Drugi Tour ima domala že v žepu, svet pa se sprašuje, koliko jih še bo

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo jutri, če se res ne zgodi kakšna katastrofa, v Parizu slavil svojo drugo zmago na največji dirki na svetu, Dirki po Franciji. Lani je s tem, ko je v predzadnji etapi na kronometru senzacionalno premagal rojaka Primoža Rogliča, osupnil Slovenijo in svet, letos je samo upravičil vlogo velikega favorita. Strokovnjaki 22-letnika s Klanca pri Komendi že primerjajo z velikani tega športa in se sprašujejo, če bo prav on posegel po rekordu.

Tadeja Pogačarja čaka le še ena etapa do svoje druge zmage na Dirki po Franciji, v nedeljski "paradi šampionov" pa mu niti ne bo treba prav srdito braniti rumene majice, saj se po nenapisanem pravilu zadnji dan Toura favoriti za skupno zmago ne napadajo več in tudi če bi se, bi bila njegova prednost več kot pet minut pred najbližjimi zasledovalci prevelika, da bi jo na nezahtevni, kratki ravninski etapi kdorkoli uspel izničiti.

Ne more primerjati lanskega Toura z letošnjim

Jutri mora tako le še varno pripeljati v Pariz in še drugič v karieri bo postal zmagovalec dirke vseh dirk. Letošnje zmage pa z lansko tudi sam ne more primerjati, je novinarjem razlagal po današnjem kronometru, v katerem je zasedel osmo mesto. "Zmag ne morem primerjati, ne morem vam povedati, katera je lepša. Lani je bila dirka odločena na zadnjem posamičnem kronometru in čustva so bila neprimerno močnejša. Tokrat sem rumeno majico osvojil že precej zgodaj. Res je popolnoma drugače," pravi slovenski as.

Če je lani Pogačar prežal na priložnosti in sledil Primožu Rogliču, ki je moral s svojimi kolegi iz moštva Jumbo-Visma nadzorovati dogajanje, je tokrat vloga nadzornika padla na njegova ramena. S kolegi iz ekipe UAE Emirates so od osme etape naprej uspešno branili skupno vodstvo, na trenutke pa z nekonvencionalnim taktičnim pristopom poskrbeli tudi za nekaj privzdignjenih obrvi in zmedenih pogledov. Nekateri poznavalci so Emiratom očitali, da nimajo dovolj močne ekipe, da bi morali za Pogačarja skrbeti bolje …

Prešibka ekipa?

No, izkazalo se je, da je bila ekipa z Mikkelom Bjergom, Ruijem Costo, Davidejem Formolom, Marcom Hirschijem, Vegardom Stakejem Laengnom, Rafalom Majko in Brandonom McNultyjem pod vodstvom športnih direktorjev Andreja Hauptmana in Simoneja Pedrazzinija ravno dovolj dobra. Pogačarju je pomagala takrat, ko je bilo to nujno, v nasprotju s številnimi drugimi na tem zahtevnem Touru pa ga je obvarovala tudi pred vsemi padci in nevšečnostmi.

Za nekaj več čustev pri Pogačarju je danes poskrbel obisk direktorja Allana Peiperja, arhitekta lanskega taktičnega presenečenja v kronometru predzadnje etape. "Danes sem ga videl prvič po januarju in bil tega res super vesel. Zato je bil že start etape precej čustven, lepo je bilo voziti ob njegovi podpori, pa podpori ekipe, moje družine in prijateljev," je danes v Saint Emilionu še razlagal Pogačar.

Novi kanibal

Slovenski fenomen si je prislužil tudi veliko priznanje belgijske legende Eddyja Merckxa, ki ga je označil za svojega naslednika, novega "kanibala", kot je bil svoj čas vzdevek petkratnega zmagovalca Toura. Po pet zmag na francoski pentlji imajo še Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault ter Španec Miguel Indurain, vseh rekordnih sedem ameriškega dopinškega grešnika Lanca Armstronga pa je bilo izbrisanih iz zgodovine. Mnogi strokovnjaki se zdaj sprašujejo, če bo prav Pogačar tisti, ki bo presegel dosežke velike četverice.

Armstronga skrbi

S takšno prevlado, kot jo je prikazal letos, pa pridejo tudi dvomi o čistosti in neprijetna vprašanja. "Takšna dominacija ljudem ni všeč, bojim se, kako bo s Pogačarjem v naslednjih letih na Touru. Francozi sploh ne marajo zmagovalcev, poglejte samo Anquetila in Poulidorja. Slednjega so imeli raje, pa ni zmagal niti enkrat," je razmišljal Armstrong, ki je bil svoj čas poleg legende formule ena Michaela Schumacherja ena najbolj osovraženih športnih osebnosti v Franciji.

Slavni Američan sicer priznava, da primerjave med njima ni. "Slovenija prav kmalu zagotovo ne bo okupirala Iraka. Takrat je bil predsednik ZDA George Bush mlajši, moj nekdanji prijatelj, bile so dopinške afere, pa še jaz sem se obnašal kot popolna 'rit'," je priznal danes skesani Armstrong, ki pa upa, da bo Pogačar vseeno našel način, da se prikupi francoskemu občinstvu, ki je lahko sicer izjemno neprijetno. O tem nenazadnje lahko nekaj pove tudi Chris Froome, ki je med štiriletno prevlado doživel marsikaj, gledalci ob progi so vanj metali tudi vrečke z urinom.

Že sumi in dvomi

Pogačarja so francoski novinarji že popadli z neprijetnimi vprašanji o dopingu, nazadnje celo o mehanskem. Trije anonimni kolesarji so prirediteljem potarnali, da za kolesi štirih ekip, med njimi tudi UAE Emirates, slišijo čudne, mehanske zvoke. Pogačar ob tovrstnih vprašanjih niti ne ve, kaj naj odgovori. "Ne vem, jaz ne slišim takšnih zvokov. Mi ne uporabljamo ničesar nelegalnega. To je material Campagnola, ki ga uporabljamo. Res ne vem, kaj naj rečem," je odgovarjal mednarodnim novinarjem.

Ti pritiski se bodo v naslednjih letih bržčas samo še stopnjevali, ampak to je pač cena, ki jo na Touru plačujejo samo šampioni. In Pogačar to je, tudi letos bo v Parizu osvojil ne le slavno "Maillot jeune", pač pa tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki ter belo najboljšega mladega tekmovalca na Touru.