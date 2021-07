Pri bogatem Ineosu sporočajo: Ni še konec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 15. etapi Dirke po Franciji je slovenski kolesar Tadej Pogačar uspešno ubranil vse napade. Moštvo Ineos Grenadiers je poskusilo s taktiko izčrpavanja njegovih moštvenih kolegov, a njihov kapetan Richard Carapaz ni mogel zadati zaključnega udarca. Športni direktor Gabriel Rasch poudarja, da se ne bodo predali. Obljubljajo boj vse do Pariza.

Pri Ineos Grenadiers so prišli na letošnji Tour de France z visokimi ambicijami, a so padci v prvem tednu razredčili njihove vrste v boju za skupno zmago. Ponesrečila sta se med drugim tudi Geraint Thomas in Richie Porte. Ekvadorec Richard Carapaz, ki je leta 2019 osvojil italijanski Giro, sicer z napadi poskuša narediti dirko bolj zanimivo, še posebej vodilnemu Tadeju Pogačarju, a ima osrednji junak Toura vselej pravi odgovor.

Ekvadorec je trenutno na četrtem mestu, njegov zaostanek za Pogačarjem pa znaša velikih 5:33. V nedeljski kraljevski pirenejski etapi so pri Ineosu skušali narediti dirko nekoliko bolj zanimivo. Sicer jim je na predzadnjem gorskem cilju uspelo zlomiti moštvo UAE Emirates, a ne Slovenca, ki je trdno sedel na kolesu in odbijal vse napade kot po tekočem traku.

Lovljenje mačka z mišjo

"To je bil naš načrt. Skušali smo povečati pritisk na višji nadmorski višini, vendar je bilo preveč vetra v prsi. Na koncu je vse padlo na pleča Carapaza, Urana in Vingegaarda. Bilo je kot nekakšno lovljenje mačka z mišjo," se je športni direktor Ineos Grenadiers Gabriel Rasch dotaknil 15. etape.

Foto: Guliverimage

Nato je spregovoril o predstavi Carapaza: "Dober je. Želi se boriti. Morda nam uspe v gorskih etapah, ki se bodo končale v klanec. Ni še konec. Še naprej bomo poskušali. Veliko se lahko še zgodi. Pred nami je še ves teden. Tudi drugi fantje so videti močni. Videli bomo."

Čeprav bi rad, mu v dveh tednih ni uspelo odkriti pomanjkljivosti pri Pogačarju, ki vozi svojo dirko in je za zdaj za razred boljši od tekmecev: "Močan je videti, zelo močan. Vingegaard in Uran prav tako. Bomo videli, kaj se bo zgodilo prihodnji teden. Do konca se bomo borili."