Je res tako preprosto osvojiti kolajno?

Zdi se, da ima slovenska atletika v Tokiu po Brigiti Bukovec (1996), Jolandi Čeplak (2004) in Primožu Kozmusu (2008 in 2012) znova lepe možnosti za olimpijsko kolajno. Da je ta dosegljiva, odkrito priznava skakalka ob palici Tina Šutej. Bolj zadržan pa je tisti, za katerega je mogoče verjeti, da ima še lepšo priložnost. To je komaj 22-letni ptujski metalec diska Kristjan Čeh, ki je v Tokio pripotoval z državnim rekordom 70,35 m. V krog za met na olimpijskem štadionu bo stopil že v petek. V finalu pa ga lahko pričakujemo dan pozneje.

Ste že začutili trenutek olimpijskih iger?

Vsekakor mi vse, kar se dogaja okrog mene, sporoča, da sem na prizorišču nečesa velikega. Nečesa posebnega. Olimpijske igre so največje športno tekmovanje. To sem začutil že pred začetkom svojega tekmovalnega dela. Pričakala me je velika olimpijska vas, dobro vzdušje … Vem pa, da se moram osredotočiti na svoje nastope. Zato je pomembno, da se dobro počutim. Tudi dolga pot me ni iztirila.

Kaj pa vsi ukrepi, ki spremljajo olimpijske igre?

To so organizatorji napovedovali. Po krizi v letu 2020 smo veseli, da lahko nastopamo, zato vse ukrepe sprejemamo kot del sistema. Nobeden od ukrepov me ne ovira pri delu. Vseh postopkov sem se že privadil.

Foto: MaPa

Popotnica je sanjska. Kako kot športnik gledate na četverico, ki se že lahko pohvali z olimpijskim odličjem?

Prav zaradi zelo uspešnega tekmovalnega začetka naše reprezentance vlada v slovenskem delu olimpijske vasi prav posebno vzdušje. Človek se ob teh uspehih vpraša, ali je res tako preprosto osvajati kolajne. Skoraj vsak dan namreč postreže s kakšno uvrstitvijo med najboljše tri. Slovenija je torej res na dobri poti.

Se vas je kakšna kolajna še posebej dotaknila?

Da, zadnja. Pa ne le zaradi tega, ker je zlata. Primož Roglič si je po vsem, kar se mu je dogajalo, to kolajno zares zaslužil.

Ne moremo spregledati dejstva, da v ožji krog kandidatov za kolajno spadate tudi vi. Vas to bremeni?

Niti ne. Ne gre za dodatno breme. Držim se namreč svojih načel in koncepta dela. Vsake tekme se lotevam na natanko določen način. Tako se bom tudi olimpijske. Osredotočenost in mirna glava. Na to stavim. Upam, da bom to pokazal že jutri.

Foto: Guliverimage Kaj bi vas zadovoljilo?

Za začetek preboj v finale. Tam pa dobri meti.

A vseeno … Verjamete, da vam meti, ki ste jih kazali v tej sezoni, prinašajo kolajno?

Mogoče da, mogoče ne. Bomo videli, kako pripravljeni so tekmeci. Tudi pogoji niso zanemarljivi. Zato vam težko odgovorim.

Vremenske razmere?

Nisem tip športnika, ki bi negodoval nad vlago in vročino. Pravzaprav je tukaj precej bolj prijetno kot na svetovnem prvenstvu v Dohi.

Kaj pa tempiranje forme? Verjamete, da ste najboljše mete prihranili prav za olimpijski štadion?

Da, verjamem. Treningi so bili brez posebnosti oziroma negativnih presenečenj. Priprave so bile naporne. Deloma zaradi dela na štadionu, deloma zaradi vseh obveznosti. Tudi na Japonskem je vse OK. Tukaj sem celo malce zadihal in padel v nov ritem: spanje-hrana-treningi. Imam dober občutek. Prepričan sem o primerni formi. Odgovor bo dala tekma.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Malce ste presenetili le z menjavo trenerja …

O tem sem pravzaprav povedal že vse. Delam brez trenerja. Novega sredi sezone nisem želel iskati. Zastavil sem si načrt, ki ga izpolnjujem.

Igre v Tokiu, ki bi morale biti na sporedu že lani, bodo za vas prve, skoraj zanesljivo ne zadnje. Na koliko igrah se vidite?

Sem bolj izkušen in boljši kot pred letom. Zato mi je ta selitev celo ustrezala. Se pa strinjam, da to ne bodo moje edine igre. Rad bi se jih udeležil štirikrat. Potem se bom lahko mirno upokojil.

Bi vas uspeh v Tokiu spremenil?

Tega še nisem doživel. Ne vem. Ne verjamem, da bi me uspeh spremenil na osebni ravni. Verjetno pa bi se marsikaj spremenilo v mojem življenju.