Pogačar si je kar sam izpolnil skrito željo

Tadej Pogačar piše novo poglavje v zgodovini kolesarstva. Pot do Pariza in ubranitve naslova najboljšega je vse bližje. Foto: Reuters

"Fantastičen dan. Zmagati v rumenem je nekaj, česar ne morem opisati," je Tadej Pogačar dočakal, kar si je želel na Dirki po Franciji. V kraljevski etapi je v zaključku v velikem slogu strl odpor največjih tekmecev na letošnji izvedbi francoske kolesarske pentlje. Za seboj je pustil Jonasa Vingegaarda in Richarda Carapaza ter se odpeljal do velike zmage. Pot do Elizejski Poljan v Parizu in druge zaporedne zmage je zdaj videti na široko odprta.

Da bo za Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) poseben dan, je dal vedeti že pred začetkom etape, ko se je pri napovedi zabaval. Njegova velika želja je bila, da bi v rumeni majici prišel do etapne zmage. In 17. etapa je bila pravšnji poligon, saj se je končala s tremi klanci. Zlasti zadnji je bil izjemno težak. Col du Portet je predstavljal 16-kilometrski izziv, povprečna naklonina pa je bila kar 8,7-odstotna.

In favoriti za končno zmago so na tem pirenejskem vzponu položili na mizo vse svoje karte. Pogačar je napadal. V šestem poizkusu, povsem pri vrhu, je strl tekmeca Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma) in Richarda Carapaza (Ineos Grenadiers), medtem ko je do danes drugi Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) odpadel že bistveno pred tem.

🇸🇮 @TamauPogi wins atop the Col du Portet after a magnificent battle with 🇩🇰 Jonas Vingegaard and 🇪🇨 @RichardCarapazM!



See the final KM ⬇️



En jaune, 🇸🇮 @TamauPogi s'offre une victoire historique au sommet du Col du Portet !



Revivez son dernier KM ⬇️#TDF2021 pic.twitter.com/SDXBsSFZM6 — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2021

Oba z Jonasom sta vedela, da Carapaz blefira

Carapaz je bil pri vzponu najmanj aktiven. Pogačar in Vingegaard sta diktirala tempo, medtem ko je sam zadaj z grimasami nakazoval, da trpi. A je bil to taktičen načrt, saj je 1,4 kilometra pred ciljem tudi sam skočil. Ko je že kazalo, da sta se s slovenskim kolesarjem otresla Danca, se je moštveni kolega Primoža Rogliča povsem ob zaključku priključil.

The respectful rivalry between these two 💛🤍#TDF2021 pic.twitter.com/hFqJHeJ7cL — ITV Cycling (@itvcycling) July 14, 2021

"Ni skrivnosti," je Pogačar v cilju sprva odgovoril na vprašanje v mednarodnem prenosu, kaj sta se ob vožnji navkreber pogovarjala z Jonasom, in dodal: "Ne veliko. Rekel mi je, da misli, da Carapaz blefira. Tudi sam sem mislil tako. Nič nenavadnega. To je taktika v kolesarstvu. Nato je skušal napasti. Ujeti sem ga moral, težko je bilo."

Zaključni udarec pa je zrežiral kralj lanske in letošnje izvedbe tritedenske francoske kolesarske pentlje. Slabih sto metrov pred ciljem se je katapultiral in odpeljal do prve zmage v rumeni majici na Dirki po Franciji. "Fantastičen dan. Zmagati v rumenem je nekaj, česar ne morem opisati. Trije smo šli. Jonas in jaz sva le delala. Nekajkrat sem skušal napasti, vendar sta bila dobra. Na koncu sem zadnjih 50 metrov šprintal in zmagal."

Osma etapna zmaga na največjih tritedenskih dirkah

V šestem poizkusu je slovenski kolesarski šampion zlomil največja konkurenta in se odpeljal do pete etapne zmage na dirki Tour de France. Če dodamo še tri z Vuelte, ima že osem etapnih zmag na največjih dirkah na svetu.

A je bolj pomemben boj za rumeno majico. V skupnem seštevku je zdaj pobegnil Vingegaardu na 5:39, tretji Carapaz pa zaostaja 5:43.

A punishing finish atop the Col du Portet 💪



Le bilan physique de l'impitoyable Col du Portet 💪#TDF2021 pic.twitter.com/BBNwn5thY2 — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2021

Po veliki zmagi se je dotaknil tudi ekipe, ki je danes odlično opravila svoj del naloge: "Ekipa je vsak dan trdo garala, da bi ubranila rumeno majico. Trasa je bila v zadnjih dneh dobra za ubežnike, zato nismo mogli storiti česa drugega, kot braniti prednost. Trasa je bila danes primernejša, da smo lahko nadzorovali ubežnike. Fantje so opravili odlično delo. Bili smo '50-50', ali bi branili prednost ali šli na etapno zmago. Na koncu smo se vsi dobro počutili, poskusili in uspelo nam je, zaradi česar sem zelo vesel."

Vse bližje ubranitvi naslova najboljšega na Dirki po Franciji

V četrtek bo na sporedu še ena zahtevna etapa v Pirenejih od Pauja do gorskega cilja na Luz Ardiden (129,7 km). V njej bodo morali kolesarji premagati sloviti prelaz Tourmalet (17,1 km/7,3 %), ciljni vzpon pa je dolg 13,3 km s povprečnim naklonom 7,4 %. Pogačar bi lahko ob morebitnem novem napadu na etapno zmago oblekel celo pikčasto majico – Wouter Poels ima le 11 točk prednosti -, medtem ko sta rumena za najboljšega na dirki in bela za najboljšega mladega kolesarja že trdno na njegovih plečih.

V petek nato kolesarja iz Klanca pri Komendi čaka ravninska etapa, v soboto kronometer dolg slabih 31 kilometrov – na letošnjem Touru je že bil najhitrejši na kronometru v 5. etapi -, medtem ko je nedelja rezervirana za parado šampionov. In vse poti peljejo v to smer, da še drugič zapored pokori vse tekmece na dirki vseh dirk.