Zaradi kokaina začasno izključen z olimpijskih iger

Za zdaj je pozitiven Kermondov A-vzorec, zaradi česar si je tekmovalec v konjeništvu prislužil začasen suspenz.

V skladu z avstralskimi protidopinškimi pravili pa lahko 36-letni Kermond, za katerega bi bile olimpijske igre v Tokiu prve v karieri, zdaj zahteva analizo vzorca B.

Osem novih koronskih primerov, tudi med športniki

Organizatorji poletnih olimpijskih iger Tokio 2020 so v današnjem dnevnem poročilu navedli, da so dan pred slovesnim odprtjem iger odkrili novih osem pozitivnih primerov na novi koronavirus. Med pozitivnimi je tudi en športnik, ki pa ne biva v olimpijski vasi, so poudarili.

Vse od 1. julija so tako tokijski prireditelji v povezavi z OI registrirali 75 pozitivnih primerov novega koronavirusa.

Organizatorji so sporočili, da je bila tokrat pozitivna tudi ena od uradnih oseb v olimpijski vasi, ki je imela 12 bližnjih stikov.

Že v torek so iz češke olimpijske reprezentance sporočili, da je po pozitivnem testu odbojkarja na mivki Ondreja Perušiča zdaj pozitiven še njegov trener Simon Nausch.

Poleg 75 pozitivnih testov, ki so jih registrirali olimpijski organizatorji, so v japonskih prefekturah odkrili še štiri nove primere, povezane z OI. Vendar regionalne oblasti na Japonskem niso obvezane poročati o teh odkritih primerih.

Olimpijske igre Tokio 2020 se bodo s slovesnim odprtjem začele v petek.