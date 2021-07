Mollema zmagovalec divje etape, Pogačar preživel še en naporen dan

Drugo mesto je danes zasedel Avstrijec Patrick Konrad (Bora Hansgrohe), tretje pa Kolumbijec Sergio Higuita (EF Education First). Tadej Pogačar (UAE Emirates) je v cilj prišel na 18. mestu, 6:53 za zmagovalcem, a ostaja trdno v skupnem vodstvu. Se je pa na drugo mesto prebil Francoz Guillaume Martin (Cofidis). Ta ima zdaj za Pogačarjem 4:04 zaostanka, Rigoberto Uran (EF Education First) je zdrsnil na tretje mesto (+ 5:18). Štirinajst sekund več zaostaja četrti, Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), še sekundo več pa peti Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers).

Pikčasta majica najboljšega hribolazca na dirki pa ima novega lastnika, s 54 točkami zdaj vodi Kanadčan Michael Woods (Israel StartUp Nation), ki je tako slekel Kolumbijca Quintano.

Mateju Mohoriču (Bahrain Victorious) se danes kljub trudu ni uspelo prebiti med ubežnike, v drugem delu etape je popustil in v cilj prišel 17:42 za zmagovalcem na 111. mestu. V isti skupini je ciljno črto prečkal tudi Luka Mezgec (BikeExchange), a je bil nekoliko bolj spredaj, zasedel je 82. mesto.

Jutri bo na sporedu zahtevna 15. etapa, 191,3-kilometrska preizkušnjaod Cereta do Andorra la Velle. V etapi bodo morali kolesarji premagati tudi najvišjo točko letošnjega Toura na Port d'Envaliri (2.408 m). Na poti do glavnega mesta Andore jih čakajo v trije vzponi prve in en vzpon druge kategorije.

Dirka po Franciji, 14. etapa (Carcassonne–Quillan, 183,7 km):

Cilj: Bauke Mollema je zmagovalec 14. etape Toura! Tadej Pogačar je varno prispel v cilj in zanesljivo ubranil rumeno majico, danes ni bilo nobenega napada njegovih najresnejših konkurentov.

16:50 (5 km do cilja): Mollema drvi etapni zmagi naproti, pred zasledovalci ima 1:18 prednosti, pred glavnino že več kot šest minut. Guillaume Martin se bori za drugo mesto v skupnem seštevku.

16:38 (16 km do cilja): Mollema je na vrhu Saint-Louis pobral pet točk, Woods, novi lastnik pikčaste majice, še tri, dve Higuita in eno Konrad. Nizozemec se zdaj proti cilju etape spušča dobro minuto pred zasledovalci, ti imajo 25 sekund prednosti pred skupino z Martinom, Pogačar v glavnini vozi 5:48 za Mollemo.

⛰ @BaukeMollema has an advantage of 1 minute at the top of the Col de Saint-Louis. Now, it's full gas towards the finish line!



⛰ Bauke Mollema a toujours une minute d'avance au sommet du Col de Saint-Louis. Maintenant, c'est à fond jusqu'à la ligne !#TDF2021 pic.twitter.com/6KEYplfcw7 — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2021

16:35 (18 km do cilja): Mollema ima še minuto prednosti pred Woodsom, Cattaneom, Konradom in Higuito, ki so se odlepili skupini z Martinom, v glavnini je še vedno vse mirno, Pogačarjevi mirno vozijo 5:43 za vodilnim Nizozemcem.

16:28 (20 km do cilja): Mollema vztraja dobro minuto pred zasledovalci, se je pa trinajsterica raztrgala na več skupin, tudi Martinu pohajajo moči, bolj enotna in mirna glavnina vozi 5:38 za vodilnim Nizozemcem.

16:24 (22 km do cilja): Mollema se že vzpenja na zadnji klanec etape, Col de Saint Louis (II. kategorija), 1:30 pred zasledovalno trinajsterico in 5:45 pred glavnino. Pogačar in UAE Emirates ne divjajo in poskušajo varčevati z močmi.

16:17 (28 km do cilja): Mollema, ki je leta 2017 že dobil etapo Tora, zdaj vozi 1:12 pred zasledovalci in 5:31 pred glavnino. Skupina z zeleno majico zaostaja 13:40, skupina z Bouhannijem že 21:08. Guillaume Martin se je prebil na virtualno drugo mesto v skupnem seštevku, o tem so očitno obveščeni tudi v moštvu EF Education First Rigoberta Urana, ki so se v glavnini postavili na čelo ob UAE Emirates.

