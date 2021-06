Pri Đokoviću bo dal fizioterapevt vse od sebe

V petek sta Novak Đoković in Rafael Nadal še enkrat pokazala, zakaj še vedno sodita med najboljše igralce sveta. Đoković je po eni večjih zmag v karieri priznal, da mu ta zmaga veliko pomeni in da točno ve, kaj more narediti v naslednjih urah.

Že kar nekaj let poslušamo, kako bo mlada generacija izrinila veliko trojico (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Đoković, op. p.). A v petek sta Novak Đoković in Rafael Nadal s svojo atomsko igro pokazala, da se še ne mislita tako zlahka umakniti. Bil je dvobojev živcev, ki ga je na koncu zasluženo dobil srbski zvezdnik.

Dvoboj, ki ga Đoković uvršča med najboljše tri

Nole je postal edini igralec, ki je uspel Rafaela Nadala dvakrat premagati na pariškem pesku. Prvič mu je uspelo leta 2015, drugič pa v petek. Beograjčan si je s tem tudi na široko odprl vrata do 19. lovorike na turnirjih za grand slam. S tem pa bi se še bolj približal Nadalu in Federerju, ki sta na turnirju velike četverice zbrala po dvajset zmag.

"Zagotovo najboljši dvoboj, ki sem ga igral na Roland Garrosu in lahko bi ga uvrstil med najboljše tri v karieri. Ne glede na kakovost tenisa in ne glede na to, da sem igral proti največjemu rivalu, ki tukaj dominira že zadnjih 15 let. Srečen sem, ker ni bilo policijske ure ob 23.00. Slišal sem, da je bila sprejeta posebna odločitev, zato so gledalcem pustili ostati. To je noč, ki se je bom še dolgo spominjal," je po zmagi priznal Novak Đoković.

Foto: Guliverimage

V četrtem nizu je kliknilo

Štiriintridesetletni tenisač dvoboja ni začel najbolje, saj je Nadal v prvem nizu povedel že s 5:0 in kazalo je na podoben scenarij kot lani jeseni na OP Francije, ko ga je Rafa pometel z igrišča. A ta zaostanek Đokovića ni preveč zmotil, saj je, kot je povedal, dobro čutil žogico.

"Vseeno sem bil pripravljen. Psihološko sem se dobro počutil, bil sem motiviran, imel sem jasen načrt taktične igre. Imel sem vse, kar je bilo potrebno, da igram bolje kot v lanskem finalu. Upal sem, da bom imel po prvem servisu več lažjih točk. A tega ni bilo vse do četrtega niza. Ko sem v tem nizu zaostajal z 0:2, je nekaj kliknilo. Dobil sem šest iger zapored. To je bil kvaliteten servis, ki mi je dal kar nekaj lahkih točk."

Novak ima tudi v Parizu svoje navijače. Foto: Guliverimage

"Vem, da bo to še en težak dvoboj"

A do velike zmage ga čaka še ena stopnička. V finalu ga čaka zelo dobro razpoloženi Grk Stefanos Cicpas. Zdaj bo nekaj časa užival v zmagi, v soboto popoldne pa se bo začel pripravljati na svojega nasprotnika v finalu. Dvoboj proti Nadalu mu je vzel kar nekaj moči, a Srb ima že toliko izkušenj, da ve, kaj mora storiti v takšnih trenutkih.

"Ni bilo prvič, da sem igral epski polfinale na turnirju za grand slam in da moram igrati finale čez manj kot 48 ur. Zelo hitro si lahko opomorem. Fizioterapevt bo dal vse od sebe, da bom čim bolj svež. Vem, kaj moram narediti. Za Cicipasa je to prvi finale in zanj je to velik uspeh, ampak prepričan sem, da se ne bo s tem sprijaznil. Je v zelo dobri formi, ima zelo dobre rezultate, zrel je in pesek je verjetno njegova najboljša podlaga. Vem, da bo to še en težek dvoboj. Upam, da bom čim bolj napolnil baterije, ker bom zagotovo potreboval veliko energije," je še na novinarski konferenci povedal zmagovalec letošnjega OP Avstralije.