Neverjetnega Pogačarja napadali, a se ni zlomil

Cilj – Tadej Pogačar (UAE Emirates) je uspešno opravil nedeljsko nalogo v Pirenejih. Zadržal je vse napade tekmecev in obdržal prednost pred najbližjimi zasledovalci. Osrednji junak etape je postal Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ki je skočil na zadnjem vzponu in se odpeljal do uspeha kariere.

💛 Le groupe #MaillotJauneLCL en termine. 🇸🇮@TamauPogi a répondu à toutes les attaques et arrive entouré de ses concurrents. #TDF2021 pic.twitter.com/IxwJnBEW29 — Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) July 11, 2021

Rezultati 15. etape

1. Sepp Kuss (ZDA) Jumbo-Visma 05:12:06

2. Alejandro Valverde (Špa) Movistar Team 00:00:23

3. Wout Poels NizBahrain Victorious 00:01:15

4. Ion Izagirre Insausti (Špa) Astana-Premier Tech 00:01:15

5. Ruben Guerreiro (Por) EF Education-Nippo 00:01:15

6. Nairo Quintana (Kol) Team Arkea-Samsic 00:01:15

7. David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 00:01:15

8. Daniel Martin (Irs) Israel Start-up Nation 00:01:22

9. Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels p/b KTM 00:01:22

10. Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 00:01:22

...

Skupni vrstni red

1. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 62;07:18

2. Rigoberto Uran (Kol) EF Education-Nippo 00:05:18

3. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma 00:05:32

4. Richard Carapaz (Ekv) Ineos Grenadiers 00:05:33

5. Ben O'Connor (Avs) AG2R Citroën Team 00:05:58

6. Wilco Kelderman (Niz) Bora-Hansgrohe 00:06:16

7. Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 00:07:01

8. Enric Mas Nicolau (Špa) Movistar Team 00:07:11

9. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 00:07:58

10. Pello Bilbao Lopez De Armentia (Špa) Bahrain Victorious 00:10:59

...

🏅It was another magnificent solo victory on the Tour today as 🇺🇸 @seppkuss triumphed in Andorra la Vella!



See the final KM ⬇️



🏅Une nouvelle victoire en solitaire ! 🇺🇸 @seppkuss s'impose en Andorre après une attaque décisive dans le Col de Beixalis!#TDF2021 pic.twitter.com/EsVKzHK7Bc — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2021

2,5 km do cilja - Sepp Kuss divja proti največji zmagi v karieri. Tadej Pogačar se spušča proti cilju.

6,3 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates) se že spušča proti cilju in je izvrstno opravil današnjo nalogo v kraljevski etapi. Odbil je slehern napad, ki so ga skušali zadali tekmeci.

11 km do cilja – Tadej Pogačar (UAE Emirates) se ne da. Tokrat je napadel Ben O'Connor, vendar neuspešno. Medtem Alejandro Valverde lovi Seppa Kussa v boju za etapno zmago. Njegov zaostanek je 18 sekund.

13,5 km do cilja – Skoki v skupini Tadeja Pogačarja si sledijo. Rigoberto Uran, potem Richard Carapaz, a lastnik rumene majice venomer odgovarja.

14,8 km do cilja - Sepp Kuss je prečkal zadnji gorski cilj. Čaka ga le spust do glavnega mesta Andore. Sledi mu Alejandro Valverde. Medtem je v skupini Tadeja Pogačarja živahen Jonas Vingegaard.

15,6 km do cilja - Zdaj je napadel Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), a mu je Tadej Pogačar (UAE Emirates) sledil. Ob njima sta še Richard Carapaz, Rigoberto Uran in Enric Mas.

16,5 km do cilja - Alejandro Valverde se ne predaja in sledi Seppu Kussu, ki ima 25 sekund prednosti. V Pogačarjevi skupini je poizkusil s skokom Ben O'Connor, vendar so ga hitro zajezili. Tadej Pogačar odlično nadzira potek dogodkov. Za Kussom zaostaja 5:25.

