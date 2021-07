Neverjetno: Srb je presegel že 150 milijonov dolarjev

Z zadnjim uspehom v Wimbledonu je Novak Đoković dosegel kar nekaj mejnikov. Eden izmed njih še posebej izstopa. Z denarno nagrado, ki jo je dobil v Wimbledonu, je namreč postal prvi teniški igralec, ki je s turnirskimi nagradami presegel mejo 150 milijonov dolarjev.

Nole je ta mejnik presegel že v tretjem ali četrtem krogu Wimbledona. Z zmago na najprestižnejšem turnirju so mu na račun nakazali milijon in 700 tisoč funtov (1,9 milijona evrov.) To pomeni, da je do zdaj v svoji bogati karieri z nagradami zaslužil natanko 151.876.636 dolarjev.

Novak Đoković je v svoji karieri osvojil že kar nekaj mejnikov. Foto: Guliverimage

Novak Đoković je že leta 2016 postal prvi igralec, ki je presegel znamko 100 milijonov evrov. Pet let pozneje je svoj zaslužek dvignil za več kot 50 milijonov. Vseeno je treba povedati, da igralci dobijo nagrade v bruto zneskih, kar pomeni, da je končni znesek nekoliko nižji.

Če bo Novak, ki je v Wimbledonu osvojil svojo 20. lovoriko za grand slam, nadaljeval v tem slogu, se bodo njegovi zaslužki še bistveno povečali. Beograjčan je samo v letošnji sezoni zaslužil 6,2 milijona dolarjev (1,3 milijona evrov). To je dvakrat več kot katerikoli drugi igralec. V zadnjih desetih letih je kar osemkrat zaslužil 10 milijonov dolarjev (8,4 milijona evrov) ali več. V tem primeru mejnik 200 milijonov ni tako daleč.

Zaveda se, da je v igri veliko rekordov Privilegij je podirati rekorde v športu, ki ga imam res rad. Foto: Guliverimage

Čeprav Đokoviću rekordi veliko pomenijo, se na nekatere ne želi preveč osredotočati. Letos je v Wimbledonu dosegel svoj že 50. četrtfinale na turnirjih za grand slam, a vseeno v ospredje še vedno postavlja tenis.

"Vedno je lepo slišati te statistike. Privilegij je podirati rekorde v športu, ki ga imam res rad. Temu športu sem predan, kot mislim, da so mu tudi ostali. Preprosto poskušam dati vse od sebe," je pred dnevi v Wimbledonu razlagal eden od najboljših igralcev vseh časov in dodal.

"Seveda, zame je to motiv. Zavedam se, da je v igri veliko rekordov. Ne poznam vseh. In seveda to motivira, da igram svoj najboljši tenis."

Najboljši deset igralk in igralcev, ki so s turnirskimi nagradami zaslužili največ

1. Novak Đoković 151.876.636 dolarjev (128,2 milijona evrov)

2. Roger Federer 130.594.339 dolarjev (110,2 milijona evrov)

3. Rafael Nadal 124.937.195 dolarjev (105,5 milijona evrov)

4. Serena Williams 94.518.971 dolarjev (79,8 milijona evrov)

5. Andy Murray 62.009.732 dolarjev (52,3 milijona evrov)

6. Pete Sampras 43.280.489 dolarjev (36,5 milijona evrov)

7. Venus Williams 42.276.755 dolarjev (35,7 milijona evrov)

8. Maria Šarapova 38.777.962 dolarjev (32,7 milijona evrov)

9. Simona Halep 37.581.677 dolarjev (31,7 milijona evrov)

10. Caroline Wozniacki 35.233.415 dolarjev (29,7 milijona evrov)