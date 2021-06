Kdo je deček, ki je med finalom svetoval Đokoviću? #video

Spodaj si lahko pogledate reakcijo "svetovalca", ki je po dvoboju dobil lopar.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, kako je Novak Đoković dečku podaril svoj zmagovalni lopar. Mladi navijač ni mogel verjeti, kaj se mu je zgodilo in seveda ni mogel ob tem skrivati svojega zadovoljstva. A zakaj je 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam podaril lopar prav njemu? To je pozneje razkril na novinarski konferenci.

"Dobesedno me je treniral"

"Fanta ne poznam, ampak od začetka dvoboja mi je bil v glavi, še posebno, ko je bilo 0:2 v nizih. Bodril me je in mi dajal taktiko. Rekel mi je, naj držim servis, naj igram lahko prvo žogo, narekujem tempo in nam mu 'dajem na backhand'. Dobesedno me je treniral. Bilo mi je zelo simpatično in lepo od njega. Zato sem menil, da je on prava oseba, ki lahko dobi lopar. Na ta način sem se mu zahvalil, ker je bil ob meni in me podpiral," je povedal 34-letni teniški igralec.

Užival bo v tej zmagi

Novak je na letošnjem Rolan Garrosu zmagal drugič v karieri, v polfinalu pa je premagal tudi Rafael Nadala. Španec je veljal za prvega favorita, a v petek je bil boljši Srb, ki ga je premagal v štirih nizih. Novak ne izključuje možnosti, da ne bi v letošnji sezoni osvojil "zlati slam". To pomeni, da igralec osvoji vse štiri turnirje za grand slam. To je nazadnje leta 1969 uspelo Rodu Laverju.

"Vse je mogoče. Trenutno sem v dobri položaju, da osvojim "zlati slam". Tako sem bil tudi leta 2016. Končalo se je s porazom v tretjem krogu Wimbledona. To leto imamo samo dva tedna razmika med turnirjema. To ni idealno, ker greste na povsem drugo podlago in poskušate narediti ta prehod čim lažji in čim hitrejši. Užival bom v tej zmagi, o Wimbledonu pa bom začel razmišljati čez nekaj dni," razkril eden najboljših igralcev vseh časov, ki mu med drugim ni težko priznati, da bo šel tudi v Wimbledonu na zmago.

Nekaj dni bo užival v zmagi. Foto: Guliverimage

Izkoristil bo trenutno samozavest

"Seveda, da grem. Bil sem zelo vesel, da bomo letos igrali tam, glede na to, kaj se je dogajalo lani (turnir v Wimbledonu je lani odpadel, op. p.) Na zadnjih turnirjih v Wimbledonu sem požel veliko uspeha. Zmagal sem leta 2018 in leta 2019. Upam, da bom lahko nadaljeval s tem nizom. Rad imam travo in mislim, da sem v letih na njej napredoval in prilagodil igro. Samozavest, ki jo trenutno imam, jo bom izkoristil v Wimbledonu."