Svetovni prvak pozitiven in ostal brez olimpijskih iger

Dvakratni svetovni prvak v skoku s palico Sam Kendricks iz ZDA je bil pozitiven na testu na novi koronavirus in je ostal brez olimpijskega nastopa v Tokiu. Osemindvajsetletni ameriški atlet je bil poleg švedskega svetovnega rekorderja Armanda Duplantisa glavni favorit za zlato medaljo.

"Na žalost moramo potrditi novico, da je bil Sam Kendricks pozitiven na testiranju na novi koronavirus in ne bo mogel nastopiti na olimpijskih igrah. V skladu s zdravstvenimi pravili so ga odpeljali v hotel, kjer je v izolaciji," je potrdila ameriška olimpijska reprezentanca.

Kendricks, svetovni prvak v letih 2017 in 2019 ter bronast na olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru, je bil pozitiven le dva dneva pred začetkom kvalifikacij v skoku s palico.

Novico o pozitivnem testu je prvi objavil njegov oče in trener Scott Kendricks, ki je na Instagramu zapisal: "Sin je bil pozitiven na novi koronavirus. Počuti se dobro in nima simptomov. Rad te imam in se kmalu vidiva."

