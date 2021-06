Izjemen preobrat Đokovića za 19. lovoriko na grand slamih

Srbski teniški as Novak Đoković slavi 19. lovoriko za grand slam. V finalu OP Francije je po zaostanku z 0:2 v nizih proti Grku Stefanu Cicipasu priredil preobrat ter po štirih urah in desetih minutah igre zmagal s 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Že čez dva tedna se bo začel nov grand slam, tam bo imel Srb možnost, da po številu lovorik ujame Rafaela Nadala in Rogerja Federerja.

OP Francije, finale Novak Đoković (Srb, 1) : Stefanos Cicipas (Grč, 5) 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4



Uvodni niz se je začel izenačeno, saj sta glavna akterja igrala vse do desete igre dobivala igre na svoj servis. V enajsti igri je prvi "break" uspel Đokoviću. Kazalo je, da ima Srb vse pod nadzorom, a je že v naslednji igri Cicipas izenačil na 6:6. Odločala je podaljšana igra, katero je bolje začel Grk, ko je povedel s 4:0. Nole se je uspel vrniti in izenačil na 5:5. Ne samo to, pri 6:5 je imel že žogico za niz. A Cicipas se ni predal. Dobil je naslednje tri točke, podaljšano igro dobil z 8:6 in po uri in deset povedel z 1:0 v nizih.

Stefanos Cicicpas je dobil prva niza, a nato Đokoviću dopustil, da se je povsem vrnil v igro. Foto: Guliverimage Drugi niz se je začel povsem po željah Grka, ki je takoj odvzel servis Srbu, dobil še dvojega in hitro povedel z 2:0. Naslednja servisa sta oba dobila, pri vodstvu 4:2 pa je Cicipas znova odvzel servis številki ena svetovnega tenisa, povedel s 5:2, uspešno odigral tudi osmo igro in povedel z 2:0 v nizih.

V tretjem nizu je bilo pri Đokoviću, ki se je v podobnem položaju (0:2 v nizih) znašel v osmini finala in nato obrnil obračun, videti znova več energije. Po vodstvu z 2:1 je imel v četrti igri več priložnosti za "break", kar mu je po več poskusih naposled tudi uspelo. Povedel je s 3:1, brez težav dobil še igro na svoj servis in ušel na 4:1 ter po 46 minutah igre dobil niz s 6:3 in ostal v igri za 19. končno zmago na turnirjih velike četverice.

Nadaljevanje se je odvijalo po Srbovih notah. Najprej je Grku odvzel servis, povedel z 2:0, nato pa nasprotniku odvzel še drugi servis in pri vodstvu s 3:0 dal slutiti, da bomo spremljali pet nizov. Četrtega je dobil s 6:2, psihološka prednost je bila povsem na strani Đokovića.

Potem ko sta v začetku petega niza oba dobila igro na svoj servis, je Đokoviću v tretji igri znova uspelo odvzeti servis Cicipisa. Srb je imel pri vodstvu s 4:2 dve žogici za nov odvzem servisa, a se je Grk prebudil in znižal na 4:3.

"Ni bilo lahko, v zadnjih 48 urah sem igral skoraj devet ur proti dvema odličnima igralcema. Hvala občinstvu, odlično vzdušje od prve točke. Hvala ekipi, ki mi stoji ob strani, družini, trenerjem, fizioterapevtu ... Ni se bilo lahko vrniti po zaostanku z 0:2, ne fizično ne psihološko. Sanje so se spet uresničile," je po 19. lovoriki v karieri povedal Đoković.

Že čez dva tedna se bo v Wimbledonu začel nov grand slam. Tam bo imel možnost, da po številu osvojenih grand slamov ujame Rogerja Federerja in Rafaela Nadala.