17,6 km do cilja - Priključila sta Rigoberto Uran in Enric Mas. Okoli Tadeja Pogačarja sta še Richard Carapaz in Jonas Vingegaard.

🇪🇨 @RichardCarapazM attacks! He is followed by 💛 @TamauPogi and 🤍 Jonas Vingegaard. 🇨🇴 @UranRigoberto is not far.



🇪🇨 Richard Carapaz déclenche les hostilités ! Il est suivi par 💛 Tadej Pogacar et 🤍 Jonas VIngegaard. 🇨🇴 Rigoberto Uran n'est pas loin.#TDF2021 pic.twitter.com/VXXIrBicc4 — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2021

18 km do cilja - Richard Carapaz je skočil. Sledita mu Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard.

19 km do cilja - Sepp Kuss je v boju za etapno zmago. Štiri kilometra ima še do vrha prelaza, nakar ga čaka spust do cilja. Njegova prednost znaša 30 sekund. Tadej Pogačar in njegova skupina je začela vzpon. Richard Carapaz ima pred seboj le še Jonathana Castrovieja.

19,8 km do cilja – Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ki je bil na letošnjem Touru predviden za prvega pomočnika Primoža Rogliča, je skočil, nihče mu ne more slediti. Alejandro Valverde je najbližji.

20,6 km do cilja - Nairo Quintana je spet skočil. Osem kolesarjev se ga drži, med njimi tudi Valverde, Nibali, Alaphilippe.

21 km do cilja - Kolesarji bodo kmalu začeli z zadnjim vzponom, ki bo brutalen. V begu so Bernard, Elissonde, Nibali, Van Aert, Kuss, Martin, Woods, Quintana, Valverde, Poels, Teuns, Donovan, Paret-Peintre, Gaudu, Guerreiro, Powless, Alaphilippe, Izaguirre, Bonnamour, Ballerini. Tadej Pogačar in njegova skupina zaostajajo 5 minut, zadnjega vzpona še ni začel.

⛰ Here is the 3D route of the Col de Beixalis. Not the longest climb, but the steeepest of the day!



⛰ Voici le profil 3D du Col de Beixalis. Pas le plus long des cols du jour, mais de loin le plus pentu !#TDF2021 pic.twitter.com/QnKKXCzc4r — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2021

24 km do cilja - V skupini Tadeja Pogačarja so vsi tekmeci v boju za rumeno majico. Tempo narekujejo kolesarji Ineosa, ki stavijo na Richarda Carapaza. Tu so še Jonas Vingegaard, Rigoberto Uran,

31 km do cilja - Naira Quintana je ujelo kar lepo število kolesarjev. Medtem v majhni skupini rumene majice, ki je na plečih Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), oster tempo narekujejo kolesarji Ineosa, ki so znižali zaostanek do ubežnikov na 5:19. Slovenski šampion je že nekaj časa brez pomočnikov.

40 km do cilja - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) je dodobra navil tempo na Port d'Envalira. Tadej Pogačar je ostal sam, medtem je Richard Carapaz dobil pomoč v Dylanu van Baarleju, Jonathanu Castrovieju (Ineos Grenadiers), ki sta bila med ubežniki in sta na vrhu prelaza počakala svojega kapetana. Ineos ima tako zdaj okoli samega Pogačarja štiri kolesarje. Sledi 20-kilometrski spust in zadnji vzpon (Col de Beixalls je I. kategorije - 6,4 km/8,5-odstotni povprečni naklon - od drugega kilometra naprej je najbolj strm. Na nekaterih delih je več kot 17-odstoten) današnjega dne, ki je izjemno težak. A cilj ne bo na vrhu, saj sledi še tehnični spust.

44 km do cilja - Gorski cilj I. kategorije Port d'Envalira

1. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) 10 točk

2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) 8

3. Wout Poels (Bahrain Victorious) 6

4. Michael Woods, Dan Martin (Israel Start-Up Nation) 6

5. Alejandro Valverde (Movistar) 2

💛 A very reduced Yellow Jersey group led by @INEOSGrenadiers at the top of the Port d'Envalira.



