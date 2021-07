Novak Đoković sprejel olimpijsko odločitev

Srbski teniški as Novak Đoković je po 20 osvojenem grand slamu pred dnevi dejal, da bo o nastopu na olimpijskih igrah v Tokiu še razmislil. Zvečer je na družbenem omrežju s svojimi privrženci delil razveseljivo novico.

"Zelo sem ponosen, da pakiram stvari za Tokio in se pridružujem naši reprezentanci v boju za najsvetlejše medalje na olimpijskih prizoriščih. Zame je bila igra za Srbijo vedno v posebno veselje in motivacija. Potrudil se bom po najboljših močeh, da bomo vsi zadovoljni! Gremo," je potrdil nastop na prihajajočem tekmovanju petih krogov.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x