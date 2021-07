Tadej Pogačar zanesljivo ubranil rumeno majico, kronometer Van Aertu

Tadej Pogačar je danes v skupnem seštevku sicer izgubil nekaj sekund proti Dancu Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma), ki je bil na kronometru tretji, za Van Aertom in še enim Dancem Kasperjem Asgreenom (Deceuninck QuickStep), a ima še vedno 5:20 prednosti pred jutrišnjo zadnjo etapo, ki se bo končala s tradicionalnim sprinterskim obračunom na Elizejskih poljanah v Parizu.

Je pa 22-letnik iz Klanca pri Komendi pridobil nekaj časa proti Ekvadorcu Richardu Carapazu (Ineos Grenadiers). Ta je bil danes 23., zdaj za Pogačarjem v skupnem seštevku zaostaja 7:03 minute in bo jutri v Parizu stopil na tretjo stopničko odra za zmagovalce.

Van Aert je bil danes 21 sekund hitrejši od Asgreena in 32 od Vingegaarda. Pogačar je bil osmi, za zmagovalcem je zaostal 57 sekund.

Wout Van Aert je zmagovalc zadnjega kronometra 108. Dirke po Franciji. Foto: Guliverimage

Tudi Luka Mezgec (BikeExchange) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious) danes nista pritiskala na vso moč, Mezgec, specialist za sprinte, je bil 118., Mohorič, junak včerajšnje 19. etape, pa 140.

Kronometer (30,8 km), potek etape:

Neuradni vrstni red v cilju:

1. Wout Van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 35:53

2. Kasper Asgreen (Dan/Deceuninck QuickStep) 36:15

3. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 36:26

4. Stefan Küng (Švi/Groupama FDJ) 36:31

5. Stefan Bissegger (Švi/EF Education Nippo) 36:38

6. Mattia Cattaneo (Ita/Deceuninck QuickStep) 36:43

7. Mikkel Bjerg (UAE Emirates) 36:46

8. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 36:51

9. Magnus Cort (Dan/EF Education Nippo) 36:53

10. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck QuickStep) 37:00

...

118. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 41:10

140. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 42:05

Konec 20. etape: Zmagal je Wout Van Aert, medtem ko je Tadej Pogačar z osmim mestom zanesljivo ubranil skupno vodstvo na dirki.

🏅 @WoutvanAert put in a huge shift as he won his 2nd stage of the #TDF2021 and his first Tour TT!



See the final KM ⬇️



Après un effort intense, 🇧🇪 @WoutvanAert réalise son rêve de remporter un contre-la-montre sur le Tour de France !



Revivez son dernier KM ⬇️ pic.twitter.com/3D7bDVv1uw — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2021

17.44 – Pogačar je tudi na drugem merjenju vmesnega časa zabeležil osmi čas (24:42), danes se ne bojuje za etapno zmago, pač pa le mirno brani skupno vodstvo na dirki.

17.29 – Pogačar je na prvem merjenju vmesnega časa z 9:15 zabeležil osmi čas. Jonas Vingegaard je bil tam tretji z 9:10.

17.19 - Tadej Pogačar je na poti!

17.18 – Wout van Aert (Jumbo-Visma) je novi vodilni. Njegov čas – 35:53.

⏱ 🇧🇪 @WoutvanAert takes the best time at the finish right at the moment when the Yellow Jersey 💛 @TamauPogi sets off!



⏱ 🇧🇪 Wout van Aert prend le meilleur temps à l'arrivée au moment où le Maillot Jaune 💛 Tadej Pogacar s'élance !#TDF2021 pic.twitter.com/QjWVxdYvYC — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2021

17.08 – Van Aert je bil najhitrejši tudi na drugem merjenju vmesnega časa. S 24:04 kar 24 sekund pred Küngom.

🇧🇪 @WoutvanAert smashes the best time at the second intermediate point! It's clobbering time!



🇧🇪 Wout van Aert pulvérise le meilleur temps au deuxième intermédiaire !#TDF2021 pic.twitter.com/NlXjhSJKqM — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2021

17.01 - Matej Mohorič je v cilju, s časom 42:05 daleč od najboljših.

"Sploh ni šlo nikamor, nisem niti vedel, ali bom prišel do cilja"

"Tudi danes sem hotel iti na vso moč, zjutraj sem pogledal progo in se še dobro počutil, ko pa sem se pognal s startne rampe pa sem bil šokiran, kako prazne noge imam. Sploh ni šlo nikamor, nisem niti vedel, ali bom prišel do cilja. Včeraj je šlo očitno globlje, kot sem si mislil, k sreči je jutri zadnja etapa," je za RTV SLO v cilju povedal popolnoma izčrpani Mohorič.

Mateju Mohoriču po včerajšnji epski vožnji ni ostalo prav veliko moči za današnji kronometer. Foto: Guliverimage

16.53 – Wout van Aert je odlično na poti, na prvem merjenju vmesnega časa je bil najhitrejši, s časom 8:58 dobri dve sekundi pred Küngom.

16.47 – Mohoriču so na drugem merjenju vmesnega časa namerili 28:02, povsem jasno je, da slovenski prvak v cestni vožnji (zato danes nima posebnega dresa državnega prvaka, saj je v vožnji na čas slovenski prvak Jan Tratnik) danes ne vozi na vso moč, bil je skoraj pol minute počasnejši tudi od Luke Mezgeca.

