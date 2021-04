24-letni Danec Jonas Vingegaard je na Dirko po Baskiji odpotoval kot pomočnik Primoža Rogliča, na koncu pa z 2. mestom v skupnem seštevku dirke in zmago v razvrstitvi za najboljšega mladega kolesarja močno presegel pričakovanja ter opozoril na svoj talent in odlično pripravljenost.

Kdo je 24-letni Jonas Vingegaard iz Hillersleva na severu Danske, ki se je na Dirki po Baskiji vmešal med prvega in drugega kolesarja lestvice UCI Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, zadnjemu pa speljal tudi majico najboljšega mladega kolesarja? Mimogrede, v ekipah svetovne serije je letos kar 25 danskih kolesarjev, ki so že dodobra zaznamovali letošnji tekmovalni koledar.

Danski kolesar Jonas Vingegaard je pogodbo z ekipo Jumbo-Visma podpisal leta 2019, pred tem je je dve leti in pol dirkal za dansko kontinentano ekipo ColoQuick.

Do prve profesionalne zmage se je pripeljal na Poljskem

Nase je prvič opozoril avgusta 2019, ko je zmagal na najtežji, kraljevski etapi Dirke po Poljski, kar je bila njegova prva profesionalna zmaga v kolesarski karavani. Do danes jih je zbral pet.

Avgusta 2019 je z etapno zmago v kraljevski etapi Dirke po Poljski dosegel svojo prvo profesionalno zmago. Foto: Guliverimage

Tudi leto pozneje, ki ga bomo vsi pomnili kot koronsko leto, je bilo zanj izredno plodovito. Dirko po Poljski je končal na osmem mestu, oktobra pa je dobil priložnost za nastop na svoji prvi tritedenski dirki. Vuelto je sicer končal na manj opaznem 46. mestu, si je pa nabral dragocene izkušnje na dirki takšne dolžine, saj bo ekipi kot izrazit hribolazec in soliden kronometrist v prihodnje še kako koristil.

Rojstvo hčere

A če bi ga vprašali, kaj si bo iz leta 2020 najbolj zapomnil, bi bržkone izbral dan iz svojega zasebnega življenja. S partnerico Trino sta septembra lani dočakala rojstvo deklice Fride, ki se pogosto pojavlja v njegovih objavah na družbenih omrežjih.

Septembra lani sta s partnerico Trine dočakala rojstvo hčerke Fride. Foto: Facebook.com/jonasvingegaard

Prav njej si je Vingegaard želel posvetiti etapno zmago na Dirki po Baskiji, saj je v ravno četrtek, ko ji je bil blizu (4. mesto), dopolnila sedem mesecev.

Danec je bil tisti dan takrat del ubežne skupine, a na koncu ni našel dodatne prestave in 4. etapo taktičnih kalkukalcij, ki je dodobra premešala razmerja pri vrhu, končal brez etapne zmage.

Kot senca sledil slehernemu premiku zmagovalca Dirke po Franciji

Mesto pred njim in štiri bonifikacijske sekunde je pobral ekipni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Brandon McNulty in s tem povsem nepričakovano oblekel rumeno majico vodilnega, ki jo je slekel prav z Vingegaardovega kapetana Primoža Rogliča. A kot je bilo pričakovati, je šele zadnja etapa odločala o novem lastniku tradicionalne baskovske baretke, ki si jo nadene le končni zmagovalec dirke.

V zadnji etapi Dirke po Baskiji je kot senca sledil slehernemu premiku Tadeja Pogačarja in uspel zadržati 15-sekundo prednost, kar ga je pripeljalo na končno drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke. Foto: Guliverimage

McNulty na najzahtevnejši etapi s kar sedmimi kategoriziranimi klanci ni zdržal udarnega tempa, ki so ga narekovali kolesarji v ospredju, in povsem popustil, Pogačar, ki je v zadnjo etapo vstopil kot njegov pomočnik, pa je skušal reševati, kar se je rešiti dalo.

Na koncu je Gorenjec iztržil vsaj tretje mesto v skupni razvrstitvi, mesto pred njim pa je s 15 sekundami prednosti ubranil Vingegaard, ki je zadnji dan kot senca sledil slehernemu premiku aktualnega zmagovalca Dirke po Franciji.

