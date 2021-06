Navijačica Đokovića, ki je vzbudila veliko pozornosti #video

Novak Đoković ima po svetu ogromno navijačev. In so navijači in so supernavijači. Omenjena navijačica zagotovo spada v drugo kategorijo, saj je šla tokrat še korak dlje in na poseben način izkazala spoštovanje do Beograjčana.

Na uvodni dvoboj je prišla s fotografijo najboljšega igralca sveta. Režiser prenosa se je odločil, da jo pokaže, in priletna gospa je v trenutku postala zvezda na družbenih omrežjih. Zanimivo bo videti, ali se bo pojavila na dvoboju drugega kroga, ko bo Đoković igral proti Južnoafričanu Kevinu Andersonu. Ni dvoma, da ji bodo po tem simpatičnem pripetljaju organizatorji turnirja namenili še kakšno vstopnico.

Foto: Guliverimage

Navijačev na tribunah in vrnitve v Wimbledon, lani je ta zaradi pandemije odpadel, je bil zelo vesel tudi Novak Đoković. "Tako kot preostali sem bil tudi jaz zelo žalosten, ko je lani Wimbledon odpadel. To so težki časi za vse, ampak srečen sem, da se je šport vrnil. Upam, da ste uživali danes in da boste uživali tudi prihodnja dva tedna," je po zmagi nad domačinom Jackom Draperjem povedal prvi igralec sveta.

There's a lot of slipping on center court. Draper once and Djokovic twice. #Wimbledon pic.twitter.com/zY1MZFNJ5V — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) June 28, 2021

Niti sanja se mu ne, zakaj je tako drselo

Dvoboj med Đokovićem in Draperjem je zaznamovalo veliko zdrsov. Tudi 34-letni Beograjčan se je spraševal, zakaj je tako drselo. "Če sem iskren, ne vem, kdaj sem toliko padal. Spolzko je. Ali zaradi tega, ker je bila streha zaprta, ali zato, ker je pred tem padal dež, res ne vem. Velika čast je priti na to igrišče, zame pravzaprav največja čast," je izjavil Đoković, ki upa, da bo v prihodnjih dvobojih manj drselo.

LOL. Now Djokovic won a game in 44 (!) seconds. This time it was all aces. pic.twitter.com/rr8ij6afpI — Cork Gaines (@CorkGaines) June 28, 2021

44 sekund: igra, ki je ne vidimo ravno pogosto

Novak Đoković zdaj že nekaj časa sodeluje z legendarnim Goranom Ivaniševićem, ki je bil znan kot igralec z odličnim servisom. Legendarni Hrvat očitno izkušnje zelo dobro prenaša na svojega varovanca. Nole je osmo igro tretjega niza (5:2) dobil po pičlih 44 sekundah. Še več, Srb je svojemu nasprotniku v tej igri "zabil" štiri zaporedne ase, skupno pa jih je v dvoboju dosegel 25.