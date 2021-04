Roglič do druge zmage v Baskiji, Pogačarjevi poraženi

David Gaudu (Groupama FDJ) je dobil zadnjo etapo letošnje Dirke po Baskiji, ciljno črto je prečkal tik pred Primožem Rogličem (Jumbo-Visma). Enaintridesetletni Kisovčan se je v šesti etapi od Ondarroe do Arrateja (111,9 km) na spustu četrtega od sedmih klancev odlepil od skupine s Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates) in na koncu z drugim mestom v etapi slavil 13. zmago na večdnevnih dirkah. Tretje mesto je danes zasedel španski veteran Alejandro Valverde (Movistar).

Roglič je še drugič v karieri (prvič leta 2018) veselil naslova na baskovski pentlji, drugi je bil njegov moštveni kolega Jonas Vingegaard, tretji pa Tadej Pogačar.

Poraženci dneva so bili Tadej Pogačar in njegovi kolegi iz moštva UAE Team Emirates. Ekipa je imela pred zaključno etapo dirke v rumeni majici vodilnega svojega kolesarja, Američana Brandona McNultyja. Pogačar se je danes tako posvetil vlogi njegovega pomočnika, a je bilo po nekaj vzponih jasno, da Američan ni kos nalogi, obenem pa prepozno, da bi Pogačar napadel zmago. Tako se je moral zmagovalec lanskega Toura kljub trudu zadovoljiti s petim mestom v etapi.

Pogačar se je povsem izčrpal:

Dirka po Baskiji, potek 6. etape:



Cilj: Roglič je prepustil etapno zmago Gauduju, sam pa slavi svojo drugo zmago na Dirki po Baskiji!



3 km do cilja: Roglič in Gaudu bosta obračunala za etapno zmago, zmagovalec dirke pa je pravzaprav že Roglič. Pogačar se ne predaja, a zaostanka za Zasavcem ni uspel zmanjšati, zdaj znaša 48 sekund.



5 km do cilja: Roglič in Gaudu sta se otresla Carthyja, Pogačar napada na vse ali nič, za vodilnim Zasavcem ima 34 sekund zaostanka.



8 km do cilja: Roglič, Gaudu in Carthy so že na zadnjem klancu dirke, Pogačarjeva skupina je 48 sekund za njimi. Rumeni McNulty zaostaja že več kot tri minute.



20 km do cilja: Pogačar na ravnini nima prave pomoči pri lovljenju vodilne Rogliča, kolesarjev v njegovi skupini to ne zanima, stvari se bodo najbrž spremenile na zadnjem klancu dneva, kjer pa utegne imeti Roglič že neulovljivo prednost. Trenutno so Roglič. Gaudu in Carthy 56 sekund pred Pogačarjevo skupino.

‼️Pogacarren taldeko kideen artean ez direla ulertzen dirudi.



🔥Egoera hau @rogla-ri ondo datorkio.



😬No hay acuerdo en el grupo perseguidor para tirar... @rogla sale ganando de estas situaciones.



1️⃣ MINUTO DE DIFERENCIA!



🎥@eitbkirolak #Itzulia2021 pic.twitter.com/LMJVTgqjKh — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 10, 2021

25 km do cilja: vodilna trojica zdaj vozi 45 sekund pred Pogačarjem in močno skupino zasledovalcev, v kateri so še Ion Izagirre, Esteban Chaves, Valverde, Yates, pa tudi Mikel Landa in Pello Bilbao (oba Bahrain Victorious), ima pa Roglič v tej skupini svojega kolega Jonasa Vingegaarda, katerega naloga je kar se da motiti napredek skupine. McNulty je zdaj že 1:40 za vodilnimi.



35 km do cilja: Roglič je pobral še tri bonus sekunde na letečem cilju v Markina-Xemeinu, z Gaudujem in Carthyjem so še povečali prednost pred Pogačarjevo skupino, zdaj imajo 55 sekund naskoka.



40 km do cilja: Roglič, Gaudu in Carthy tudi na spustu vzdržujejo prednost pred Pogačarjevo skupino, v kateri so še Valverde, Yates, Mäder, Vingegaard in Vansevenant. Roglič je prvi prečkal Krabelin.

McNulty izgublja rumeno majico, za Rogličem zaostaja že 1:36.

45 km do cilja: Roglič vodi v etapi, sledita mu lahko le Gaudu in Carthy, Pogačar je zašpustil McNultyja, ki so mu piošle moči, mladi Slovenec vozi 20 sekund za Rogličem.



50 km do cilja: kolesarji začenjajo z vzponom prve kategorije na Krabelin, Rogličeva skupina ima 26 sekund prednosti pred Pogačarjevo, v tej mladi Gorenjec dela za kolega McNultyja. Temu sicer vidno pohajajo moči. Roglič je trenutno tudi v virtualni rumeni majici.

