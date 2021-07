Pomenljive besede Rogličevega šefa: Na Touru želi dokazati, da je številka 1

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Primož Roglič želi na prihodnjem Touru dokazati, da je številka 1," je na novinarski konferenci na prvi prost dan na letošnjem Touru poudaril direktor kolesarskega moštva Jumbo-Visma Merijn Zeeman.

"Tour je dirka, na kateri želi potrdili, da je najboljši kolesar na svetu. Zagotovo se bo vrnil. Seveda se bomo o tem ob koncu sezone temeljito pogovorili, a sam ne dvomim v to, da se bo želel vrniti na Tour," predvideva šef Rogličeve ekipe.

Direktor kolesarske ekipe Jumbo-Visma Merijn Zeeman je prepričan, da se bo Roglič prihodnje leto spet želel dokazati na francoskih cestah. Foto: Guliverimage

Povedal je še, da Roglič potrebuje nekaj dni premora, preden bo spet lahko spet sedel na kolo in se začel pripravljati na naslednji vrhunec sezone, olimpijske igre v Tokiu, in skrival želje po tem, da bi Rogliča tudi letos videli na Dirki po Španiji, kjer ima za zdaj popoln izkupiček – dve končni zmagi na dveh izvedbah dirke.

Če bo Roglič res nastopil v Španiji – dirka bo potekala med 14. avgustom in 5. septembrom – bomo tam lahko spremljali troboj kolesarskih velikanov. Svoj nastop na Vuelti sta že napovedala zmagovalec letošnjega Gira Egan Bernal (Ineos Grenadiers) in vodilni na Dirki po Franciji, slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Emirates).

"Pričakujem, da ga bomo videli na Vuelti, ampak prej moramo videti, kako hitro bo okreval po poškodbah in kako hitro bo spet zbral dovolj energije za trening. Prav tako moramo najprej videti, ali je tudi mentalno pripravljen, kajti Vuelta je že skoraj pred vrati," se časovnega pritiska zaveda prvi mož Jumbo-Visme.

Če bi se Roglič tudi letos odločil za nastop na Vuelti, bomo tam spremljali troboj kolesarskih velikanov. Svoj nastop na zadnji tritedenski dirki sezone sta že napovedala Egan Bernal in Tadej Pogačar. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

Zeeman je na spletni novinarski konferenci izpostavil Rogličeve izjemne psihične in fizične sposobnosti ter veliko priljubljenost med navijači. "Želi se vrniti, že zaradi njih," je dejal Zeeman, ki je prepričan, da bi Roglič, če je ne bi skupil v padcih, lahko povsem dostojno konkuriral Pogačarju, ki je v prvem tednu dirke povsem upravičil naziv branilca zmage na Touru.

V prvem planu je zdaj prva rezerva

Nizozemci bodo zdaj stavili na 24-letnega Jonasa Vingegaarda, ki se je na vlak Jumbo-Visme za Tour vkrcal šele potem, ko je postalo jasno, da bo Tom Dumoulin potreboval zamenjavo.

To je za mladega Danca, ki je letos že večkrat opozoril nase (2. mesto na Baskiji) šele njegova druga tritedenska dirka in prvi Tour. Njegov krst na najpomembnejši kolesarski dirki je bil do zdaj izjemno uspešen.

Po devetih etapah je kljub padcu v nedeljski alpski etapi v skupnem seštevku dirke na izjemnem 4. mestu. Za vodilnim Pogačarjem ima 5:32 minute zaostanka, do tretjega mesta Rigoberta Urana (EF) pa ga loči zgolj 14 sekund.

Pri Jumbo-Vismi zdaj stavijo na Jonasa Vingegaarda, ki letos vozi svoj prvi Tour. Foto: Guliverimage

Zeeman je poudaril, da na mladeniča ne želijo nalagati prevelikega bremena, saj je letošnji Tour zanj predvsem pomembna učna lekcija, ne pa boj za najvišja mesta v skupni razvrstitvi za vsako ceno.

Kuss in Kruijswijk se bosta prebudila z višjimi temperaturami

Priznal je, da ekipa Jumbo-Visma letos res ne kaže take moči kot lani, pričakuje pa, da se bosta tudi Sepp Kuss in Steven Kruijswijk prebudila v prihodnjih etapah, ko bodo temperature bolj podobne poletnim. Njuno skromnejšo predstavo v prvem tednu namreč pripisuje izjemno nizkim temperaturam v Alpah, kjer so kolesarji zmrzovali prejšnji konec tedna, slabšo uvrstitev Wouta Van Aerta pa operaciji slepiča, ki ga je ustavila v pomembnem delu pripravljalnega obdobja.

"Nismo tako dominantni kot lani, smo pa še vedno v stiku z najboljšimi," prepričuje Zeeman.

Wout Van Aert na letošnjem Touru še ni pokazal vsega, kar zna. Najvišje je bil uvrščen na kronometru, kjer je bil četrti. Foto: Guliverimage

Van Aert je z več kot 27 minutami zaostanka trenutno na 20. mestu, 40. je Kruijswijk (več kot 47 minut zaostanka), Kuss pa z več kot uro in 20 minutami zaostanka drži 93. mesto. Še nižje na razpredelnici sta Mike Teunissen, ki je na 127. mestu, in Tony Martin, ki je 155.