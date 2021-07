Mohorič se je trudil: "Dve uri in pol je šel napad na napad, na napad …"

Slovenski državni prvak Matej Mohorič se je danes v 14. etapi kolesarske Dirke po Franciji močno trudil, da bi se prebil v ubežno skupino, a vse do drugega klanca v etapi prav nikomur ni uspelo pobegniti glavnini. Tempo je bil neznosen, stvari so se nekoliko umirile še po 90 kilometrih etape. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je dogajanje le opazoval, osredotočen je bil na morebitne napade konkurentov v skupnem seštevku. Teh pa ni bilo.

"Nisem še videl, da bi kdaj tako dolgo trajalo, preden bi prišlo do bega," je pred kamero RTV Slovenije v cilju po etapi z glavo zmajeval bojeviti Matej Mohorič. "Dve uri in pol je šel napad na napad, na napad … Po tem smo bili vsi, ki smo bili zmožni in si želeli iti v napad, že povsem na koncu moči in na odločilni klanec večina od nas niti ni več mogla držati skupine, kaj šele, da bi šla v pobeg. Odpeljali so se specialisti za vzpone, verjetno tisti, ki danes niti niso načrtovali pobega. Tako kot pri nas Wout (Poels, op. p.). Prav on bi moral v bistvu edini v naši ekipo danes varčevati z močmi in zato ni napadal od začetka, zato mu je bilo potem precej enostavno iti v klanec. Na koncu ni zdržal za etapno zmago, ampak takšno je pač kolesarstvo. Nimaš kaj, zdaj je treba gledati naprej," se je razgovoril Podbličan.

Mohoriču je po številnih poskusih zmanjkalo moči, Nizozemec Poels pa je v cilj prikolesaril na 13. mestu.

Luka Mezgec je v cilj prikolesaril na 82. mestu. Foto: Guliverimage

Mezgečevi delali za edinega hribolazca v ekipi

Tudi Luka Mezgec (BikeExchange) je bil nekajkrat pripravljen skočiti, a tudi njemu ni uspelo. "Zgodilo se je točno to, kar smo pričakovali. Do drugega klanca v etapi bega ni bilo, šlo je na polno, napad na napad, skok na skok, vse smo pokrivali, na koncu pa smo videli, da bo šel odločilen napad na klanec in Chavez (Esteban, op. p.) je pač še edini hribolazec, ki nam je ostal v ekipi," je za nacionalno televizijo ocenil Mezgec. Njegov kolumbijski kolega je na koncu zasedel solidno deseto mesto.

Pogačar se ni vpletal v dogajanje

V etapi, ki jo je po solo napadu dobil Nizozemec Bauke Mollema (Trek Segafredo), je vodilni kolesar na dirki, Tadej Pogačar, poskušal privarčevati kar se da veliko moči za naporno nedeljsko gorsko etapo. V divjem začetku etape je tudi sam moral pošteno pritiskati na pedala, da se je držal v osredju glavnine, nato, ko se je etapa vendarle umirila, pa se je sprostil v vlaku ekipe UAE Emirates. "Danes je bil dober dan za nas. Cela ekipa se je dobro počutila in uživala v vsakem trenutku," je povedal 22-letni zvezdnik iz Klanca pri Komendi. Še vedno trdno vodi, le da je zdaj na drugo mesto v skupnem seštevku skočil Francoz Guillaume Martin. "Martin se je približal, ampak še vseeno imamo dovolj prednosti pred jutrišnjo etapo v Andori, kjer bo kar težko," Pogačarja ne skrbijo premiki v skupnem seštevku dirke.

Tadej Pogačar se je uspešno izmikal vsem nevarnostim, na tem spsustu sta pred njim padla Španca Bilbao in Izagirre. Foto: Guliverimage

Z lovom na Martina se Pogačarjevi niso obremenjevali, to je bila naloga za druge ekipe. "Seveda mu nismo smeli dati preveč časa, saj je dober kolesar. Prednost štirih minut in štirih sekund je še vedno lep zalogaj. Zdaj ga morajo prehiteti tudi kolesarji drugih ekip, ki bodo morale zato nadzirati glavnino. S tem smo pridobili tudi mi, kar je lahko dobrodošlo v naslednjih dneh," je še povedal Pogačar.

Jutri pa bo šlo na nož. Bo napadel tudi Pogačar?

Jutri bo v Andori zanj veliko težje, slovenski junak, branilec lanske zmage, lahko pričakuje napade največjih konkurentov za skupno zmago, predvsem Kolumbijca Richarda Carapaza, ki se bo na visoki nadmorski višini – jutrišnja etapa bo kolesarje peljala na najvišjo točko Toura – najverjetneje počutil bolje kot favoriti iz Evrope. Pogačar je imel povedati naslednje: "Pogledal sem si traso, ampak je ne poznam zelo dobro. Je kar težka, no, zelo težka in na visoki nadmorski višini. Imamo ambicije pred jutrišnjim dnem in smo samozavestni. Bomo videli, kaj se bo zgodilo."

Bo napadel jutri? Foto: Guliverimage

Pa utegne tudi sam napasti? "Ne, prva misel je, da moramo ubraniti rumeno majico. Ampak kot vedno pravim, je treba izkoristiti priložnosti, ki se ti ponudijo," je v smehu odgovarjal Pogačar.