55 km do cilja: Carapaz, O'Connor in Bevin imajo zdaj 17 sekund pred zaseldovalno skupino, v kateri je zdaj tudi Roglič, Pogačarjeva skupinazaostaja še dodatnih 20 sekund. Ob Pogačarju vozita vodilni kolesar na dirki Brandon McNulty, počakal pa ju je tudi Hirschi.



60 km do cilja: Carapaz, O'Connor in Bevin so se na spustu nekoliko odpelajli ves čas rastoči ubežni skupini, ki se ji je nazadnje pridružil še Belgijec Mauri Vansevenant (Deceuninck QuickStep), vozijo kakšnih pet sekund pred zasledovalci, tem pa s 40 sekundami zaostanka sledijo Primož Roglič, Ion Izagirre, Alex Aranburu, David Gaudu, Alejandro Valverse in Guino Mäder. Tadej Pogačar, Esteban Chaves, Adam Yates in Jonas Vingegaard imajo še kašnih deset sekund tzzaostanka za Rogličevo skupino.



68 km do cilja: vodilni skupini sta se pridružila še Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Emirates, Švicar Marc Hirschi, in Rogličev sotekmovalec pri Jumbo-Vismo, Nizozemec Sam Oomen. Štirinajsterica ima zdaj minuto prednosti pred glavnino.



70 km do cilja: Padun in Vrona sta ujela vodilno skupino, tej sta se nato pridružila še Francoza Guillaume Martin (Cofidis) in Pierre Latour (Total Direct Energie), v glavnini pa jke nato močno pospešil Roglič, zato je prednost ubežnikov padla na pičlih 25 sekund.



75 km dio cilja: kolesarji se vzpenjajo na klanec druge kategorije Elousa-Gorla, vodilna sedmerica ima 1:35 prednosti pred glavnino, iz te pa sta v lov skočila še Španec Carlos Verona (Movistar) in Ukrajinec Mark Padun (Bahrain Victorious).



82 km do cilja: ubežna skupina je narasla na sedem kolesarjev, Danec Juul Jensen je sicer popustil, Bevinu in Tolhoeku so se priključili še Španca Omar Fraile (Astana) in Enric Mass (Movistar), pa Britanec Hugh Carthy (EF Education Nippo), pa Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), pa nato še Avstralec Ben O'Connor (AG2R Citroën), pred zasledovalci ima kakšni 20 sekund prednosti.



Na vzpon Elkorrieta so prvi prikolesarili Tolhoek (3 točke), Bevin (2) in Juul-Jensen (1).



90 km do cilja: trojici kolesarjev se je uspelo nekoliko odlepiti, Danec Christopher Juul Jensen (BikeExchange), Nizozemec Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) in Novozelandec Patrick Bevin (Israel StartUp Nation) imajo kakšnih 15 sekund prednosti pred glavnino.



15:10 (104 km do cilja): na prvem vzponu dneva je 3 točke pobral Španec Verona, dve pa naš Jan Polanc, Pogačarjev kolega pri UAE Emirates. Pobeg za zdaj še ni uspel, med prvimi sta poskusila tudi Britanec Hugh Carthy (EF Education Nippo), kot tudi Nizozemec Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma), a ju je glavnina hitro ujela.

😍 Irudi zoragarriak utzi dizkigu Arribinietako paisaiak.



😍 Arribinieta nos ha regalado unas imágenes preciosas.



🎥 @euskaltelebista #itzulia2021 pic.twitter.com/genXKLC0yJ — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 10, 2021

14:45: začela se je zadnja etapa letošnje Dirke po Baskiji.



Vzponi na današnji etapi: na 5. kilometru Arribinieta (3. kategorija), 12. km Elkorrieta (3. kat.), 24. km Azurki (1. kat.), 44. km Elosua-Gorla (2. kat.), 68. km Krabelin (1. kat.), 90. km Trabakua (3. kat.) in na 110. km Usartza (1. kat.).

Pred etapo

Današnja etapa se bo ob 14.42 začela v mestu Ondarroa, kolesarji pa naj bi cilj na Arrateju dosegli okrog 17.30.

Na slabih 112 kilometrih trase jih čaka sedem kategoriziranih vzponov, od tega so kar trije ocenjeni s prvo kategorijo, tudi zaključni Usartza (4,4 kilometra z 8,9-odstotnim naklonom). Roglič zaključek zelo dobro pozna, saj je lani tam zmagal v prvi etapi španske Vuelte.

Foto: Guliverimage

Roglič in Pogačar bosta nastopila v včerajšnjih barvah - Zasavec v zeleni najboljšega po točkah, Gorenjec pa v pikčasti najboljšega hribolazca.