💛 Un groupe @MaillotjauneLCL réduit au sommet du Port d'Envalira. L'équipe Ineos Grenadiers récupère Dylan van Baarle et Jonathan Castroviejo.#TDF2021 pic.twitter.com/cwtSg1Ywkx — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2021

45 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates) je zaradi ostrega tempa Ineosa in Movistarja ostal brez pomočnikov.

46 km do cilja - Ubežna skupina se lomi. Še drugič je skočil Nairo Quintana, ki se na takšni višini počuti kot doma. Kmalu bo na najvišji točki letošnjega Toura (2408 m.n.v.). Kolesarjem na Port d'Envalira nagaja tudi veter. Izmerjena hitrost je kar 44 km/h. Zaostanek glavnine je medtem 6:10.

48 km do cilja - Prednost ubežnikov se je zmanjšala na 6:49.

51 km do cilja - ob pospeševanju v glavnini Tadeja Pogačarja so začeli odpadati kolesarji. Tempo so navili pri Movistarju in Richie Porte (Ineos Grenadiers).

53 km do cilja - Glavnina se je nekoliko približala 32 ubežnikom. Zaostanek Tadeja Pogačarja in druščine zdaj znaša 8:30. Kolesarji so začeli z vzponom na Port d'Envalira (2.408 m.n.v., 10,7-kilometrski vzpon prve kategorije ima 5,9 % povprečnega naklona), ki je najvišja točka letošnjega Toura in je v Andori. Desetič je del dirke vseh dirk. Prvič je bil leta 1964, ko je bil najhitreje na vrhu Julio Jimenez. Zadnji, ki mu je to uspelo, je bil Rui Costa, etapo pa je leta 2016 nato zmagal Michael Matthews.

58km do cilja - gorski cilj II. kategorije Col de Puymorens

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) 5 točk

2. Wout Poels (Bahrain Victorious) 3

3. Michael Woods, Dan Martin (Israel Start-Up Nation) 2

4. Alejandro Valverde (Movistar) 1

Prednost ubežnikov je 9:46.

⛰ Col de Puymorens



5⃣ pts 🇧🇪 @WoutvanAert

3⃣ pts 🇳🇱 @WoutPoels

2⃣ pts 🇨🇦 @rusty_woods



6⃣2⃣ points for both Wout Poels and Michael Woods.



6⃣2⃣ points pour Wout Poels et Michael Woods.#TDF2021 pic.twitter.com/jT4kGhuMRS — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2021

65 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Col de Puymorens (5,8-kilometrski vzpon s 4,7 % povprečnega naklona).

70 km do cilja - Izkušeni Alejandro Valverde (Movistar) je izpostavil, da bo ključni del današnje etape pri zadnjem vzponu na Col de Beixalls, ki je I. kategorije (6,4 km/8,5-odstotni povprečni naklon). Od drugega kilometra naprej je najbolj strm. Na nekaterih delih je več kot 17-odstoten. Ubežna skupina ima 10:08 prednosti pred skupino s Tadejem Pogačarjem na čelu.

82 km do cilja - Kolesarji so se spet začeli vzpenjati. Pred njimi je novih 25 kilometrov vožnje navkreber, vmes sta dva gorska cilja - Col de Puymorens (5,8-kilometrski vzpon s 4,7 % povprečnega naklona) in Port d'Envalira (2.408 m.n.v., 10,7-kilometrski vzpon prve kategorije ima 5,9 % povprečnega naklona). Slednji bo najvišja točka letošnjega Toura.

Temperatura ozračja je 28 stopinj Celzija, povprečna hitrost v prvih 110 kilometrih je znašala 37,3 km/h.

99 km do cilja - Skupina s Tadejem Pogačarjem za 32 ubežniki, med katerimi je tudi Matej Mohorič, zaostaja 9:16.