🇧🇪 Another favourite at the start: @WoutvanAert



🇧🇪 Un autre des grands favoris du jour au départ : Wout van Aert#TDF2021 pic.twitter.com/ycu9fsoVCG — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2021

16.44 – Na progi je še eden od favoritov za današnjo zmago, Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma).

16:33 – Matej Mohorič je prvih 7,5 kilometra trase prevozil v desetih minutah in 12 sekundah, kar je bil 87. dosežek na prvem merjenju vmesnega časa.

16.19 – Na progi je že drugi Slovenec, junak včerajšnje 19. etape Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

16.11 - Stefan Küng je v cilju, a je za 16 sekund počasnejši od Asgreena.

15.58 – Küng je bil na drugem vmesnem času (na 20,1 km trase) le še 25 stotink sekunde hitrejši od Asgreena.

⏱ New best time for 🇩🇰 @k_asgreen! 23'' faster than 🇨🇭 @aka_muni!



⏱ Nouveau meilleur temps à l'arrivée pour 🇩🇰 Kasper Asgreen ! 23'' plus vite que 🇨🇭 Stefan Bissegger !#TDF2021 pic.twitter.com/xaW3CJfqu8 — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2021

15.40 - Nov vodilni v cilju je danski prvak v vožnji na čas Kasper Asgreen (Deceuninck QuickStep). S traso je opravil v 36 minutah in 15 sekundah, kronometer je odpeljal s povprečno hitrostjo 51 km/h. Stefan Küng je bil na prvem vmesnem času deset sekund hitrejši od Asgreena.

15.33 – Startal je Švicar Stefan Küng (Groupama FDJ), eden od favoritov za današnjo zmago, dobro je na poti tudi danski državni prvak v vožnji na čas Kasper Asgreen (Deceuninck QuickStep), ki je zabeležil najboljša izida na prvem in drugem vmesnem času.

🇩🇰 Denmark's TT champion @k_asgreen is on the course!



🇩🇰 Le champion du Danemark du chrono Kasper Asgreen s'est élancé !#TDF2021 pic.twitter.com/ro2qmnPKr5 — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2021

15.00 – V cilju je medtem tudi že prvi Slovenec, Luka Mezgec (BikeExchange) je kronometer odpeljal v 41 minutah in 10 sekundah.

14.35 – Nov vodilni v cilju je Švicar Stefan Bissegger (Švi/EF Education Nippo), ki je traso prevozil v 36 minutah in 38 sekundah.

⏱ New best time for 🇨🇭 Stefan Bissegger!



⏱ Nouveau meilleur temps pour 🇨🇭 @aka_muni !#TDF2021 pic.twitter.com/r00XfhlAoi — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2021

Dva, ki bi danes utegnila premagati Pogačarja sta Švicar Stefan Küng (Groupama FDJ) in Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Küng bo startal ob 15.33, Van Aert ob 16.43.

14.20 – Norvežan Mikkel Bjerg (UAE Emirates) je nov vodilni, kronometer je odpeljal v 36 minutah in 46 sekundah.

💨 @mikkelbbjerg overtakes @Poesti_92, who started 3' before him.



💨 Mikkel Bjerg dépose Lukas Pöstlberger, parti 3 minutes avant lui.#TDF2021 pic.twitter.com/FRowT8Cp5i — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2021

14.15 - Nov najboljši čas v cilju za Nemca Waldscheida - 37:54.

Nemški sprinter naznanil slovo

Nemški veteran Andre Greipel je danes naznanil, da po tej sezoni zaključuje kariero. 39-letnik velja za enega najboljših sprinterjev vseh časov, na Touru je v karieri dobil 11 etap, na Giru sedem in na Vuelti štiri. "Jutrišnja etapa bo zagotovo moja zadnja na Dirki po Franciji. Po sezoni 2021 se bom upokojil," je povedal član moštva Israel StartUp Nation in dodal: "Super zadovoljen sem z vsem, kar sem dosegel v karieri, z veseljem pa zrem v prihodnost, v kateri bom lahko počel, kar bom želel in trpel takrat, ko bom želel. Veselim se tudi tega, da bom lahko več časa preživel z družino, upam pa tudi, da bom na nek način ostal v kolesarstvu."

14.00 – Tudi slavni Britanec Chris Froome (Israel StartUp Nation), štirikratni zmagovalec Toura, je že opravil z etapo, s časom 41:22 zaseda zadnje mesto.

Pet minut čez 13. uro se je začela predzadnja etapa letošnje Dirke po Franciji, 30,8-kilometrski posamični kronometer od Libourna do Saint-Emiliona. Prvi je startal zadnjeuvrščeni v skupnem seštevku, Belgijec Tim Declerq (Deceuninck QuickStep), ki pa pričakovano ni dosegel kakšnega izjemnega časa. Bolje se je odrezal nosilec zelene majice, Britanec Mark Cavendish (Deceuninck QuickStep), a tudi njegov čas 40 minut in 5 sekund ne bo zadoščal za visoko uvrstitev.

✌ Focus turns to the Champs-Elysées, @MarkCavendish has finished his TT.



✌ Le regard tourné vers les Champs-Elysées, @MarkCavendish en termine avec son contre-la-montre.#TDF2021 pic.twitter.com/EV5BuWxBHX — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2021

Favoriti za današnjo zmago bodo startali veliko kasneje, ti so namreč uvrščeni višje v skupnem seštevku, prvi favorit pa je tako ali tako nosilec rumene majice, Tadej Pogačar, ki bo startal zadnji.