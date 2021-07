Mohorič je lahko ponosen: na vhodu v Podblico je nastala prava mojstrovina #foto

Na cesti, ki vodi v naselje Podblica, domači kraj kolesarja Mateja Mohoriča, je po zaslugi krajanov nastala prava mojstrovina. Z obstojnimi barvami so na cestišče narisali dres državnega prvaka, ki si ga je Mohorič prislužil konec junija na državnem prvenstvu v cestni vožnji v Kopru, in ki ga bo ponosno nosil do naslednjega državnega prvenstva.

Potem ko so pred dnevi krajani v Šenčurju krožišče prebarvali v barve pikčaste majice, ki jo je dan po izjemni etapni zmagi na Dirki po Franciji nosil njihov novi sokrajan Matej Mohorič, so se na svojega slavnega kraja spomnili tudi v kraju Podblica, kjer je Mohorič odraščal in nizal prve metre in kilometre na kolesu.

Foto: Primož Vidic

Na cestišču tik pred vhodom v naselje so z obstojnimi barvami Signocryl Helios naslikali kolesarski dres z državnim grbom.

Idejo za dres, ki meri 4x3 metre in je nastajal približno pet ur (zaradi sušenja in prometa), je na eni od gasilskih vaj podal Igor Pogačnik, za izvedbo pa je zaslužnih več ljudi.

Poleg gasilcev PGD Podblica in članov ŠD Bela peč Podblica še sestri dvojčici Helena in Martina Potočnik, ki sta pripravili osnutek in ga več kot uspešno preslikali na cestišče.

Foto: Primož Vidic

Mohoriča in druščino na Dirki po Franciji po brutalnem dnevu, ko so kar dvakrat grizli na vrh Mont Ventouxa, danes čaka sprinterska etapa.

Foto: Primož Vidic