105 km do cilja - Gorski cilj I. kategorije - Montee de Mont-Louis (8,4-kilometrski vzpon prve kategorije s povprečnim naklonom 5,7 %.

1. Wout Poels (Bahrain Victorious) 10 točk

2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) 8

3. Michael Woods, Dan Martin (Israel Start-Up Nation) 6

...

⛰ Montée de Mont-Louis



1⃣0⃣ pts for 🇳🇱 @WoutPoels

8⃣ pts for 🇧🇪 @WoutvanAert

6⃣ pts for 🇨🇦 @rusty_woods



⚪🔴 The battle is on!



⚪🔴 La bataille est lancée ! #TDF2021 pic.twitter.com/tdxgWyoPUj — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2021

107 km do cilja - Kot so povedali v prenosu na Eurosportu, naj bi pri Jumbo-Vismi danes dirkali na etapno zmago. Osrednje železo v ognju naj bi bil Wout van Aert, ki se je na letošnjem Touru že veselil. Ob njem sta Sepp Kuss in Steven Kruijswijk. Videti je, da Jonas Vingegaard, ki je v skupnem seštevku z zaostankom 5:32 za Pogačarjem na odličnem četrtem mestu, nima podpore in se bo moral zanesti nase. Prav Danec je bil tisti, ki je na Mont Ventoux napadel Pogačarja in se ga pri vzponu otresel. Medtem ima ubežna skupina prednost 8:30.

110 km do cilja - "Moj favorit je Tadej Pogačar. Imel je nekaj težav na klancih, ko ga je napadel Jonas Vingegaard. A mislim, da bo danes pokazal svojo moč," je pred etapo, kdo je njegov današnji favorit, dejal dvakratni zmagovale Dirke po Franciji Alberto Contador. Tekmece je na dirki Tour de France pokoril leta 2007 in 2009.

115 km do cilja - Kolesarji se bodo začeli vzpenjati na prvi gorski cilj današnjega dne - Montee de Mont-Louis (8,4-kilometrski vzpon prve kategorije s povprečnim naklonom 5,7 %.), Prednost ubežnikov znaša 8:40.

126 km do cilja - Skupina Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) za ubežniki zaostaja 8:03. Prav nihče ga ne ogroža v boju za rumeno majico. Še najbližje mu je Aurélian Paret-Peintre (AG2R Citroën), ki ima 24:44 zaostanka. V glavnini tempo narekuje ekipa UAE Emirates.

136 km do cilja - Velika ubežna skupina ni najbolj složna. V vmesnem času se je razbila na dva dela, zdaj pa je spet skupaj. Prednost pred glavnino znaša 6:36.

Several riders attack from the lead group, feeling it is too big.



L'échappée semble trop nombreuse pour certains coureurs qui attaquent.#TDF2021 pic.twitter.com/TcNnS9cGz2 — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2021

150 km do cilja - Danes je najbolj vroč dan na Touru. Temperatura ozračja je okoli 28, kar ni najbolj po godu slovenskemu kolesarju Tadeju Pogačarju, ki je izpostavil, da raje kolesari v bolj znosih temperaturah. Medtem ima glavnina 32 kolesarjev 4:3 prednosti. Povprečna hitrost je do tega trenutka 42,6 km/h.

155 km do cilja - Ubežna osmerica je dobila priključek, kar pomeni, da je zdaj v begu kar 32 kolesarjev (med njimi je tudi Matej Mohorič - Bahrain Victorious, ki je junaško zmagal v sedmi etapi), ki imajo 3:44 prednosti pred glavnino, v kateri je rumeni Tadej Pogačar. Prav nihče iz skupine pa ne ogroža kolesarja iz Klanca pri Komendi. Zanimivo pa bo videti, kakšno taktiko so si izbrala moštva, ki ga skušajo ogroziti pri pohodu do druge zaporedne zmage na sloviti Dirki po Franciji.