Roglič, Vingegaard in Pogačar, zmagovalna trojka na Dirki po Baskiji. Foto: Guliverimage

"Premagal me je samo najboljši kolesar na svetu"

Drugo mesto v skupni razvrstitvi Dirke po Baskiji je do zdaj njegov največji uspeh v karieri mladega Danca, ki je bil odličen tretji že na uvodnem kronometru, kjer je zaostal samo za Rogličem in McNultyjem.

"Ta rezultat mi daje ogromno samozavesti, veseli pa me tudi dejstvo, da me je premagal samo najboljši kolesar na svetu. Mislim, da sem letos naredil res velik korak," je bil upravičeno nasmejan po dirki.

"Dirka po Baskiji je verjetno ena najtežjih enotedenskih dirk na svetu in glede na to, da smo tukaj s Primožem, ki je verjetno najboljši kolesar na svetu, sem bil prepričan, da bo moja naloga predvsem usmerjena v to, da mu pomagam. Dejstvo, da sem dosegel tak rezultat, je res nekaj posebnega."

Roglič je v Baskiji nastopil z mlado ekipo. Foto: Guliverimage

Stoodstotni izkupiček Jumbo-Visme



Jumbo-Visma je na severu Španije nastopila z izredno mlado ekipo kolesarjev (povprečna starost 27 let). Kot je že pred dirko povedal njihov športni direktor Frans Maassen, bo ekipa zasledovala dva cilja. Prvi je zmaga v skupnem seštevku dirke in drugi nabiranje izkušenj, kako je voziti za vodilnega na dirki.



Oba cilja so dosegli, Roglič si je po letu 2018 kot zmagovalec spet nadel tradicionalno baskovsko baretko, kolesarji Jumbo-Visme pa so zmagali tudi v razvrstitvi ekip. Roglič je oblekel tudi pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih in najboljšega po točkah, Vingegaard pa modro majico najboljšega mladega kolesarja.



Starostni razpon ekipe JV na Dirki po Baskiji: Tobias Foss 23 let Jonas Vingegaard 24 letSam Oomen 25 let Antwan Tolhoek 26 let Lennard Hofstede 26 let Primož Roglič 31 let Christoph Pfingsten 33 let

Bo dobil priložnost tudi na Touru?

Vingegaard je z dosežki v letošnji sezoni močno presegel vsa pričakovanja. Da misli resno, je dokazal že konec februarja na Dirki po Združenih arabskih emiratih, kjer je dobil 5. etapo in to pred Pogačarjem in Adamom Yatesom, v žep pa je pospravil tudi končno zmago na marčevski petdnevni dirki Coppi&Bartali.

Vingegaard je na 5. etapi dirke po ZAE ugnal tudi Pogačarja in Yatesa:

Zanimivo je, da je mladi Danec specialist za vzpone, prihaja pa iz države, kjer je najvišji vrh Yding Skovhoj visok komaj 173 metrov. V ekipah svetovne serije je letos kar 25 danskih kolesarjev, ki so že dodobra zaznamovali letošnji tekmovalni koledar.

Kasper Asgreen je denimo zmagal na Dirki po Flandriji in enodnevni klasiki E3, Mikkel Frølich Honoré (oba sta iz ekipe Quickstep) je dobil etapo na Baskiji, Andreas Kron (Lotto Soudal) je zmagovalec 1. etape Dirke po Kataloniji, ... ...

Sezono 2021 je začel na Dirki po Združenih arabskih emiratih, kjer je zmagal v 5. etapi. Foto: Guliverimage

Kaj sledi ? Tako kot Roglič in Pogačar bo tudi Vingegaard aprila nastopil na slovitih ardenskih klasikah.

Že v nedeljo, 18. aprila, ga čaka nastop na dirki Amstel Gold, tri dni pozneje Valonska puščica, 25. aprila pa je na njegovem urniku še Liege-Bastogne-Liege.

Zatem je njegov tekmovalni koledar prazen, naslednja dirka ga čaka šele avgusta, ko naj bi vozil Vuelto, a ga mnogi že uvrščajo v postavo za Dirko po Franciji, kjer bi lahko nadomestil Toma Dumoulina, ki si je vzel (nedoločen) čas za razmislek o tem, kako naprej.

