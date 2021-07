Izjemna zasedba Španije, preostali le s peščico zvezd

Največji favoriti za osvojitev turnirja so, vsaj glede na zasedo, Španci. Nastopila bo kar šesterica, ki je barve furie branila na nedavnem Euru – Pedri, Eric Garcia, Dani Olmo, Unai Simon, Mikel Oyarzabal in Pau Torres. Poleg njih v postavi najdemo tudi nogometaše, ki nase opozarjajo v največjih španskih klubih, kot so Oscar Mingueza iz Barcelone, Bryan Gil iz Seville ter izkušenejša trojica Dani Ceballos, Mikel Merino in Marco Asensio, ki bo izpolnila kvoto treh dovoljenih starejših igralcev.

Realov krilni napadalec Marco Asensio bo eden izmed trojice, ki bo zapolnila kvoto starejših nogometašev pri Španiji. Foto: Reuters

Brazilci z veteranom Danijem Alvesom, Mehika v vratih z Ochoo

Tudi v preostalih reprezentancah bomo videli nekaj igralcev svetovnega formata. Francozi bodo na turnir pripeljali izkušena Andreja-Pierra Gignaca in Floriana Thauvina, ne bo pa mladega upa Eduarda Camavinge. Domačini bodo poleg mladeničev stavili na izkušnje predvsem v obrambi, kjer bosta zaigrala Hiroki Sakai in Maya Yoshida, pri Mehiki pa najbolj znano ime najdemo med vratnicama. Tam bo namreč stal Guillermo Ochoa.

Izkušeni Dani Alves bo na olimpijski vrh poskušal popeljati Brazilijo. Foto: Getty Images Zanimiva je tudi postava Argentine, v kateri ni niti enega nogometaša, ki je nastopal na letošnji Copi Americi. Brazilija pa je južnoameriški predstavnik, ki, vsaj po zasedbi, lahko računa na to, da bo ena glavnih konkurentk Španije v Tokiu. Na igrišču jo bo vodil veteran Dani Alves, poleg njega pa v zasedbi najdemo tudi Evertonovega zvezdnika Richarlisona in mladega napadalca Ajaxa Antonyja.

Nemci z manj kot 22 igralci

Osrednji branilec Manchester Uniteda Eric Bailly bo v reprezentanco Slonokoščene obale prinesel prepotrebne izkušnje. Foto: Reuters Da olimpijski turnir v nogometu ne pomeni toliko kot celinska ali pa svetovna prvenstva, kaže postava Nemčije. Elf bo v Tokiu nastopil z le 19 igralci od mogočih 22, najbolj zveneči imeni pa sta Max Kruse in Maximilian Arnold.

Zveneča imena imajo tudi starejše okrepitve pri reprezentanci Slonokoščene obale, saj bodo na igrah nastopili branilec Manchester Uniteda Eric Bailly, vezist Milana Franck Kessie in Max Gradel, ki trenutno igra v Turčiji, pred leti pa se je uveljavljal tudi v angleškem prvenstvu.