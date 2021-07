Še ena teniška odpoved OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osmi igralec sveta je poškodbo staknil ob padcu v polfinalu Wimbledona, je pojasnil njegov trener Vincenzo Santopadre. Berrettini je pozneje postal prvi Italijan v posamični konkurenci z nastopom v finalu, kjer je izgubil v štirih nizih proti Srbu Novaku Đokoviću.

Petindvajsetletnik naj bi sicer vodil močno italijansko olimpijsko teniško zasedbo, v kateri so še Fabio Fognini, Lorenzo Sonego in Lorenzo Musetti v moški ter Sara Errani, Jasmine Paolini in Camila Giorgi v ženski konkurenci.

Italijanska teniška zveza ne dovoljuje menjav igralcev za olimpijsko reprezentanco, tako da bo Italija v Tokio skupno peljala 384 športnikov - 197 moških in 187 žensk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.