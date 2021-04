Prvo dejanje dirke po Baskiji Rogliču, Pogačar skoraj pol minute počasnejši

Z nekaj manj kot 14 kilometrov dolgim posamičnim kronometrom se je v baskovskem Bilbau na severu Španije na velikonočni ponedeljek začela 60. Dirka po Baskiji. To je hkrati tudi prvi letošnji poligon, na katerem moči merita prvi in drugi kolesar sveta Primož Roglič in Tadej Pogačar. Zmage na prlogu se je veselil Roglič, Pogačar je za Zasavcem zaostal 28 sekund.

Primož Roglič je z zmago odprl letošnjo Dirki po Baskiji, bil je slabi dve sekundi hitrejši od Američana Brandona McNultyja (UAE Emirates) in sedem od moštvenega kolega pri Jumbo-Vismi, Danca Jonasa Vingegaarda. Prvič letos spremljamo slovenski dvoboj Roglič – Pogačar, zmagovalec lanske Dirke Po Franciji iz Klanca pri Komendi pa je bil na baskovskem uvodu peti, za rojakom je zaostal 28 sekund, prav toliko kot še eden od favoritov za skupno zmago na dirki, Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers). Tretji Slovenec na dirki, Pogačarjev kolega iz UAE Emirates Jan Polanc je bil 50.

Roglič se je na traso z začetnim 2,4 km dolgim vzponom tretje kategorije podal med prvimi in s povprečno hitrostjo 48,22 km/h postavil najboljši čas 17:17 minute. Pogačar se je na progo podal zadnji in bil pri prvem vmesnem času nekaj km po vrhu prvega vzpona dve sekundi hitrejši od Rogliča. Po spustu v dolino je za konec sledil še kratek, a zelo strm vzpon do parka Etxebarria, na katerem je naklon tudi do 19 odstotkov. Pogačar se je slabše spopadel z zadnjim delom preizkušnje.

"Vse bomo dali od sebe in potem videli, ali nam bo uspelo"

"Lepo je biti nazaj. S predstavo sem zelo zadovoljen. Za nami je dober dan. Kot vedno je šlo v Baskiji za specifičen kronometer. Tukaj sem jih nekaj že dobil in zelo mi je všeč dirkanje v tem delu države. Izziv je bil zelo zanimiv z začetnim vzponom, spustom ter strmim zaključkom. Kar zabavno," je po etapi organizatorjem dejal Roglič, sicer zmagovalec te dirke leta 2018.

Danes je dosegel 51. zmago v karieri, 12. v vožnji na čas. Za tisto skupno slavje v soboto pa pravi, da v igri za zmago nista le z rojakom Pogačarjem. "Tu nisva zgolj midva. Tukaj so še vsi ostali dobri kolesarji. Za nami je šele prva etapa. Moramo biti osredotočeni in se pripraviti na naslednje dni. Seveda si želim ohraniti rumeno majico tudi po zadnji etapi. Vse bomo dali od sebe in potem videli, ali nam bo uspelo," je sklenil 31-letnik.

Zmagovalec dirke Pariz - Nica, Nemec Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) je za Rogličem zaostal 31 sekund in zasedel deseto mesto. Nizozemec Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe) je zaostal 36 sekund, Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) pa je bil še devet sekund počasnejši. Španec Mikel Landa (Bahrain Victorious) je za zmagovalcem zaostal 49 sekund, osem sekund hitrejši od Ekvadorca pa je bil Švicar Marc Hirschi (UAE Team Emirates). Španec Alejandro Valverde (Movistar) je bil kronometer končal s časom 18:00.

Roglič je tako prevzel tudi skupno vodstvo na dirki, ki se bo nadaljevala jutri s 154,8-kilometrsko etapo od Zalla do Sestaa. Dirka po Baskiji zaradi razgibanega terena velja za eno najzahtevnejših dirk v koledarju. Tudi jutri bodo morali kolesarji premagati zahteven vzpon na Asturiano 15 kilometrov pred ciljem ter zaključni, 800 metrov dolg klanec v cilj.

Potek kronometra:

Rezultati v cilju: 1. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 0:17:17

2. Brandon McNulty (ZDA) UAE Emirates 0:17:19

3. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma 0:17:35

4. Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma 0:17:41

5 .Tadej Pogačar (Slo) UAE Emirates 0:17:45

6. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers 0:17:45

...

50. Jan Polanc (Slo) UAE Emirates 0:18:30



16:25: Rogličevemu času v cilju se ni za zdaj še nihče približal bolj kot njegov moštveni kolega Danec Vingegaard. Nizozemec Wilco Keldermann je bil sicer na vmesnem času le tri sekunde za Kisovčanom, pa je nato do cilja izgubljal in prolog končal izven peterice najboljših. V cilju sta tudi že dva asa moštva Ineos Grenadiers, Richard Carapaz in Tao Geoghegan Hart, Ekvadorec je za Rogličem zaostal 44 sekund, Anglež več kot minuto.



It starts uphill & finished uphill 🔝



What a steep little kicker for today’s 13.9km TT. There’s going to be some burning legs today 🔥 🦵🏼 pic.twitter.com/SFLTKj3REk — Team BikeExchange (@GreenEDGEteam) April 5, 2021 15.23: Roglič suvereno drži prednost, a na štartu je še veliko kolesarjev, med njimi tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki se bo na progo podal kot zadnji, in sicer ob 17.13. 15.15: Jan Polanc (UAE Emirates) je tudi v cilju. Za vodilnim Rogličem je zaostal minuto in 13 sekund (18:30).



