"Ribič", ki srka nasvete Primoža Rogliča

Vse do lanske Vuelte, ko je v težkih gorskih etapah pomagal Primožu Rogliču pri pohodu do druge zaporedne zmage na tritedenski španski dirki, je bilo ime Jonas Vingegaard za širše kolesarsko občinstvo neznano.

V pičlih dveh letih je naredil preskok, ki je številne osupnil. Za letošnjo Dirko po Franciji je bil celo rezerva in je dobil mesto v ekipi Jumbo-Visma po odpovedi Toma Dumoulina. Ko je zaradi padcev predčasno zapustil Tour Roglič, je kar naenkrat postal osrednje orožje nizozemskega moštva. Da je vse hitrejši in močnejši, je pokazal tudi v kraljevski 17. etapi, ko je zaostal le za nezaustavljivim Tadejem Pogačarjem, ta divja proti drugi zaporedni zmagi na slovitem Touru.

Z ribiške tržnice med najboljše kolesarje

Skupaj sta narekovala tempo na zaključni vzpon Col du Portet, medtem ko je Richard Carapaz v ozadju igral poker igro. Prav zato je bilo na cilju lepo videti oba mlada kolesarja, kako sta si čestitala.

Pa vendarle Jonas po letih ni mlad kolesar. Šteje 24 pomladi, zato pa je mlad v družbi najboljših. Vse do 22. leta je kolesaril za dansko kontinentalno ekipo ColoQuick. Dopoldne je delal na ribiški tržnici, nato kolesaril – prav zaradi preteklosti ga zdaj v kolesarski karavani kličejo "ribič" (The Fisherman). Šele leta 2018 je opustil to službo in se v celoti posvetil kolesarstvu, potem ko je podpisal profesionalno pogodbo z Jumbo-Vismo.

Jonas Vingegaard se je izkazal tudi v najtežji etapi na Dirki po Franciji, v kateri je zaostal le za kraljem Tadejem Pogačarjem. Foto: Reuters

Nizozemci so se tisto leto zagreli zanj, ko so bili na pripravah v Alicanteju. Ravno takrat je bil v tem delu Španije z danskim moštvom tudi Jonas. In na treningu na Coll de Rates je postavil rekorden čas. Sprva so bili pri Jumbo-Vismi bolj navdušeni nad Mikkelom Honorejem, ki je zapustil Quick-Step, vendar so nato oči uprli proti Dancu. Po trening kampu v Španiji so ga povabili na Nizozemsko, kjer je opravil teste. Številke so pokazale, kar je trener pri danski ekipi Lars Johnansen ves čas že poudarjal. Da ima mladenič izjemne sposobnosti. Njegovo srce je posebno, poudarjajo. Zaradi tega lahko kolesari 15 odstotkov bolje od povprečnih tekmovalcev.

"Roglič mu pomaga na daljavo. Kot mlajši brat mu je."

Letos je prav tako opozoril nase na dirki po Baskiji, ko je zaostal le za Rogličem, prehitel pa celo Pogačarja. "Zaupajte v naše delo z njim. Nihče na Danskem ni predvidel, da bi bil Jonas lahko tako dober že zdaj. A nihče ni bolj verjel vanj kot mi. K nam je prišel pred tremi leti. Veliko dela smo vložili vanj. Zavedamo se njegovih sposobnosti, bolj kot kdorkoli. Zagotovo ima pred seboj lepo prihodnost in nekega dne bo zagotovo naš vodja. A potrebuje čas. Še vedno se lahko veliko nauči od kolesarjev, kot je Roglič," je poudaril športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman.

Tadej Pogačar, Primož Roglič in Jonas Vingegaard na Dirki po Baskiji, kjer so se razvrstili od prvega do tretjega mesta. Foto: Guliverimage

Tudi na Dirki po Franciji mu je slovenski kolesar v pomoč. "Primož mu pomaga na daljavo. Kot mlajši brat mu je. Pošilja sporočila in daje nasvete. Primož je skoraj deset let starejši in veliko se lahko nauči od njega. Čeprav ga ni več na Touru, je zelo vpet," poudarja Zeeman.

Zavedajo se njegove kakovosti, niso pa pričakovali, da bo tako hitro napredoval

Da se razvija v kolesarja najvišjega kova, je znova pokazal v najtežji etapi Toura, ko je zaostal le za Pogačarjem. Zaveda se, da je slovenski kolesar v boju za skupno zmago nedosegljiv, zato pa upa, da bo lahko zlomil Carapaza, ki je na tretjem mestu in za njim zaostaja štiri sekunde. "Izjemen rezultat sem dosegel. Vsakič, ko sem na zadnjem vzponu pogledal nazaj, sem videl Carapaza delati grimase. Videti je bilo, da trpi. Tudi na takšnih delih, ko ni bilo tako strmo. V ekipi so mi rekli, da se Carapaz igra z nami. Da blefira. Dobro so me vodili. Nato je napadel, vendar sem se k sreči vrnil in prišel na koncu na drugo mesto. Tadej je bil premočan. Drugo mesto je zame vseeno odličen rezultat, čeprav sem razumljivo tudi sam želel osvojiti etapo. Na cilju me je namreč spremljala družina in lepo bi bilo, če bi mi uspelo."

Na letošnjem Touru se je že izkazal v kronometru, v katerem je dosegel tretji rezultat. Z novo takšno vožnjo je drugo mesto na Dirki po Franciji že njegovo, saj Richard Carapaz ni tako hiter v vožnji na čas. Foto: Reuters

Vingegaard se je izkazal kot dobra naložba za prihodnost. Nekako je kot Roglič prišel v ekipo skozi stranska vrata in se katapultiral v ospredje. "Navdušeni smo nad njim. Vedeli smo, da imamo v hiši bodočega tekmeca za največje dirke. Nismo vedeli, da že letos. Ko sta ga Pogi in Carapaz napadla in se mu otresla, se je vrnil v velikem slogu. Odlično je odpeljal dirko. Dobro se zavedamo, da je tip kolesarja, ki se lahko bojuje za najvišja mesta. Nismo pa vedeli, da bo tako hitro. Ko smo izgubili Primoža, je hitro prišel navzgor," pa je o Dancu povedal še en športni direktor Grischa Niermann.

Videti je, da so Vingegaardu vrata do drugega mesta na dirki Tour de France odprta. Zdržati mora le še današnjo novo gorsko preizkušnjo, saj je v kronometru bistveno boljši od Carapaza. Celo na tretjem mestu je bil v peti etapi, ko je bila prav tako vožnja na čas. Pred njim sta bila le zmagovalec Pogačar in specialist za tovrstno vožnjo Stefan Küng. Na 27,2 kilometra dolgi vožnji je za Pogačarjem zaostal le 27 sekund, medtem ko je Carapaza za seboj pustil za minuto in 17 sekund. Ker je sobotni kronometer (31,2 kilometra) po profilu podoben tistemu iz pete etape, ga lahko spet pričakujemo povsem pri vrhu in na končnem drugem mestu na letošnji izvedbi Dirke po Franciji, česar si Danec ob vstopu v leto 2021 sploh ni mogel zamišljati.