Astana presenetila favorite, Aranburu do zmage, Roglič pa ostaja v rumenem

24-letni Bask Aranburu je dobro unovčil poznavanje cest v okolici Bilbaa in dobil 154,8 kilometrov dolgo drugo etapo, v kateri so morali kolesarji premagati 2.400 višinskih metrov. Večji del etape je v ospredju kolesarila ubežna skupina sedmih tekmovalcev, njihov beg pa je bil končan na vzponu druge kategorije na La Asturiano, približno 15 kilometrov pred ciljem.

Alex Aranburu je izkoristil poznavanje domačih cest. Foto: Guliverimage

Na klancu je z napadom poskušal tudi Tadej Pogačar, se v družbi Francoza Davida Gauduja (Groupama FDJ) odpeljal nekaj metrov skupini favoritov s Primožem Rogličem, a je bil hitro spet ujet. Nato je skoku Nemca Maximilliana Schachmanna (Bora-Hansgrohe) sledil tudi Roglič, a je bil tudi ta poskus nevtraliziran še preden so kolesarji prispeli nazaj v dolino, tam pa je akcijo sprožila Astana. Najprej je močno pospešil Omar Fraile, z napadom "iz druge vrste" pa je nato presenetil domačin Aranburu in uspel pobegniti.

Bask si je hitro prikolesaril 35 sekund prednosti, ki bi mu z dodatnimi desetimi sekundami bonusa za etapno zmago, prinesle tudi skupno vodstvo na dirki, a so favoriti, tudi Roglič in Pogačar, do cilja zaostanek spravili na 15 sekund. Pogačar je bil tretji v etapi, Roglič šesti, je pa Zasavec ohranil pet sekund prednosti v skupnem seštevku dirke. Tretji Slovenec na dirki, Jan Polanc (UAE Emirates) je bil danes 92., skupno pa je 81. mestu.

Tudi jutri bo tako Roglič vozil v rumeni majici vodilnega, kolesarje v tretji etapi čaka 167,7 kilometrov od Amurria do Ermaulda z dvema klancema tretje, enim druge in ciljnim prve kategorije.

Dirka po Baskiji, potek 2. etape:



Cilj: Aranburu je zmagal, drugi je bil njegov moštveni kolega pri Astani Omar Fraile, tretji pa Tadej Pogačar. Primož Roglič je bil šesti, Slovemca sta v cilj prikolesarila 15 sekund za zmagovalcem, ki je za etapno zmago dobil tudi 10 sekund bonusa. V skupnem vodstvu ostaja Roglič, s petimi sekundami prednosti pred Aranburujem, tretji je Brandon McNuiltu (+ 6 sekund), četrti pa Pogačar (+ 24 sekund).

3 km do cilja: Aranburu se vozi k etapni zmagi naproti, prevzel bo tudi skupno vodstvo na dirki, pred skupino favoritov ima 35 sekund prednosti.

7 km do cilja: Aranburu ima že 24 sekund prednosti pred zasledovalci. Je Španec zmagovalec današnje etape?

10 km do cilja: na spustu sta se Roglič in Higuita nekoliko oddaljila zasledovalcem, ti pa so ju ujeli na ravnini, nato je najprej napadel Omar Fraile, naposled pa se je favoritom pdpeljal Alex Aranburu (Astana Premier Tech).

Qué bueno es Aranburu. Y qué ganas hay de seguir viéndole crecer.



Sin duda, el mejor ciclista español en lo que va de año.#Itzulia2021 pic.twitter.com/3sIny80qsL — Juan Clavijo (@Juan_Clavijo_) April 6, 2021

14 km do cilja: razlika med Rogličevo in Pogačarjevo skupino je 11 sekund! Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) je padel in se zdaj muči v skupinici, ki za vodilno zaostaja minuto in 10 sekund.

16 km do cilja: Napadel je Nemec Maximiliam Schachmann (Bora-Hansgrohe), sledi mu Primož Roglič, po nekaj metrih sta se jima priključila še Američan Brandon McNulty (UAE EMirates) in Kolumbijec Sergio Higuita (EF Education Nippo). Pogačar je obtičal v skupini zadaj, razlika med skupinama je kar velika. Kakšnih 100 metrov v tem trenutku.

