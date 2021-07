Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarji, ki bodo nastopili na olimpijskih igrah v Tokiu, bodo jutri proti deželi vzhajajočega sonca odpotovali iz Pariza. Glavna aduta slovenske ekipe sta Primož Roglič in Tadej Pogačar.

Le nekaj ur po kronanju za zmagovalca 108. Dirke po Franciji bosta Tadej Pogačar in Andrej Hauptman, športni direktor njegove ekipe UAE Emirates in selektor slovenske kolesarske reprezentance, že na letalu proti Tokiu.

Na letalu bo tudi preostala četverica slovenskih kolesarskih olimpijskih potnikov, in sicer Primož Roglič, ki bo v mesto ljubezni in luči pripotoval iz Monaca, Jan Polanc in Jan Tratnik ter edina ženska predstavnica v slovenski olimpijski kolesarski odpravi Eugenia Bujak, ki bodo v Pariz pripotovali iz Slovenije.

Roglič je že pred začetkom sezone napovedal, da bodo olimpijske igre zanj eden od vrhuncev sezone. "V kolesarstvu olimpijske igre ne štejejo toliko kot v drugih športnih panogah, so pa zame, ki izhajam iz zimskih športov, pomembne in zagotovo si želim, da bi bil tam v čim boljši formi," je povedal na lanski prireditvi za izbor športnika leta.

Poljakinja s slovenskim potnim listom Eugenija Bujak bo v ženski konkurenci edina slovenska predstavnica na cestni dirki. Foto: Vid Ponikvar

Z redno linijo, ne posebnim letalom

Kot so nam povedali na Olimpijskem komiteju Slovenije, kjer skrbijo za celotno komunikacijo v zvezi s slovensko olimpijsko odpravo, bodo kolesarji proti deželi vzhajajočega sonca, kjer bodo urine kazalce pomaknili sedem ur naprej, potovali z redno letalsko linijo in ne posebnim prevozom.

Hotel Clad, v katerem bodo v času olimpijskih nastopov nastanjeni kolesarji.

Kolesarji bodo nastanjeni izven olimpijske vasi

Kolesarji bodo v času olimpijskih iger nastanjeni v hotelu Clad, dobri dve uri oddaljenem od Tokia.

Nastope bodo začeli že dan po odprtju iger, v soboto, 24. julija. Takrat jih čaka zahtevna, 234 kilometrov dolga cestna dirka, na kateri bodo kolesarji opravili skoraj pet tisoč višinskih metrov (4.865 m). Štiri dni pozneje, 28. julija, bo Roglič nastopil še v kronometru (44,2 km).

