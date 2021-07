Francoska policija je sinoči preiskala avtobus in hotelske sobe kolesarskega moštva Bahrain-Victorious, vodilne ekipe na letošnji Dirki po Franciji. Francoska policija je danes potrdila, da so že 3. julija odprli preliminarno preiskavo, povezano z morebitno uporabo prepovedanih snovi v ekipi. Na dogajanje se je že odzval Matej Mohorič, ki je danes na startu 18. etape odločno zavrnil vse obtožbe in poudaril, da v ekipi ničesar ne skrivajo.

Novico o policijski raciji v prostorih kolesarskega moštva Bahrain-Victorious na letošnji Dirki po Franciji so najprej objavili na specializiranem kolesarskem portalu Cyclingnews, obisk policije pa je potrdil tudi generalni menedžer ekipe Milan Eržen. Pojasnil je, da so policisti pregledali moštveni avtobus in zahtevali datoteke s treningov, vse skupaj pa označil kot "nič posebnega".

"Kolesarje so zmotili za eno uro in se nam na koncu zahvalili. Razloga za obisk nam niso pojasnili, bomo pa to kmalu ugotovili s pomočjo svojih odvetnikov," je napovedal Eržen.

Na prizorišču okrog 50 policistov

Cyclingnews še poroča, da so jim v ekipi potrdili, da so policisti − na prizorišču naj bi se jih zbralo okrog 50 − pregledali tudi hotelske sobe kolesarjev in osebja. Nihče ni bil aretiran.

Ekipa je pozneje dogodek potrdila tudi v izjavi za javnost, kjer je tehnični direktor ekipe Vladimir Miholjević pojasnil, da jim policisti niso predstavili naloga za preiskavo, so pa upoštevali vse njihove zahteve.

"Zavzemamo se za najvišjo stopnjo profesionalizma in spoštovanja vseh regulativnih zahtev ter bomo vedno profesionalno sodelovali pri preiskavah. Policijski postopek je vplival na regeneracijo naših kolesarjev in načrtovanje obrokov. Dobro počutje naše ekipe je naša prednostna naloga," je še sporočil Miholjević.

Francozi preiskavo odprli že 3. julija

Iz urada tožilca v Marseillu so nekaj ur po informaciji o policijski raciji sporočili, da so že 3. julija odprli preiskavo, pod drobnogled pa so vzeli morebitno pridobivanje, transport, posedovanje in uvoz prepovedanih substanc ali metod."

Preiskavo izvaja urad OCLAESP, pristojen za javno zdravje, s sedežem v Marseillu, kjer je preiskavo uradno odprl državni tožilec.

Mohorič odločno zavrnil vse obtožbe: Seveda niso ničesar našli, saj ničesar nimamo



Na obtožbe se je že odzval slovenski državni prvak Matej Mohorič, ki je odločno zavrnil vse negativna namigovanja in podrobneje opisal sinočnje dogajanje. ☝️ Na @LeTour je sinoči v hotelu, kjer biva @BHRVictorious francoska policija izvedla preiskavo, vse skupaj pa je pred 18. etapo opisal Matej Mohorič.



🎤 "Nepredstavljivo je, da oni še vedno verjamejo, da se to dogaja." pic.twitter.com/tvfPxoLKpc — Val 202 (@Val202) July 15, 2021 "Včeraj smo zelo pozno prispeli v hotel, šele okrog 21. ure, in hotel je bil kmalu zatem poln policistov. Bilo jih je več kot 50. Počutiš se kot kriminalec. Kot da si iz Kolumbije v kovčku pripeljal kokain," je povedal v izjavi za Val 202, V pogovoru za tuje medije je opisal, da jim policisti niso zastavljali vprašanj, so pa preiskali njihovo lastnino, osebne stvari, avtobus, tovornjak. Nekaterim kolesarjem so vzeli telefone, drugim prenosne računalnike.



"Seveda niso ničesar našli, saj ničesar nimamo. Ostali smo brez masaže in brez večerje. V svojih sobah smo pojedli nekaj prigrizkov, a kaj hočeš, to je Dirka po Franciji. Če želimo nekaj dokazati, bomo to dokazali. Vseeno nam je," je bil jasen 26-letni kolesarski as, ki je napovedal, da bodo s sotekmovalci vztrajali na Touru do konca.



"Na današnji etapi bomo leteli," je napovedal. "Bolj kot kadarkoli prej smo osredotočeni na to, da se dokažemo, da smo dobri, tako kot smo bili do zdaj. Da prevzamemo nadzor nad dirko in in razvrstitvijo ekip."



"Ničesar nimam skrivati" Mohorič je zelo odločno zavrnil kakršnokoli povezavo s prepovedanimi sredstvi. "Nikoli nisem užival, niti nisem bil niti blizu dopingu. Ni mi nelagodno, če policisti preiščejo mojo lastnino, ker nimam ničesar skrivati. Se mi pa zdi čudno, da še celo v letu 2021 mislijo, da počnemo karkoli nezakonitega."

Vodilna ekipa letošnjega Toura

Ekipa Bahrain-Victorious je trenutno vodilna v seštevku ekip na letošnjem Touru. Njihovi kolesarji so do zdaj nanizali dve etapni zmagi (Matej Mohorič v 7. in Dylan Teuns v 8. etapi), Wout Poels pa vodi v razvrstitvi najboljših na gorskih ciljih. Sonny Colbrelli je v boju za zeleno najboljšega po točkah na tretjem mestu.

V istem hotelu v Pauju so nastanjeni tudi kolesarji Movistarja, a niso bili del preiskave, še poroča Cyclingnews.

