Anamari Velenšek pa ima v kategoriji nad 78 kilogramov težko delo. Začenjajo se tudi atletska tekmovanja, metalec diska Kristjan Čeh, sprinterka Maja Mihalinec Zidar in dolgoprogašica Klara Lukan se bodo najprej spopadli s kvalifikacijami.

Kajakaš Peter Kauzer je v Tokio prišel kot olimpijski podprvak izpred petih let, zato ima tudi v Tokiu v slalomu na divjih vodah visoke cilje. V kvalifikacijah si je napredovanje zagotovil že v prvi vožnji s četrtim mestom, danes ga čakata polfinale in finale, če se bo vanj uvrstil.

Ana Velenšek je v Riu osvojila bronasto odličje v kategoriji do 78 kilogramov, v Tokiu pa nastopa v višji kategoriji nad 78 kilogramov in ne spada v ožji krog favoritinj za olimpijsko odličje. V prvi borbi se bo pomerila z Američanko Nino Cutro Kelly.

Začenjajo se atletska tekmovanja in že prvi dan bodo v kvalifikacijah nastopili trije slovenski predstavniki, vključno s prvim adutom Kristjanom Čehom v metu diska. Ob njem nastop čaka še Majo Mihalinec Zidar v sprintu na 100 metrov in Klaro Lukan v teku na 5.000 metrov.

Nadaljevali bodo tudi jadralci, med njimi v razredu laser Žan Luka Zelko, v razredu 470 pa Tina Mrak in Veronika Macarol.

Podelili bodo 21 kompletov odličij

Danes bodo v Tokiu podelili 21 kompletov medalj, v slalomu na divjih vodah se bo za odličja potegoval kajakaš Kauzer, v judu nad 78 kilogramov pa Ana Velenšek.

Za odličja se bodo borili tudi na teniškem turnirju moških dvojic, v plavanju na 200 metrov prsno in 100 metrov prosto za ženske ter na 200 metrov hrbtno in mešano za moške, prvi komplet medalj pa bo na voljo tudi atletom, in sicer v moškem teku na 10.000 metrov.

Veslači se bodo borili za olimpijske zmage v enojcih in osmercih, znani bodo tudi najboljši v BMX kolesarjenju, na sporedu sta tako moški kot ženski finale. V judu tudi v najtežji moški kategoriji nad 100 kilogramov, na namiznoteniškem turnirju pa bodo finalni obračuni v moški konkurenci.

Za medalje se bodo borili še sabljači (meč), badmintonisti med mešanimi pari in lokostrelke, strelke čaka finale s pištolo na 25 metrov, telovadke pa bodo nastopile še na finalu prožne ponjave.

30. julij, slovenski nastopi: 2.45, atletika, moški, disk – Kristjan Čeh 4.00, judo, ženske, nad 78 kilogramov – Anamari Velenšek 4.40, atletika, ženske, 100 metrov – Maja Mihalinec Zidar 12.00, atletika, ženske, 5.000 metrov – Klara Lukan 5.10, jadranje, ženske, 470, 5. in 6. regata – Veronika Macarol, Tina Mrak 7.00, kajak-kanu, moški, kajak, slalom, polfinale – Peter Kauzer 7.30, jadranje, moški, laser 9. in 10. regata – Žan Luka Zelko 9.00, kajak-kanu, moški, kajak, slalom, finale – Peter Kauzer? 11.38, judo, ženske, nad 78 kilogramov, finale – Anamari Velenšek?

