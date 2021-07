Avstrijec do največje zmage v karieri, Pogačar spet povsem brez težav

Avstrijski državni prvak Patrick Konrad je do svoje prve zmage na največjih dirkah prišel po samostojnem napadu, ki ga je pripravil kakšnih 36 kilometrov pred ciljem na vzponu na Porte d'Aspet. Še pred tem se je 29-letni kolesar moštva Bora Hansgrohe prebil v vodilno skupino treh ubežnikov, ki so se v ospredje pognali po najtežjem vzponu dneva. Francoz David Gaudu (Groupama FDJ) in Italijan Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) sta se ob koncu etape močno trudila, da bi Avstrijca ujela, pa jima ni uspelo.

Za drugo mesto je bil sprint, Colbrelli je bil močnejši od Avstralca Michaela Matthewsa (BikeExchange), skupaj pa sta tik pred ciljno črto prehitela Francoza Pierre-Luca Perichona (Cofidis), ki je sicer z napadom v zadnjih petih kilometrih poskušal presenetiti tekmece.

Zadnji kilometer etape:

Boja za skupni seštevek danes ni bilo, rumeni Tadej Pogačar (UAE Emirates) je ves dan vozil mirno v glavnini, ki je bila popolnoma brezbrižna do dogajanja v ospredju. Preostali favoriti so pazili drug na drugega in se malce pokazali šele čisto ob koncu dne, ko je Wout Van Aert (Jumbo-Visma) silovito odgovoril na nekatere skoke iz glavnine in se malce bolj odločno namenil proti cilju. Z njim so šli tudi vsi najboljši kolesarji na dirki, tem pa je nato v ciljnem sprintu Pogačar še pokazal, kdo je najboljši med najboljšimi.

Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je bil danes 61. (+15:17), Luka Mezgec (BikeExchange) pa 96. (16:42),

Pogačar je v skupnem seštevku ohranil pet minut in 18 sekund prednosti pred Kolumbijcem Rigobertom Uranom (EF Education First), 5:32 pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma), 5:33 pred Ekvadorcem Richardom Carapazom (Ineos Grenadiers) …

Ti bodo imeli priložnost za napad na vodilnega jutri, ko bo na sporedu prava gorska etapa, z dvema klancema prve in enim ekstra kategorije. Na tem bo tudi cilj.

Dirka po Franciji, potek 16. etape:

Cilj: Avstrijec Patric Konrad (Bora Hansgrohe) se veseli največje zmage v karieri. V sprintu za drugo mesto je Italijan Sonny Colbrelli (Bahrain Vicotorious) premagal Avstralca Michaela Matthewsa (BikeExchange), tik pred ciljno črto sta se prehitela Francoza Pierre-Luca Périchona (Cofidis), ki je z napadom v zadnjih petih kilometrih etape poskušal presenetiti tekmece. Tadej Pogačar se je v cilj pripeljal skoraj 14 minut za zmagovalcem na 14. mestu, a spet zanesljivo ubranil vodstvo v skupnem seštevku.

7 km do cilja – Zadnji klanec v etapi, Cote d'Aspret Serrat, je Konrad prečkal še 48 sekund pred zasledovalci in vzel edino točko, ki je bila na voljo na gorskem cilju četrte kategorije. Zaostanek glavnine s Pogačarjem se približuje 14 minutam.

10 km do cilja – Avstrijski državni prvak Patric Konrad (Bora Hansgrohe) drvi zmagi naproti, pred skupino zasledovalcev z Gaudujem in Colbrellijem ima že več kot minuto prednosti, pred glavnino že 13:25, skupina sprinterjev s Cavendishem pa vozi skoraj 19 minut za vodilnim.

18 km do cilja – Avstrijec se bojuje za etapno zmago, vztraja 45 sekund pred Gaudujem in Colbrellijem, tema pa se približuje še skupina sedmih zasledovalcev, ki so se ponovno zbrali po prečkanju gorskega cilja. Glavnina vozi 12:35 za vodilnim Konradom.

😱 That was close! @sonnycolbrelli had a small scare in the downhill, with his rear wheel sliding out.



😱 Belle frayeur pour Sonny Colbrelli dans la descente, dont la roue arrière a chassé dans un virage à droite.#TDF2021 pic.twitter.com/J6rUj6TTzx — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2021

33 km do cilja – Konrad je vrh Portet d'Aspet dosegel 20 sekund pred Gaudujem in Colbrellijem, ki sta se s hudim tempom otresla tovarišev v zasledovalni skupini. Ti so zdaj raztreseni med čelom dirke in glavnino, ki vozi ležerno, dobrih 11 minut za vodilnim Avstrijcem. Na nevarnem spustu kolesarjem nagaja dež, ki se je v zadnjih minutah okrepil. Tudi Pogačar bo moral zelo paziti.