17 km do cilja: Roglič in preostali favoriti so ujeli Pogačarja in Gauduja.

19 km do cilja: Pogačar je napadel in se odpeljal v vodstvo, sledi mu le Francoz David Gaudu (Groupama FDJ). Roglič ne odgovarja, vozi nekaj deset metrov za vodilnima.

20 km do cilja: Oscar Cabedo (Burgos-BH) je pobegnil sam, preostali kolesarji iz ubežne skupine en za drugim popuščajo, prehiteva jih skupina favoritov, na čelu katere so zdaj trije možje moštva Movistar, Roglič je blizu, a je ostal sam, njegovih kolegov iz Jumbo-Visme ni več videti. Tudi Pogačar je zraven

22 km do cilja: ubežniki se že vzpenjajo na La Asturiano, na čelu glavnine so kolesarji moštva Ineos Grenadiers močno navili tempo, prednost vodilne sedmerice je naglo padla in zdaj znaša le še 28 sekund. Rogličeva Jumbo-Visma in Pogačarjev UAE Emirates skrbita, da sta njuna kapetana na varnem.

30 km do cilja: ubežniki vozijo le še slabo minuto pred glavnino, v tej je prišlo do še enega padca, na tleh se je znašel Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe), Nizozemec zdaj lovi skupino favoritov.

¡Enredo en la carrera! Estos son los hombres afectados con el incidente cuando quedan 31 km para la meta.



Mira la carrera también en nuestro streaming 🖥 👉 https://t.co/CEQhFlSUo1#ElMundoRuedaXSeñal #Itzulia2021 pic.twitter.com/Z5iFmhdwJf — Señal Deportes (@SenalDeportes) April 6, 2021

35 km do cilja: kolesarji so se vrnili v Zallo, kjer je bil tudi start današnje etape, ubežna sedmerica ima še 1:35 prednosti pred glavnino, kmalu se bo začel najtežji vzpon dneva, na katerem pričakujemo napad favoritov.

Próxima subida en la #Itzulia2021

Algunas rampas muy duras en La Asturiana. Buen momento para sorprender desde lejos pic.twitter.com/iWm8QiwMjn — IvanBlue (@IvanBlue11) April 6, 2021

50 km do cilja: vodilna sedmerica ima le še 1:47 prednosti pred glavnino, kolesarji se počasi pripravljajo na vzpon na La Asturiano (začne se kakšnih 22 km pred ciljem), ki bo bržčas odločal o današnjem zmagovalcu.

Kolesarji danes vozijo v rahlem dežju, pa tudi precej hladno je. Na ozkih cestah je lahko nevarna vsakršna nepazljivost, na tleh sta se že znašla Švicar Mauro Schmid (Qhubeka ASSOS) in Norvežan Andreas Leknessund (Team DSM). Oba z dirko nadaljujeta.

#Itzulia2021



The peloton all wrapped up with rain jackets, gloves & overshoes for today’s chilly & wet stage 🌪 Let’s go! 👊🏼 pic.twitter.com/KSU5SdBdOV — Team BikeExchange (@GreenEDGEteam) April 6, 2021

60 km do cilja: prednost ubežne sedmerice se počasi, a vztrajno topi, zdaj ima pred glavnino še 2:37 naskoka.

15:30: karavana ima še 75 kilometrov do cilja druge etape, pred njo so še trije kategorizirani klanci, napadi pa so se začeli že takoj po štartu današnje 154,8-kilometrske etape. Vodilni Roglič skupaj s Pogačarjem in preostalimi favoriti trenutno vozi v glavnini, ta pa ima slabe štiri minute zaostanka za ubežno skupino, ki jo sestavljajo: Belgijec Quinten Hermans (Intermarché - Wanty), Nizozemec Martijn Tusveld (Tream DSM), Luksemburžan Ben Gastauer (AG2R), Američan Kevin Vermaerke (Team DSM) ter Španci Jon Irisarri (Caja Rural), Oscar Cabedo (Burgos-BH) in Mikel Iturria (Euskaltel - Euskadi).