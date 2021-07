Vojvoda Kentski bo še zadnjič predal zmagovalne pokale v Wimbledonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Wimbledon izgublja eno svojih legend. Po več kot 50 letih vodenja All England Lawn Tennis and Croquet Cluba se s te funkcije umika vojvoda Kentski, ki bo najboljšim letos zadnjič podelil pokale in priznanja na tem teniškem turnirju za grand slam, poročajo mediji na Otoku.