Izidi gorskega cilja II. kategorije (Porte d'Aspet):

1. Konrad 5 točk

2. Gaudu 3

3. Colbrelli 2

4. Matthews 1

35 km do cilja – Patrick Konrad se je odpeljal kolegom in zdaj vodi sam. Avstrijec ima že skoraj minuto prednosti pred zasledovalci, ki so se združili v skupino okoli Gauduja in Colbrellija, glavnina s Pogačarjem ostaja povsem brezbrižna do dogajanja v ospredju in ima zdaj že 9:55 zaostanka.

🇦🇹 @PatricKonrad goes solo!



🇦🇹 Patrick Konrad s'en va seul ! Le champion d'Autriche attaque et lâche ses compagnons d'échappée !#TDF2021 pic.twitter.com/mCP9vvmH4b — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2021

38 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na Col de Portet d'Aspet, vodilna trojica pol minute pred zasledovalci in 8:52 pred glavnino. Med tema skupinama je še Benoit Cosnefroy, ki ni zmogel držati tempa deseterice v lovu na vodilni trio. Skupina trpečih z zelenim Cavendishem vozi 11:15 za čelom dirke.

🔎 The riders are now tackling the climb up the Col de Portet-d'Aspet. Discover its 3D profile.



🔎 Les leaders s'attaquent à l'ascension au Col de Portet-d'Aspet. Découvrez le profil 3D de l'ascension.#TDF2021 pic.twitter.com/BYKGoXzUtk — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2021

50 km do cilja – Vodilna trojica je na spustu spet pridobila nekaj prednosti in zdaj vozi 38 sekund pred zasledovalci z Gaudujem in Colbrellijem, glavnina s Pogačarjem zaostaja 6:55, medtem ko so na vzponu spet trpeli sprinterji s Cavendishem na čelu, ki zdaj za vodilnimi zaostajajo že več kot deset minut. Temperatura ozračja je na nižje ležečih delih trase okoli 15, 16 stopinj Celzija. Karavano čakata še dva kategorizirana vzpona, najprej Col de Portet d'Aspe (II. kategorije).

68 km do cilja – Kolesarji so prečkali Col de la Core, vodilna trojica le še 11 sekund pred zasledovalno skupino, pa 6:55 pred glavnino. Na čelo te so se postavili moštveni kolegi Rigoberta Urana iz EF Education First.

Izidi gorskega cilja I. kategorije:

1. Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) 10 točk

2. Jan Bakelants (Intermarché-Wanty Gobert 8

3. Fabien Doubey (Team TotalEnergies) 6

4. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) 4

5. Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM) 2

6. David Gaudu (Groupama-FDJ) 1

69 km do cilja – Juul-Jensen je popustil in se priključil skupini zasledovalcev, v kateri je Gaudu prevzel narekovanje ritma, močno pospešil in se vodilni trojici približal na 15 sekund. Glavnina zdaj vozi 6:50 za vodilnimi.

71 km do cilja – Konrad je ujel vodilno trojico, četverica se zdaj vzpenja 45 sekund pred deseterico zasledovalcev in 6:27 pred glavnino z vsemi nosilci majic. Kolesarji danes vozijo v precejšnjem mrazu, trenutno pri vsega 9,5 stopinje Celzija. Vsi so opremljeni z vetrovkami, ki jih oblačijo za spuste in slačijo na vzponih.

74 km do cilja – V lov za vodilno trojico se je podal Avstrijec Konrad, ki zdaj vozi 20 sekund za vodilnimi in 17 sekund pred zasledovalci. Zaostanek glavnine je narasel na 5:12, a Pogačarju kolesarji pred njim niso nevarni. V skupnem seštevku je med njimi najvišje uvrščen Francoz David Gaudu, ki s 27:15 zaostanka zaseda 14. mesto.

77 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na Col de la Core (I. kategorija), v vodstvu še vedno vztrajajo Chris Juul-Jensen (Team BikeExchange), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty Gobert) in Fabien Doubey (Team TotalEnergies), s 45 sekundami zaostanka jim sledijo Michael Matthews (Team BikeExchange), Sonny Colbrelli, Fred Wright (Bahrain Victorious), Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert), Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), Pierre-Luc Perichon (Cofidis), David Gaudu (Groupama-FDJ), Alex Aranburu (Astana-Premier Tech) in Toms Skuijinš (Trek-Segafredo).

Pogačar je zdaj v vlaku UAE Emirates na čelu glavnine, ta pa ima 4:25 zaostanka za vodilno trojico.

84,3 km do cilja – Kolesarji so prevozili leteči cilj v Vid D'Oustu, trojica Bakelant, Doubey in Jensen 20 sekund pred enajstimi zasledovalci, ti pa imajo nekaj več kot minuto prednosti pred glavnino s Pogačarjem. Tej sta se priključili tudi skupini z Mohoričem in Cavendishem.

