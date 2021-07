Potrošil zadnje atome moči, ampak je uspelo

Slovenija ima z dvema Mohoričevima in tremi Pogačarjevimi zmagami pet etapnih zmag na letošnji francoski pentlji in je tako najuspešnejša država na 108. Touru. Velika Britanija ima štiri zmage, Belgija tri, Nizozemska dve, po eno pa Francija, ZDA, Avstrija, Avstralija in Nemčija.

Zadnje tri etape Toura so šle v roke slovenskima kolesarjema, Pogačar je v sredo in četrtek blestel v Pirenejih, danes je po solo napadu kakšnih 25 kilometrov pred ciljem zablestel še Mohorič. Drugič na tem Touru, zmagal je namreč že v sedmi, najdaljši etapi dirke.

Pričakoval je obračun sprinterjev

"Ne morem verjeti! Pričakovali smo, da danes beg ne bo uspel, da bodo dirko nadzorovale sprinterske ekipe, Deceuninck in Alpecin, ampak ko sem videl, da je začetek hribovit, sem si rekel, da moram biti spredaj in čakati na priložnost. Ko se je skupina odlepila, sem se moral močno potruditi, da sem jo ujel, ko pa sem jo, sem jim povedal, da moramo pritiskati karseda močno in karseda dolgo. Nekoliko so oklevali, nato pa so se strinjali, saj je to dober način, da se beg pripelje do cilja. Nato se je na žalost naši majhni skupinici pridružila še ena večja skupina napadalcev, v kateri ni bilo nobenega mojega moštvenega kolega, kar me je malo razočaralo, a predal se nisem. V napadu Nilsa na zadnji klanec sem bil z močmi povsem na koncu, vendar sem si rekel, če je to najtežji trenutek etape, moram izvesti še en sprint. Napadel sem na vso moč, ko sem pogledal nazaj, ni bilo nikogar za mano. Do cilja sem pritisnil z vsemi močmi, proti koncu sem že povsem izgubil noge in pritiskal s smešno nizko močjo, zato sem poskušal biti v karseda aerodinamični drži in uspelo mi je," je prirediteljem dirke po etapi povedal Mohorič.

Ni pričakoval, da bo danes beg uspel. Foto: Reuters

Mohorič je prišel do svoje 14. profesionalne zmage, dve ima s Toura, po eno pa tudi iz Gira (2018, deseta etapa) in Vuelte (2017, sedma etapa).

Večji del današnje etape je Gorenjec preživel v begu, odločilni napad pa je izvedel 25 kilometrov pred ciljem, ko je odgovoril na skok Nemca Nilsa Politta (Bora Hansgrohe). Hitro si je privozil nekaj prednosti in presenetil konkurente, ki se niso uspeli dogovoriti za organizirano lovljenje Slovenca, temveč so taktizirali in se napadali vse do cilja, kjer sta se nato na drugo in tretje mesto prebila Francoz Cristoph Laporte (Cofidis) in Danec Casper Pedersen (DSM).

Po sredini policijski raciji je bil jezen. Foto: Reuters

Dobra tolažba po sredinem šoku

Priznal je, da je bil motiviran tudi zaradi policijske preiskave. "Počutil sem se kot kriminalec. Po eni strani je to dobro, saj je prav, da se preverja čistost pelotona. Tudi mi nismo imeli kaj skrivati. Po drugi strani pa je bilo izjemno neprijetno. Policisti so preiskovali vse, moj računalnik, telefon. Res ni bilo prijetno."

Pogačar ležerno in varno

Tadej Pogačar ostaja trdno v skupnem vodstvu, v cilj je danes prikolesaril skoraj 21 minut za Mohoričem, a skupaj s svojimi najnevarnejšimi tekmeci za končno zmago. Glavnina je z 20:50 zaostanka le za pet minut ujela časovni limit v etapi, a nosilec rumene majice je danes dobro varčeval z močmi, s pomočjo ekipe UAE Emirates pa se tudi izognil vsem težavam. "Res je bil dober dan, čeprav je bilo nekaj napadov in čudnih potez. Vsi smo veseli, da je etapa za nami, to, da je zmagal Matej, pa je noro," je povedal Pogačar.

Tadej Pogačar je še dan bližje svoji dtudi zmagi na dirki vseh dirk. Foto: Reuters

V skupnem seštevku je Pogačar zadržal 5:45 minute naskoka pred drugouvrščenim Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) ter 5:51 pred Ekvadorcem Richardom Carapazom, ki zaseda tretje mesto. V glavnini je etapo zaključil tudi tretji slovenski predstavnik na dirki Luka Mezgec (BikeExchange).

V začetku etape sta se zgodila dva množična padca, vsi trije Slovenci so se jima izognili.

V soboto bo na vrsti predzadnja etapa. Kolesarje čaka kronometer od Libourna do Saint-Emiliona. Dolg bo 30,8 kilometra, med glavnimi favoriti za etapno zmago pa bo seveda Pogačar, ki je zmagal že na prvem kronometru na letošnji dirki.