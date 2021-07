Ruski veslači zaradi dopinga brez OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna veslaška zveza je danes sporočila, da na olimpijskih igrah v Tokiu, ki se bodo začele 23. julija, v veslanju ne bo ruskega dvojnega četverca, potem ko sta bila dva veslača iz ekipe, Nikita Morgačev in Pavel Sorin, pozitivna na dopinškem testu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odločitev o tem je sprejela ruska veslaška zveza, pri kateri so še pojasnili, da so temeljito analizirali pripravljenost dveh potencialnih zamenjav za kršitelja, a so se odločili, da ne dosegata olimpijskih standardov.

Svetovna zveza je dodala, da je Mednarodni olimpijski komite že potrdil, da lahko v tem posebnem primeru namesto ruskega čolna nastopi litovska posadka. Litovci še niso sporočili svoje odločitve.

Ruski športniki bodo v Tokiu sicer nastopali kot nevtralni športniki, brez ruske zastave in himne, to pa je posledica prejšnjih dopinških kazni.