💚 🇦🇺 @blingmatthews takes 20 points at the intermediate sprint. He is still 72 points behind @MarkCavendish.



💚 🇦🇺 @blingmatthews prend les 20 points du sprint intermédiaire. Il est à 72 points de @MarkCavendish.#TDF2021 pic.twitter.com/luWcdZdRRG — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2021

156 km do cilja - Ekipa Jumbo-Visme ima v begu kar tri kolesarje, ki se znajo zelo dobro peljati v klanec. Povsem v ospredju je Steven Kruijswijk, v skupini, ki skuša ujeti priključek, pa sta Wout van Aert in Sepp Kuss. Očitno bo Jonas Vingegaard, ob odstopu Primoža Rogliča osrednji adut nizozemskega moštva, v najtežjem delu poizkusil z napadom, kot je to uprizoril pred dnevi. Če mu bo uspel, ga bo zagotovo kdo od trojice počakal. Zato bo moral biti Tadej Pogačar s svojo ekipo še posebej pazljiv. A je dobrodošlo, da se v Pirenejih slovenski šampion odlično počuti, saj je na Vuelti dosegel prvo etapno zmago na tritedenskih dirkah.

164 km do cilja - Osem ubežnikov ima 3:!4 prednosti pred glavnino. Skupina 21 kolesarjev želi priključiti ubežni skupini in zaostaja 16 sekund.

David Gaudu, Valentin Madouas, Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Wout van Aert, Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Dylan van Baarle, Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), Vincenzo Nibali, Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Alejandro Valverde (Movistar), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Wout Poels (Bahrain Victorious), Michael Matthews (Team BikeExchange), Pierre Latour (TotalEnergies), Lukas Postlberger (Bora-Hansgrohe), Ion Izaguirre (Astana-PremierTech), Franck Bonnamour (B&B Hotels), Mark Donovan (Team DSM), Ruben Fernández (Cofidis)

175 km do cilja - Skupina osmih kolesarjev je zdaj v ospredju. A. Paret Peintre, S. L. Henao, D. Teuns, R. Guerreiro, S. Kruijswijk, J. Bernard, D. Martin, T. De Gendt imajo pred glavnino 30 sekund prednosti, a v ozadju prav tako potekajo poizkusi pobegov. Kar 19 kolesarjev se je odločilo, da ulovi ubežnike, nihče pa v skupnem seštevku ne ogroža Tadeja Pogačarja.

185 km do cilja - Thomas De Gendt je skočil in si prikolesaril 20 sekund prednost. V skupnem seštevku za Tadejem Pogačarjem zaostaja več kot dve uri.

188,5 km do cilja - 149 kolesarjev je začelo današnjo etapo, takoj po štartu pa so se začeli napadi. Štirje gorski cilji bodo na na 191,3 km dolgi trasi - Montee de Mont-Louis (8,4-kilometrski vzpon prve kategorije s povprečnim naklonom 5,7 %.), Col de Puymorens (5,8-kilometrski vzpon s 4,7 % povprečnega naklona), Port d'Envalira (2.408 m.n.v., 10,7-kilometrski vzpon prve kategorije ima 5,9 % povprečnega naklona), Col de Beixalis (6,4 km pri 8.5 % povprečnega naklona). Na zadnjem gorskem cilju se bodo delili časovni bonusi, nakar bo sledil še nevaren, 15-kilometrski spust do cilja.

12.30 - Pozdravljeni, na Dirki po Franciji je čas za nov kolesarski spektakel. Pred nami je gorska etapa v Pirenejih, v kateri bodo morali glavni akterji prekolesariti približno 4500 višinskih metrov. To se je v letošnji izvedbi že zgodilo, niso pa kolesarji še nikoli kolesarili tako visoko, kot bodo danes. Povzpeli se bodo na višino 2400 metrov, kar bo predstavljajo mnogim težavo. V takšnih razmerah so ponavadi razpoloženi Južnoameričani. Slovenski šampion in nosilec rumene majice Tadej Pogačar bo tako na preizkušnji