16:06 (36 km do cilja): Nizozemec Bauke Mollema (Trek Segafredo) je skočil iz vodilne skupine in zdaj vozi sam na čelu dirke, 32 sekund pred zasledovalno trinajsterico in 4:37 pred glavnino. Pogačar je le našel nekaj miru, zdaj se vozi mirno v vlaku UAE Emirates.

🇳🇱 @BaukeMollema has attacked on his own in the descent. He's now out on his own.



En tête de la course, 🇳🇱 @BaukeMollema creuse un écart de 15" dans la descente. #TDF2021 pic.twitter.com/QKYzzp6Fa6 — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2021

15:57 (44 km do cilja): Woods je ujel vodilno skupino, ta ima še 4:05 prednosti pred glavnino, skupina s Cavendishem zaostaja 12:45, skupina z Bouhannijem pa 19:34.

15:51 (50 km do cilja): na spustu je padel Michael Woods, na enem od ovinkov na slabi in spolzki cesti mu je spodneslo sprednje kolo. Hitro se je pobral in zdaj lovi vodilno skupino. Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Wout Poels (Bahrain Victorious), Sergio Higuita (EF Education-Nippo), Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Omar Fraile (Astana), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert), Esteban Chaves (BikeExchange), Guillaume Martin (Cofidis), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Elie Gesbert (Arkea-Samsic), Quentin Pacher in Pierre Rolland (B&B-KTM) imajo 4:02 prednosti pred glavnino.

🇫🇷#TDF2021 ¡Caída de Michael Woods! El canadiense se va al suelo tras resbalar en una curva en descenso. Se levanta rápidamente y continúa, aunque con el costado izquierdo visiblemente golpeado. pic.twitter.com/BENRwnojAj — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) July 10, 2021

15:41 (57 km do cilja): Wout Poels in Michael Woods sta sprintala na gorskem cilju tretje kategorije na Galinaguesu, Nizozemec je bil močnejši in je pobral dve točki Kanadčan pa je z eno vseeno prevzel virtualno pikčasto majico. Vodilni deseterici so se pridružili tudi štirje Francozi Madouas, Gesbert, Rolland in Pacher. Glavnina s Pogačarjem za vodilno štirinajsterico zdaj zaostaja 3:50.

⛰ Côte de Galinagues



⚪🔴 🇨🇦 @rusty_woods scores only 1 point, but it's enough to become the new virtual polka dot jersey.



⚪🔴 🇨🇦 Michael Woods ne marque qu'un point, mais c'est suffisant pour devenir le nouveau maillot à pois virtuel.#TDF2021 pic.twitter.com/Rusi8ssrJs — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2021

15:23 (68 km do cilja): vodilno trojico je ujela skupina sedmih zasledovalcev, vodi zdaj deseterica Martin, Cattaneo, Chaves, Meintjes, Mollema, poels, Higuita. Konrad, Woods in Fraile. V skupnem seštevku je med temi najvišje uvrščen Francoz Guillaume Martin (Cofidis), ki za rumenim Pogačarjem zaostaja 9:29. Deseterica vozi 49 sekund pred skupino z Rollandom, Pacherjem, Madouasom in Gesbertom ter 2:35 pred glavnino, v kateri vozijo vsi trije Slovenci. Hudo se mučijo sprinterji, skupina z zelenim Cavendishem ima 10:33 zaostanka, skupina z Nacerjem Bouhannijem pa že 17:52.

15:16 (73 km do cilja): vrh hriba Croix des Mortes je prvi prečkal Michael Woods in z novimi petimi točkami ujel Quintano v seštevku za pikčasto majico, tri točke je pobral Poels, dve Cattaneo in eno Martin.

15:10 (76 km do cilja): dogajanje se je malce umirilo, oblikovale so se številne skupine, v vodstvu je trojica Woods, Poels in Cattaneo, pol minute za njimi vozii sedmerica z Guillaumom Martinom, 1.12 za njo četverica Rolland, Pacher, Madouas in Gesbert. Glavnina s Pogačarjem, Quintano in Vingegaardom zaostaja 2:40 za vodilnimi, skupina z zelenim Cavendishem vozi 7:28 za čelom dirke, skupina ranjencev z Nacerjem Bouhannijem pa zaostaja že 14:45.

