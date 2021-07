🇷🇸 @DjokerNole is the first man since Rod Laver (1969) to win the first three Grand Slams of the season 🙌



Foto: Guliverimage Novak Đoković je še enkrat več dokazal, zakaj je prvi igralec sveta, saj je v letošnji sezoni osvojil še tretji turnir za grand slam. Skupno je osvojil že dvajsetega in se v zmagah izenačil z Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom.

Srbu manjka le še zmaga na OP ZDA, da osvoji koledarski grand slam (vsi turnirji velike četverice v enem letu op. p.). To je leta 1969 nazadnje uspelo Avstralcu Rodu Laverju. Tudi po letošnji zmagi, kot je to pri Đokoviću že v navadi, je pojedel listič wimbledonske trave. In seveda, tudi letos je imela pravi okus.

"Tri ali štiri leta sem proti njima izgubljal, leta 2010 in 2011 se je nekaj spremenilo." Foto: Guliverimage

"Zadnjih deset let je bilo neverjetnih"

"Zmagati v Wimbledonu so bile vedno moje sanje. To sem rekel že mnogokrat. Zadovoljstvo je uživati v nečem takšnem. Ko sem imel sedem let, sem wimbledonsko lovoriko delal doma, danes pa tukaj stojim že s svojo šesto," je po dvoboju povedal Đoković, ki je še pred tem čestital svojemu nasprotnik in dejal, da je bil to vse prej kot lahek dvoboj.

Zdaj je v zmagah na turnirjih za grand slam ujel tudi Federerja in Nadala. Kot je sam dejal, je prepričan, da se še noben od njih ne želi ustaviti. "Ona dva sta legendi in dva najpomembnejša igralca, s katerima sem igral. Sta tudi razlog, da sem prišel do sem, kjer sem danes. Tri ali štiri leta sem proti njima izgubljal, leta 2010 in 2011 se je nekaj spremenilo. Zadnjih deset let je bilo neverjetnih," je povedal 34-letni Beograjčan, ki upa, da mu bo uspelo osvojit tudi koledarski grand slam.

Matteo Berrettini je prvi niz dobil po uri in 12 minutah. Foto: Guliverimage

Đoković v prvem nizu zapravil visoko vodstvo

Novak Đoković je nekoliko nervozno začel uvodno igro dvoboja, potem ko je naredil dve dvojni napaki. Berrettini je imel na ta račun žogico za odvzem servisa. Te ni izkoristil, Nole pa je tudi dobil prvo igro. Do prvega "breaka" je prišlo v četrti igri, ko je Đoković povedel s 3:1. Kmalu za tem je imel v rokah vodstvo že s 4:1. Osmo igro je po napetem dvoboju dobil Italijan in znižal izid na 5:3. Še bolj zanimivo je bil v deveti igri. Berrettini si je ustvaril dve žogici za "break". Izkoristil je drugo žogico, izničil prednost ter se vrnil v igro.

Prvi niz je na koncu odločala podaljšana igra. Italijan je tudi v tem delu ohranil zbranost, podaljšano igro dobil s 7:4, s tem pa tudi prvi niz. Ta je trajal eno uro in 12 minut.

Novak Đoković je za drugi niz porabil 43 minut. Foto: Guliverimage

Tudi drug niz ni šel brez zapletov, a ga je Đoković zasluženo dobil

Drugi niz se je začel po notah Beograjčana. Že v prvi igri drugega niza je visokoraslemu Italijanu odvzel servis in povedel z 1:0. Drugo igro na svoj servis je dobil brez težav, s tem je potrdil "break" in povedel z 2:0. Šestkratni zmagovalec Wimbledona je udaril tudi v tretji igri, ko je še enkrat uspel odvzeti servis in imel v rokah vodstvo s 3:0. Berrettini se je v drugem nizu prvič na rezultatski tabeli pojavil šele v peti igri, ko je znižal zaostanek na 1:4. V osmi igri je Novak izgubil svoj servis (5:3), v naslednji igri pa je Berrettini že imel izid 4:5. V deseti igri je 34-letnik le postavil stvari na svoje mesto in zasluženo dobil drugi niz.

Na tribunah je bil tudi zvesta navijačica Novaka Đokovića.

Psihološka priprava je na tako velikih tekmah še kako pomembna. Foto: Guliverimage

Tretjega niza je bilo konec po manj kot uri

V tretjem nizu sta oba igralca dobila uvodni igri na svoj servis. Nato je prišla na vrsto tretja igra, tretjega niza, ko je prvi igralec sveta na servis Italijana dobil igro in povedel z 2:1. V naslednji igri je potrdil "break" in že povedel s 3:1. V šesti igri je imel Berrettini celo dve možnosti za odvzem servisa, a ju ni izkoristil. Nole pa je povedel s 4:2. Tudi v tretjem nizu je bila odločilna deseta igra, Novak jo je dobil na svoj servis in tretji niz dobil s 6:4.

Kje se bo ustavil Novak Đoković? Foto: Guliverimage

V četrtem nizu je izkoristil tretjo žogico za zmago

V četrtem nizu je postalo zanimivo v šesti igri, ko je Berrettini povedel z 0:30. Đoković je ohranil zbranost in uspel izenačiti na 3:3. V sedmi igri na servis Mattea je Đoković pritisnil na Italijana. Ta je v ključnih trenutkih naredil dvojno napako, Đoković pa povedel s 4:3. V naslednji igri na svoj servis, je imel Beograjčan že vodstvo s 5:3. Odločilna je bila na koncu deveta igra, ko je srbskemu zvezdniku še enkrat uspel "break". Izkoristil je tretjo žogico za zmago in se po treh urah in 27 minutah veselil nove velike zmage.