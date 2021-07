Trener Đokoviča: Ljudje mislijo, da je z Novakom lahko delati #video

Morda se zdi, da je pri Novaku Đokoviću vse preprosto, glede na to, kako v zadnjih časih dominira na teniških igriščih. A ni ravno tako. Goran Ivanišević, trener prvega igralca sveta, je razkril, da so pritiski in pričakovanja zelo visoki. Meni, da bi redkokdo kot trener zdržal takšen pritisk.

Veselje po zmagi v Wimbledonu. Foto: Guliverimage

"Iskreno, zelo je stresno. Ljudje mislijo, da je delo z Novakom lahko, ampak ni. Lahko bi dal nekomu teden dni in potem bi rad videl, ali bi mi vrnil delo. Lepo je delati s takšnim športnikom, ampak prav tako tudi zelo stresno," je uvodoma povedal Splitčan, ki med drugim pravi, da pri Đokoviću porazi ne pridejo v poštev.

"Finale ni dovolj dobro, treba je osvojiti lovoriko. Računamo samo na zmage in na zmage na turnirjih za grand slam. To je velik stres, ampak to sem izbral in to imam rad. Sili me k temu, da se še več učim. Da sem boljši trener in oseba. Zares uživam," je povedal zmagovalec Wimbledona iz leta 2001.

Ravno letos je minilo 20 let od njegove zmage v Wimbledonu, prav tako pa je Novak Đoković na sveti travi osvojil svojo 20. lovoriko za grand slam. Beograjčan je svojemu trenerju po zmagi podaril majico s posebnim posvetilom.

Kar je danes dobro, jutri ni več

Ivanišević je eden tistih, ki meni, da mora biti trening čim bolj preprost. Ni velik ljubitelj statistike, čeprav meni, da je do neke mere vseeno dobra. "Veliko je problemov na igrišču in če mu daš milijon informacij, potem se lahko izgubi. Novak je perfekcionist in kar je dobro danes, jutri ni več. Vedno moraš najti način, da si še boljši. Res dobro delujemo."

Đoković kar pogosto vpije na svojo ekipo. Tako se je pred časom spravil na Ivaniševića.

Moraš biti z Balkana, da Novak bolje razumeš

Nole ima v svoji ekipi tudi Marjana Vajdo, ki z njim sodeluje že dolga leta, kar nekaj zaslug pa ima tudi Boris Becker, ki je že pred leti sodeloval s srbskim zvezdnikom.

"Marjan še vedno zelo dobro dela, medtem ko Borisa cenim tako kot igralca kot tudi trenerja. Vseeno lahko rečem, da je nama lažje kot tistim, ki niso z Balkana. Da lahko razumeš ljudi z Balkana, moraš biti od tam. Zapleteno je, a tudi bolj preprosto. Oba namreč govoriva isti jezik," je za uradno stran ATP pred dnevi povedal Ivanišević.

Nastopil bo tudi na olimpijskih igrah, kjer ima veliko možnosti za zlato medaljo. Foto: Guliverimage

V igri je zlati slam

Novak Đoković se je pred dnevi odločil, da bo odpotoval na olimpijske igre v Tokiu, kjer bo ob odsotnosti nekaterih najboljših igralcev eden glavnih favoritov. Prav tako ima velike možnosti, da osvoji "zlati slam". To pomeni, da osvoji vse štiri turnirje za grand slam in olimpijske igre. To je do zdaj uspelo le Stefi Graff leta 1988.