15:01 (79 km do cilja): kolesarji se vzpenjajo na Col de la Croix des Morts (II. kat.), Cattaneo je ujel Woodsa in Poelsa, 40 sekund za trojico vozijo Sergio Higuita (EF Education-Nippo), Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Omar Fraile (Astana), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert), Esteban Chaves (BikeExchange), Guillaume Martin (Cofidis) in Bauke Mollema (Trek-Segafredo), glavnina pa 1:40 za vodilnimi.

14:54 (84 km do cilja): Poels in Woods vozita 15 sekund pred Cattaneom in 42 sekund pred skupino z Martinom, Chavesom, Meintjesem, Mollemo in Higuito. Glavnina s Pogačarjem in Mohoričem je 1:40 za vodilnima.

14:43 (94 km do cilja): Woods je napadel pred vrhom Montsegura, pridružil se mu je Wout Poels, ki je nato tudi pobral pet gorskih točk na vrhu prvega klanca druge kategorije v današnji etapi. Woods je osvojil 3, Cattaneo 2 in Chaves 1. Karavana je raztrgana na številne skupine, daleč v oadju vozijo Bouhanni, Morkov in Cavendish.

⚪🔴 Big battle between 🇳🇱 @WoutPoels and 🇨🇦 @rusty_woods for KOM points! The Dutch rider is first!



⚪🔴 Grosse bataille entre 🇳🇱 Wout Poels and 🇨🇦 Michael Woods pour les points de la montagne ! Le Néerlandais passe en tête.#TDF2021 pic.twitter.com/LrgaewylOL — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2021

Stanje v seštevku za pikčasto majico po Montseguru:

1. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), 50 točk

2. Michael Woods (Israel Start-Up Nation), 45

3. Wout Poels (Bahrain Victorious), 44

4. Wout van Aert (Jumbo-Visma), 43

5. Bauke Mollema (Trek-Segafredo), 36

Takole je padel Mohoričev moštveni kolega Pello Bilbao, ki pa nadaljuje z dirko in se vozi v glavnini. Foto: Guliverimage

14:38 (96 km do cilja): Cattanea in Poelsa je ujel še Michael Woods (Israel StartUp Nation), sledijo jim še Chaves, Meintjes in Fraile, na čelu glavnine, ki zaostaja 36 sekund pa so zdaj kolesarji UAE Emirates.

14:33 (97 km do cilja): nekaj prednosti sta v klancu pridobila Mattia Cattaneo (Deceuninck) in Wout Poels (Bahrain Victorious), vozita 20 sekund pred glavnino.

🇮🇹 @cattamat and🇳🇱 @WoutPoels the the next two riders to have built a short lead.



🇳🇱 @WoutPoels et 🇮🇹 @cattamat profitent des pourcentages du Col de Montségur pour s'échapper. #TDF2021 pic.twitter.com/HiLJWdaRjy — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2021

14:29 (99 km do cilja): kolesarji se vzpenjajo na Col de Montsegur, iz glavnine še naprej skačejo kolesarji, nikomur pa ne uspe pobegniti.

14:20 (105 km do cilja): ubežna peterica je ujeta, leteči cilj v Lavelanetu je prvi prečkal Belgijec Jonas Rickaert (Alpecin Fenix). Padel je Švicar Stefan Bissinger (EF Education First), dobil novo kolo in se malce potolčen in opraskan podal v lov za glavnino.

Izidi letečega cilja v Lavelanetu:

1. J. Rickaert 20 točk

2. D. Devenyns 17

3. T. Skujinš 15

4. K. Sbaragli 13

5. M. Chevalier 11

6. A. Turgis 10

7. M. Matthews 9

8. S. Colbrelli 8

9. J. Bernard 7

10. D. Godon 6

11. C. Gautier 5

12. M. C. Nielsen 4

13. J. Philipsen 3

14. J. Bakelants 2

15. I. Garcia Cortina 1

14:16 (109 km do cilja): ubežna peterica vozi 17 sekund pred glavnino, na čelo te so se za trenutek postavili Pogačar in njegovi moštveni kolegi, a dogajanja niso uspeli umiriti, še naprej se vrstijo skoki.

14:03 (118 km do cilja): vodilna peterica ima 26 sekund prednosti pred glavnino, v kater se še naprej vrstijo napadi. Približuje se leteči sprint, pa nato prvi vzpon druge kategorije v današnji etapi. Eurosportov strokovni komentator Bradley Wiggins, zmagovalec Toura leta 2012, meni, da bi morali Pogačar in njegovi kolegi iz UAE Emirates umiriti glavnino, a tega zaradi pomanjkanja izkušenj njihovega kapetana ali zaradi težav oslabljene ekipe, niso sposobni narediti.