Izidi letečega cilja:

1. J. Bakelants 20 točk

2. F. Doubey 17

3. C. J. Jensen 15

4. M. Matthews 13

5. S. Colbrelli 11

6. F. Bonnamour 10

7. B. Cosnefroy 9

8. P. Konrad 8

9. P. L. Perichon 7

10. L. Rota 6

11. T. Skujins 5

12. F. Wright 4

13. D. Gaudu 3

14. A. Aranburu 2

15. V. S. Laengen 1

88 km do cilja – Šesterica ni prišla daleč, glavnina jo je ujela, nato pa so skočili novi trije kolesarji, ki imajo zdaj nekaj prednosti pred Pogačarjevo skupino. Medtem je Matej Mohorič v skupini s 27 kolesarji, ki vozi 1:53 za vodilnimi, Cavendisheva skupina pa za čelom dirke zaostaja 3:26.

93 km do cilja - Na nevarnem spustu po mokri in spolzki cesti se je od skupine z rumeno majico odlepila šesterica kolesarjev, ki pa nima prav velike prednosti.

Takole se je rešil Casper Asgreen, preden je ubežnike ujela glavnina:

😱 A little scare for 🇩🇰 @k_asgreen in the Col de Port descent! The Dane just avoids a tumble!



😱 Frayeur pour 🇩🇰 @k_asgreen dans la descente du Col de Port ! Le Danois évite la chute de justesse ! #TDF2021 pic.twitter.com/nIMKV9GfIv — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2021

102 km do cilja - Ubežniki so ujeti, glavnina je spet skupaj. A lahko pričakujemo nove napade, ko se bodo vse bolj približevali drugemu kategoriziranemu vzponu - Col de la Core bo predstavljal gorski cilj I. kategorije. Dolg bo 13,1 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 6,6 odstotka. Medtem zelena majica Mark Cavendish, ki bo danes varčeval z močmi za skupino s Tadejem Pogačarjem, zaostaja 3:04.

115 km do cilja - Rezultati gorskega cilja II. kategorije

1. Mattia Cattaneo (Deceuninck-QuickStep) 5 točk

2. Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) 3

3. Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) 2

Prednost ubežnikov je le še 30 sekund.

116 km do cilja - Kasper Asgreen je dobil družbo dveh kolesarjev. Ujela sta ga Mattia Cattaneo (Deceuninck-QuickStep), Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers). Očitno imajo pri Ineosu svojo taktiko, kako danes napasti vodilnega Tadeja Pogačarja. Njihov najboljši mož je trenutno Richard Carapaz na četrtem mestu (5:33)

121 km do cilja - Glavnina je ujela dva ubežnika, še vedno pa je v ospredju Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep). V glavnini je aktiven tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki mu današnja trasa leži. Kolesarjem na trasi nagaja dež.

130 km do cilja - Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) ima 2:04 prednosti pred glavnino, v kateri je Tadej Pogačar. Stuyven in Pedersen sta se medtem podala za Asgreenom. Kolesarji so začeli prvi kategorizirani vzpon - Col de Port (11,4 km/5,1- odstotni povprečni naklon) je vzpon II. kategorije.

Foto: A.S.O.

150 km do cilja - Chris Froome hvali Tadeja Pogačarja

"Če bo Pogačar ostal na kolesu, je vsega konec. Pokazal je mojstrstvo in zrelost na vodilnem mestu. Pred njim je še kronometer, ki ga ima v žepu. Če se ne bo zgodilo kaj katastrofalnega, potem bo zmagal," je dal Chris Froome, štirikratni zmagovalec Toura, vsem vedeti, kako suveren je Tadej Pogačar. Na vprašanje, ali bi ga lahko zlomili v etapah, ki se končajo v klanec, je pristavil: "Ne, ne, lahko sledi. Več kot sledi jim lahko."

154 km do cilja - Takoj na začetku so se začeli poskusi pobega. Edini, ki se mu je uspelo odlepiti, je Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep). Njegova prednost znaša 55 sekund.

🇩🇰 @k_asgreen has gone solo.



🇩🇰 Kasper Asgreen est parti en solitaire dans la descente qui suivait le départ réel.#TDF2021 pic.twitter.com/cSe9y09PD3 — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2021

169 km do cilja - Zgodovinski dan je danes na Touru. Kolesarji so dan začeli na 2.080 metrih nadmorske višine, kar je najvišje v vsej zgodovini. Pred tem je imel to čast Sestriere (2.035 m. n. v.)

13.30 – Pozdravljeni, tudi danes bomo podrobneje pospremili dogajanje na Dirki po Franciji, na kateri izvrstno kaže Tadeju Pogačarju, ki je zanesljivo na prvem mestu v skupnem seštevku. Danes ga pri branjenju rumene majice čaka 169 kilometrov dolga trasa, ki vsebuje štiri gorske cilje.

Etape nista začela Vincenzo Nibali in Amund Grøndahl Jansen.