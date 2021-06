Federer po predaji tekmeca v drugi krog, kaj bo pokazal Kyrgios?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi dan teniškega turnirja v Wimbledonu je že postregel z zelo zanimivim dogajanjem. Turnir je danes začel veliki Roger Federer in se po predaji njegovega tekmeca, Francoza Adriana Mannarina, prebil v drugi krog. A dvoboj, dokler je trajal, je bil izjemno napet in izenačen. Zanimivo pa bo spremljati tudi Nicka Kyrgiosa, ki s svojimi potezami vedno vzbuja veliko zanimanja.

Roger Federer, eden najboljših igralcev vseh časov, je v zadnjem času malo igral. Zato so ga ljubitelji tenisa spremljali še s toliko večjim zanimanjem. Švicar se na travnati podlagi najbolje počuti in v svoji vitrini ima že osem wimbledonskih lovorik. Letos je turnir odprl z zmago, a šele po tem, ko je Francoz Adrian Mannarino po štirih izenačenih nizih (6:4, 6:7, 3:6 in 6:2) predal.

Francozu obrnilo koleno

Osemkratni zmagovalec turnirja v Wimbledonu je sicer dobro začel in osvojil prvi niz, potem pa je vajeti igre prevzel 33-letni Francoz. Slednjega je v prvem krogu OP Francije premagal Aljaž Bedene, toda na travi je tenisač iz Montmorencyja še posebej nevaren.

Federerju je povzročal vse več preglavic in dobil naslednja dva niza, v četrtem pa mu je Švicar vzel servis, pri izidu 4:2 pa je po menjavi smeri Mannarinu obrnilo koleno. Po zdravniškem premoru je še poskušal, a vidno načet, zaradi česar je na začetku odločilnega petega niza predal dvoboj.

Federer: Lahko bi dobil dvoboj, ker je bil večino časa boljši tekmec

"To je obupno. Šele tako se vidi, da lahko en udarec spremeni ne samo igro, tekmo, temveč tudi sezono, kariero. Zagotovo mu je težko, saj bi lahko dobil dvoboj, ker je bil večino časa boljši tekmec," je po obračunu v prvi izjavi priznal 39-letni Federer.

Baselčan, ki bo avgusta praznoval 40. rojstni dan, se zmage ni mogel razveseliti, kot bi se je ob normalnem poteku dvoboja. "Na tak način ne morem biti posebej zadovoljen. V karieri sicer ne doživiš veliko predaj, še enkrat pa smo dobili opozorilo, kako hitro se lahko stvari spremenijo. Hvaležen sem, da bom tukaj dobil še eno priložnost. Vseeno sem se na igrišču zelo zabaval," je še dodal Federer.

Švicar je v Wimbledonu kar 12-krat igral v finalu, zato mu igranje ob koncu kariere na osrednjem igrišču pomeni še toliko več. "Res je zelo posebno igrati na osrednjem igrišču. Vsi smo veseli, da lahko sploh igramo na turneji, kaj šele tukaj in pred gledalci. Brez njih bi bilo vse skupaj videti klavrno. Privilegij je, da lahko igram tukaj. Po zadnjem letu sem hvaležen, da sem sploh tukaj," je še dodal dvajsetkratni zmagovalec turnirjev velike četverice.

Nick Kyrgios se je v Wimbledonu prebil že do četrtfinala. Foto: Gulliver/Getty Images

Na travo bo stopil tudi vedno zanimiv Nick Kyrgios. Avstralec ni zanimiv samo zaradi svojega izjemnega talenta, ampak tudi zaradi svojih izpadov. Tokrat ga v uvodnem krogu čaka Francoz Ugo Humbert. Igralca sta nazadnje igrala na letošnjem OP Avstralije. Dvoboj je po petih nizih dobil Kyrgios.

Rus Daniil Medvedev, drugi nosilec turnirja, bo v uvodnem krogu igral proti Nemcu Janu-Lennardu Struffu.

Tudi v moški konkurenci so na sredo prestavili 14 današnjih dvobojev, 29 pa jih bodo skušali izpeljati danes. V sredo bo poleg Juvanove na sveto travo stopil tudi Aljaž Bedene. Njegov tekmec v prvem krogu bo Francoz Corentin Moutet.

Med najvišje postavljenimi igralci in igralkami so si med drugimi danes napredovanje v drugi krog zagotovili četrti nosilec Nemec Alexander Zverev in devetopostavljeni Argentinec Diego Schwartzman.