It's an all-out battle since the start of stage 14, with an average speed of 45.8km/h in the first 60km... And they're about to hit the main climbing sequence of the day#TDF2021 #TDFdata pic.twitter.com/jmDzKQ1kgM — letourdata (@letourdata) July 10, 2021

13:46 (131 km do cilja): na Col du Bac je Sbaragli pobral dve točki za gorsko razvrstitev, Skujinš eno, vodilna peterica ima le 16 sekund prednosti pred še vedno zelo živahno glavnino. Tempo je še naprej izjemno visok, v ozadju močno trpi vse več pri padcih v minulih dneh načetih kolesarjev. Tudi za Pogačarja, ki se drži v ospredju v glavnini, ni miru.

13:37 (137 km do cilja): Francoza Turgis in Chevalier, Latvijec Skujinš, Belgijec Rickaert in Italijan Sbaragli se vzpenjajo na Col du Bac (III. kategorija), dobre pol minute pred glavnino. Povprečna hitrost karavane v prvi uri etape je 48,3 km/h, dogajanje se še ni umirilo.

🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ 5 riders in the lead now! But the fight for the breakaway is not over!



🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ Jonction à l'avant, ils sont à présent 5 en tête. Mais la bataille pour l'échappée n'est pas terminée !#TDF2021 pic.twitter.com/9wpbdR2O1w — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2021

13:30 (143 km do cilja): Sbaragli, Rickaert, Skujinš, Turgis in Chevalier so zdaj skupaj, imajo pa 33 sekund prednosti pred glavnino. Iz te še vedno skačejo kolesarji.

13:23 (149 km do cilja): Chevalier, Turgis, Skujinš in Rickaert vozijo 35 sekund za vodilnim Sbaraglijem, v glavnini pa spet vre, spet se vrstijo napadi, prednost vodilnega Italijana pa naglo pada. Tudi Matej Mohorič še ni vrgel puške v koruzo, je eden najbolj aktivnih na čelu močno razpotegnjene glavnine. Pogačar se vozi mirno in varno malce za čelom glavnine in le opazuje dogajanje.

13:17 (152 km do cilja): Sbaragli vozi 1:48 pred glavnino, 40 sekund za njim sta Francoza Maxime Chevalier in Anthony Turgis, lovita še Toms Skujinš in Jonas Rickaert.

13:11 (156 km do cilja): zdaj se je odpeljal Italijan Kristian Sbaragli (Alpecin Fenix) in si privozil nekaj prednosti, lovita ga še dva Francoza, glavnina pa se je umirila. Na čelu glavnine vozi Pogačar, ob sebi pa ima tudi Rafala Majko, ki je včeraj padel, a je očitno nared za nove napore.

13:07 (160 km do cilja): trojici ni uspelo, glavnina je spet skupaj.

15:59 (165 km do cilja): Mohorič je izjemno aktiven, želi si v beg, uspelo mu je pridobiti nekaj prednosti, skupaj z Julianom Alaphilippom in Quentinom Pacherjem. Še nekaj se jih poskuša priključiti.

12:55 (169 km do cilja): De Gendt je popustil, glavnina je spet skupaj. Nadaljujejo se napadi. Tim Declercq (Deceuninck QuickStep), ki je včeraj grdo padel, danes močno trpi in komaj drži priključek z glavnino, Sergio Henao je zaostal zaradi predrte pnevmatike.

12:52 (172 km do cilja): nekaj prednosti je uspelo prikolesariti četverici, Thomas De Gendt, Fred Wright, Steven Kruijswijk in Simon Geschke, še nekaj kolesarjev se trudi, da bi se pridružilo. Med njimi tudi Luka Mezgec in Matej Mohorič.

12.40 (182 km do cilja): direktor dirke je dal znak za začetek etape, nevtrealno vožnjo je nekoliko podalšal, saj sta imela Geraint Thomas in Ion Izagirre težave s kolesi in ju je bilo treba počakati. Takoj po startu so se začeli napadi. Na pot se je pognalo 149 kolesarjev.

Kolesarji so v zaprti vožnji v Carcassonnu, ob 12.40 se bo 14. etapa začela tudi zares.

Startne liste danes nista podpisala še Soren Kragh Andersen in Warren Barguil. Oba sta bila včeraj udeležena v padcu, Andersen je ponoči kazal znake pretresa možganov, zato so Dancu svetovali, naj z dirko ne nadaljuje. Tudi Francoza danes mučijo premočne bolečine v hrbtu.