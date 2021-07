Kdo je presrečna deklica, ki jo je presenetil Đoković? #video

Tokrat je bila srečnica sedemletna Ivanka Li

Novak Đoković je v nedeljo na wimbledonskem turnirju dosegel še 20. zmago na turnirjih za grand slam, v Wimbledonu pa je bila to že njegova šesta. Čeprav srbski zvezdnik ni toliko priljubljen, kot sta Nadal in Federer, pa vedno pokaže veliko sočutja in prijaznosti. Sploh do mladih navijačev. Nekaj podobnega je že naredil na letošnjem OP Francije.

V nedeljo je tik pred slovesno podelitvijo iz torbe vzel lopar, stekel na drugo stran igrišča in ga podaril deklici. Gre za sedemletno deklico Ivanko Li, ki je v roki držala ročno napisan plakat. Pri Telegraph Sport so poklicali njeno mamo, ki tega trenutka ni videla. Doma je namreč čuvala petletnega sina, ki po pravilih Wimbledona še nima vstopa na igrišča All England Cluba.

Foto: Guliverimage

Spraševala je, ali je lopar sploh pravi

Ivanka je bila po besedah mame Chris tako navdušena, da jo je spraševala, ali je ta lopar res pravi in kaj se ji je to zgodilo. Mama je bila tudi ta, ki ji je pomagala pri izdelavi plakata.

Mala Li je sicer navdušena teniška igralka in tisto jutro je postala podprvakinja v njeni kategoriji. "Igra tenis in res trdo dela. V zadnjih treh mesecih je napredovala. Zanjo je bilo prvič, da je bila na finalu Wimbledona in da je Đokovića tudi videla. Želim si, da bi ji ta lopar prinesel srečo in da bi enkrat igrala v Wimbledonu. Morda tako kot Emma (Emma Raducanu, op. p.). Zelo rada ima tenis in vsak dvoboj gledava skupaj," je še povedala mama presrečne deklice.

Foto: Guliverimage

Srb presenetil z izjavo o olimpijskih igrah

Vemo, koliko Novaku Đokoviću pomenijo olimpijske igre in koliko mu pomeni, da igra za svojo državo. Še do nedavnega je poudarjal, da bo nastopil na olimpijskih igrah v Tokiu, a zdaj eden najboljših igralcev ni več tako prepričan, da bo prišel na Japonsko.

"Iskreno povedano, ne vem. Mogel se bom odločiti v prihodnjih dneh. Ne bo občinstva. Zame to niso olimpijske igre. Morda se bo to komu slišalo preostro, ampak ne vem, ali si ljudje tega želijo … Pogoji, pod katerimi skušajo organizirati igre, res niso normalni. Ne vem, zakaj jih ne odpovejo. Tako kot lani, in da se počaka na boljše razmere. Kolikor sem slišal, tudi japonski narod ni najbolj srečen, ker bodo izpeljali igre. Mnogo je negativnih stvari, ki so povezane s tem. To bodo povsem drugačne igre, kot so bile v preteklosti," je povedal 34-letni Đoković.

Nanj sta se spomnila tako Federer kot tudi Nadal

Ob takšnih uspehih igralci dobivajo ogromno čestitk. Tokrat se je med njimi znašel tudi Roger Federer, ki je tekmovanje na letošnjem Wimbledonu končal v četrtfinalu. Švicar je Đokoviću čestital za 20. zmago na turnirjih za grand slam in zapisal, da je ponosen, da je del tega obdobja. "Najlepša hvala za lepe besede," mu je odgovoril Nole. Čestital pa mu je tudi Rafael Nadal.

Likewise, Roger. Thank you very much for your kind words! 🙏🏼 https://t.co/i0TrvXcgA3 — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 11, 2021