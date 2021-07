Prvak iz Londona ne bo nastopil v Tokiu

"Prisiljen sem prisluhniti svojemu telesu in temu 'trmastemu' kolenu, ki je že dolgo motilo moje priprave, tako kot covid-19, za katerim sem zbolel lani," je zapisal športnik v izjavi, poslani APS, in navedel, da je "dolgo odlašal z dokončno odločitvijo".

Triintridesetletni Makhloufi je bil leta 2016 v Riu tudi olimpijski podprvak na 800 in 1500 metrov. Na 1500 km je bil srebrn tudi na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi.

V Londonu pred devetimi leti je poskrbel za manjši škandal. Makhloufi je bil izključen iz nadaljnjega tekmovanja na olimpijskih igrah v britanski prestolnici, ker je predčasno končal tek na 800 m in se po mnenju takrat še Mednarodne atletske zveze (IAAF) ni dovolj potrudil. Makhloufi je takrat odstopil po samo 200 m teka. Makhloufi je bil primoran tekmovati, ker ga alžirska reprezentanca ni odjavila do roka. Kazen so mu nato preklicali, tako da je lahko tekel na 1500 m in osvojil zlato.