Odlična novica iz Lozane: Tamara Zidanšek osvojila svoj prvi tunir WTA!

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v finalu turnirja serije WTA 250 v švicarski Lozani z nagradnim skladom 199.030 evrov, kjer je bila prva nosilka, po dveh urah in štirih minutah ugnala Francozinjo Claro Burel s 4:6, 7:6 (5) in 6:1 ter prvič v karieri osvojila turnir WTA.

Pred tem je oba finala izgubila. Prvega, maja 2019 v Nürnbergu, proti Kazahstanki Juliji Putincevi, drugega pa aprila letos v Bogoti, ko je bila od 23-letne Konjičanke boljša domačinka Maria Camila Osorio Serrano.

Triindvajsetletna Zidanškova je 50. na lestvici WTA in najvišje med Slovenkami, v ponedeljek pa se bo na posodobljeni lestvici prebila med najboljših 40. Najvišje je bila doslej na 46. mestu 21. junija letos.

Burelova zaseda 125. mesto na svetovni lestvici. Tekmovalka iz Rennesa je bila že prva mladinka sveta leta 2018, ko je med drugim osvojila dve srebrni medalji na mladinskih olimpijskih igrah.

Dvajsetletna Burelova je dobila uvodni igri prvega niza, tudi v tretji na servis Slovenke je Francozinja prišla do prednosti in drugo izkoristila za vodstvo s 3:0. Nato je na svoj servis še povišala prednost. V peti igri je imela Francozinja znova možnost za odvzem servisa, a je v dvaindvajseti minuti dvoboja Konjičanka vendarle prišla do prve igre (1:4).

Šele sedma igra je znova pripadla Zidanškovi, Burelova je nato izgubila svoj servis in ostala brez točke na začetni udarec tekmice. Zidanškova je tako s serijo znižala na 4:5, a je nato niz po 40 minutah propadel Francozinji.

Prva igra drugega niza je znova pripadla Francozinji. Zidanškova, ki je osem centimetrov nižja od 1,76 m visoke tekmice, je z brejkom izenačila ter nato oddala le eno točko za prvo vodstvo na srečanju. Po drugem izenačenju je Zidanškova dobila dve igri in povedla s 4:2 ter imel servis v sedmi igri, a je Francozinja drugo priložnosti za brejk izkoristila ter nato dobila še svojo servisno igro za 4:4.

Zidanškova se je z zmago prebila tudi med 40 najboljših igralk na lestvici WTA. Foto: Guliverimage

V naslednjih igrah sta igralki dobivali igre po svojih začetnih udarcih, tudi enajsto, v kateri je imela Francozinja sicer znova dve možnosti za brejk. Niz se je tako odločila podaljšana igra, v kateri je prvo točko dobila Zidanškova, po vodstvu tekmice je znova povedla s 5:4 in s 6:5 ter nato po uri in 35 minutah izid v nizih izenačila.

Uvodna igra odločilnega niza se je začela tako kot prva dva; Burelova je povedla, a je naslednjih šest iger pripadlo Zidanškovi, ki je tako dotlej izenačen dvoboj dokončno prevesila na svojo stran.

Zidanškova, polfinalistka letošnjega turnirja za veliki slam v Franciji, je v Švici v polfinalu ugnala Belgijko Maryno Zanevsko (193. na lestvici WTA), pred tem pa še Italijanko Lucio Bronzetti (241.) v četrtfinalu, Luksemburžanko Mandy Minella (165.) v drugem ter Rusinjo Marino Melnikovo (182.) v prvem krogu.

Carreno Busta do naslova v Hamburgu

Španec Pablo Carreno Busta je zmagovalec teniškega turnirja ATP v Hamburgu z nagradnim skladom 1.168.220 evrov. Drugi nosilec je v finalu ugnal šestopostavljenega Srba Filipa Krajinovića s 6:2 in 6:4.

Za Španca je to šesta turnirska zmaga, letos je bil najboljši še v Marbelli.

Krajinović pa še naprej ostaja brez naslova, izgubil je svoj četrti finale, pred tem je bil neuspešen tudi v Parizu, Stockholmu in Budimpešti.

Češki finale v Pragi Krejčikovi

Češki finale teniškega turnirja WTA v Pragi z nagradnim skladom 211.5000 evrov je dobila Barbora Krejčikova. Druga nosilka in 13. igralka sveta je v odločilnem dvoboju premagala rojakinjo, osmopostavljeno Terezo Martincovo, sicer 78. igralko na lestvici WTA, s 6:2 in 6:0.

Petindvajsetletna Krejčikova je dobila tri od zadnjih štirih turnirjev. Maja je slavila v Strasbourgu in na OP Francije, v Wimbledonu pa je izpadla v osmini finala proti poznejši prvakinji, Avstralki Ashleigh Barty.

"Zelo sem vesela, da se je tako končalo. Tereza igra izvrstno, čeprav morda tokrat ni tako izgledalo," je dejala Krejčikova, ki je dobila 20 od zadnjih 21 dvobojev, in dodala: "Mislim, da je bila to dobra priprava za olimpijske igre. Zdaj se moram privaditi na časovno razliko, potem pa se le še boriti."

Martincova je igrala v svojem prvem finalu.

Lozana, WTA (199.030 evrov): Finale:

Tamara Zidanšek (Slo/1) - Clara Burel (Fra) 4:6, 7:6 (5), 6:1 Praga, WTA (211.500 evrov): Finale:

Barbora Krejčikova (Češ/2) - Tereza Martincova (Češ/8) 6:2, 6:0 Hamburg, ATP (1.168.220 evrov): Finale:

Pablo Carreno Busta (Špa/2) - Filip Krajinović (Srb/6) 6:2, 6:4