Rumeno majico vodilnega od četrtkove etape polne taktičnih presenečenj brani Američan Brandon McNulty (UAE Team Emirates), prvi zasledovalec Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki bo danes moral napadati in nadzorovati tekmece, zaostaja za 23 sekund.

Američan najverjetneje na avtomobilistični ogled proge

23-letni Američan, ki se je prvič znašel v takšnem položaju, v Baskiji še ni dirkal, si bo pa najverjetneje današnji zaključek trase ogledal iz avta, podobno kot je Pogačar to storil pred 3. etapo, ki jo je na koncu tudi dobil. Za zmago se je takrat zahvalil prav strokovnemu štabu ekipe, ki pozna vsak ovinek na cestah Baskije, saj nekateri prihajajo prav iz tega območja Španije.

Moštvena kolega iz ekipe UAE Brandon McNulty in Tadej Pogačar. Si bo kdo od njiju danes nadel tradicionalno baskovsko baretko (txapelo), ki pripade zmagovalcu Dirke po Baskiji? Foto: Guliverimage

Rumeni McNulty: Če mi spodleti, je Tadej naša najboljša možnost

McNulty se zaveda, kaj pomeni dejstvo, da bo tudi danes lahko računal na podporo lanskega zmagovalca Dirke po Franciji. "Tadej je zelo močan. Če mi spodleti, je ona naša najboljša možnost," je razmišljal po včerajšnji etapi in priznal, da bi bil zanj najboljši scenarij ta, da bi ubežniki pobrali vse bonifikacijske sekunde, ki bodo na voljo, tako bo najlažje ubranil skupno vodstvo.

Glede na to, da je kolesarstvo ekipni šport, je za ekipo UAE praktično vseeno, kdo od njenih kolesarjev dirko dobi, McNulty ali Tadej Pogačar, ki je po četrtkovi etapi z 2. mesta zdrsnil na peto in ima za vodilnim 43 sekund zaostanka (do Rogliča ga loči 20 sekund).

Pogačar se izogiba žarometov: Lažje bo braniti kot napadati

Pogačar je včeraj v krajšem pogovoru za lokalno televizijo na vprašanje, ali si želi zmagati diplomatsko odgovoril, da upa, da bo zmaga ostala v njegovi ekipi. "Brandon ima rumeno majico in verjetno jo bo lažje braniti kot pa napadati. Upam, da nam jo bo uspelo ubraniti."

Foto: Guliverimage

Med Slovencema, ki sta na dirki vknjižila po eno etapno zmago (Roglič na uvodnem kronometru. Pogačar pa na tretji gorski etapi) sta še Rogličev moštveni kolega Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) z 28. in Španec Pello Bilbao (Bahrain Victorious) s 36 sekundami zaostanka za vodilnim, zato je v igri cel kup scenarijev za končni razplet. V igri so tudi bonifikacijske sekunde ...

Roglič je dirko dobil leta 2018, kar je bil do takrat njegov največji uspeh v kolesarski karieri, je pa takrat na zadnji etapi padel in močno stopil svojo prednost pred domačinom Mikelom Lando. Pred današnjim razpletom si Zasavec vsaj uradno ne nalaga prevelikega bremena.

Foto: Guliver Image

Pravi, da je že z etapno zmago dosegel svoje, da priprava na dirko po Padcu na preizkušni Pariz-Nica tako ali tako ni bila najbolj optimalna, za nameček pa je v Baskiji s precej mlado ekipo, ki mu ne more biti v veliko pomoč.

Precej bolj ambiciozen je bil v pogovoru za spletno stran ekipe svoje ekipe. "Seveda bomo naredili vse, da zmagamo na tej dirki. Potrebujemo dobro stategijo, s katero bomo konkurenci otežili delo."

Optimističen je tudi njegov športni direktor Grischa Niermann. "V skupni razvrstitvi smo še vedno v dobrem položaju. S Primožem in Jonasom imamo dve železi v ognju," je prepričan.

Prispevek Damjana Medice za Planet TV:

Vrstni red po 5. etapi Dirke po Španiji

1. Brandon McNulty (ZDA) UAE Team Emirates 16:05:43

2. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 0:23

3. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma 0:28

4. Pello Bilbao Lopez De Armentia (Špa) Bahrain Victorious 0:36

5. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 0:43

6. Adam Yates (VB) Ineos Grenadiers 1:02

7. Emanuel Buchmann (Nem) Bora-Hansgrohe 1:07

8. Alejandro Valverde (Špa) Movistar Team 1:13

9. Ion Izagirre Insausti (Špa) Astana-Premier Tech 1:15

10. Mikel Landa Meana (Špa) Bahrain Victorious 1:23

…

53. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 19:38

...

Preberite še: