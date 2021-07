Bronastemu atletu iz Dohe enoletna prepoved zaradi dopinga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna antidopinška agencija (Wada) je danes sporočila, da je 31-letni Ekvadorec trikrat kršil pravila testiranj, pri čemer je navedeno, da je bodisi izpustil test, se ni pojavil na dogovorjenem mestu bodisi je navedel napačne informacije glede kraja testiranja.

Quinonez je v roku enega leta trikrat kršil pravila, in sicer 2. junija 2020, 28. septembra 2020 in 19. maja 2021. Po pravilniku to pomeni suspenz enega leta.

Športniki morajo slediti strogim pravilom Wade glede nenapovedanih testiranj. Vsak dan morajo denimo določiti eno uro, v kateri so dosegljivi za uradnike Wade in testiranje, še piše AFP.

Quinonez je na listi kaznovanih športnikov vse od 25. junija letos, zaradi enoletne prepovedi nastopanja pa bo bržčas izpustil olimpijske igre v Tokiu, razen če ekspresno uspe s pritožbo na Mednarodnem športnem razsodišču (Cas). Atletski del sporeda se bo v Tokiu začel 30. julija.

Ekvadorski olimpijski komite je sicer Quinoneza kljub kazni uvrstil na seznam potnikov v Tokio.