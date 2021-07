Zdaj tudi uradno: Pogačar gre po olimpijskih igrah še na Vuelto

Tadej Pogačar, ki trenutno zanesljivo vodi na Dirki po Franciji, bo po Touru tekmoval tudi na olimpijskih igrah in na Dirki po Španiji, je danes za španski časnik AS potrdil Joxean Fernández Matxin, direktor moštva UAE Emirates.

"Res je, Vuelta je na Tadejevem programu, čeprav smo trenutno povsem osredotočeni na Tour in drugo zaporedno zmago. Upam, da Toura ne bo končal preveč utrujen in bo lahko tudi na Vuelti dirkal dobro," je povedal Matxin. Pogačar je na Vuelti dirkal leta 2019 in zasedel tretje mesto, za zmagovalcem Primožem Rogličem in drugouvrščenim španskim veteranom Alejandrom Valverdejem.

Do konca Toura morajo Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates le budno nadzorovati dogajanje in paziti na njegove najnevarnejše tekmece, je o taktiki na Touru še povedal direktor moštva, a tudi zavrnil kritike o tem, da imajo v Franciji šibko ekipo.

O neprijetnih vprašanjih glede Pogačarjeve superiornosti, ki je nekaterim sumljiva, pa je bil kratek: "Njegove številke so povsem primerljive z lanskimi, tudi število kontrol. Ampak ljudje imajo svoja mnenja, jaz pa se o tem ne mislim pogovarjati."