14.30: Slovenski šampion je z odliko opravil z zaletnim klancem in s sedmimi minutami ter 47 sekundami postavil najboljši čas.

14.12: Primož Roglič (Jumbo-Visma) je že na poti težkega kronometra, ki se začne z zahtevnim, več kot 2 km dolgim vzponom. Na dirki sta še dva Slovenca Jan Polanc (UAE Emirates) bo s kronometrom začel ob 14.50, Tadej Pogačar (UAE Emirates) pa ob 17.13.



🥳 ¡@rogla ya ha empezado la contrarreloj!@BancoSabadell pic.twitter.com/A0Mz0yWWBm — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 5, 2021 14.12: Primož Roglič (Jumbo-Visma) je že na poti težkega kronometra, ki se začne z zahtevnim, več kot 2 km dolgim vzponom. Na dirki sta še dva Slovenca Jan Polanc (UAE Emirates) bo s kronometrom začel ob 14.50, Tadej Pogačar (UAE Emirates) pa ob 17.13.

Profil 1. etape na Dirki po Baskiji (13,9 km, razgibana trasa, ki se bo začela z 2,6 km dolgim vzponom, sledil bo spust in 500-metrski zaključek navkreber do parka Etxebarria z nakloni do 19 odstotkov):

Pred dirko

Za 22-letnega Tadeja Pogačarja bo šestdnevna dirka po baskovski pokrajini tretja etapna dirka v tej sezoni, za devet let starejšega rojaka Primoža Rogliča pa šele druga.

Mlajši iz udarnega slovenskega dvojca ima letos za pasom že skalp z "domače" februarske dirke po Združenih arabskih emiratih, z zmago na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja pa je postal tudi kralj dveh morij, medtem ko je Roglič sezono 7. marca začel s strumnimi koraki od Pariza do Nice, nato pa zadnji dan po kalvariji padcev in lovljenju glavnine (spet) ostal brez skoraj že dobljene zmage na dirki.

Roglič si je pri enem od padcev izpahnil ramo in pridelal grde odrgnine na levi strani telesa, a je, kot kaže, nared za nove bitke.

Pogačar in Roglič sta na isti etapni dirki nazadnje kraljevala lansko jesen na Dirki po Franciji, kjer je Pogačar v predzadnji etapi s spektakularnim kronometrom preobrnil izid in se nepričakovano dokopal do skupne zmage na dirki, ki v kolesarstvu šteje največ.

Rogličeva zmaga v Baskiji leta 2018 pomenila takrat vrhunec njegove kariere

Roglič je v Baskiji že zmagal, in sicer leta 2018, kar je bila njegova največja zmaga do tistega trenutka, medtem ko je Pogačar leto pozneje dirko končal kot najboljši mladi kolesar in šesti v skupni razvrstitvi.

Zasavec je 7. aprila 2017 takole opisal takratni uspeh: "Zmaga mi pomeni največ do zdaj. Po vseh kriterijih je to največja zmaga. To je bil cilj letošnje sezone − doseči zmago v etapni dirki, enotedenski dirki svetovne serije. To mi je uspelo na začetku sezone. Z optimizmom gledam v nadaljevanje."

Za uvod kronometer, ki ga bo Pogačar odpeljal v dresu državnega prvaka

Dirka po Baskiji se bo danes začela z razgibanim kronometrom (13,9 km) v Bilbau (Pogačar bo prvič dirkal v dresu državnega prvaka) in končala šest dni pozneje, v soboto, 10. aprila, s kraljevsko etapo od Ondarroe do Arrate, s kar sedmimi kategoriziranimi vzponi (112 km).

Druga in tretja etapa bosta gorski s ciljnim vzponom, razgibani pa bosta tudi četrta in peta etapa.

Slovenca brez dvoma sodita med glavne favorite za zmago, načrte pa jima bodo skušali prekrižati tudi v taboru Ineos Grenadires, ki v Baskijo prihaja z izredno močno zasedbo (zmagovalec Dirke po Kataloniji Adam Yates, zmagovalec lanske Dirke po Italiji Tao Geoghegan Hart in predlanskega Gira Richard Carapaz) in Astani - Premier Tech (Jakob Fuglsang in Ion Izagirre).

Strokovnjaki med favorite uvrščajo še Martina Guillaumeja (Cofidis), Mikela Lando iz ekipe Bahrain-Victorious, Alejandra Valverdeja (Movistar), ki bo s skoraj 41. leti najstarejši na štartu, Maxa Schachmanna (BORA) …

Ekipa Jumbo-Visme za Dirko po Baskiji: Roglič, Tobias Foss, Christoph Pfingsten, Lennard Hofstede, Antwan Tolhoek, Sam Oomen in Jonas Vingegaard. Ekipa UAE Emirates za Dirko po Baskiji: Pogačar, Polanc, Valerio Conti, Brandon McNulty, Diego Ullisi, Marc Hirschi in Rafal Majka. V vlogi športnega direktorja bo Andrej Hauptman.

Na dirki bo kar 45 španskih kolesarjev, pa trije slovenski. Poleg Rogliča in Pogačarja bo tam še Jan Polanc (UAE Emirates).