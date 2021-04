Še bo vroče: Pogačarjevi "slekli" Primoža Rogliča

Slovenski as Primož Roglič je tako po četrti od šestih etap ostal brez rumene majice po tem, ko se je na vrhu zadnjega klanca odlepila manjša skupina. Te nato Roglič in Pogačar, kot najboljša v skupnem seštevku pred današnjim dnem, nista več ulovila. Pri Jumbo-Vismi so pred zadnjima dvema etapama očitno sklenili, da majico vodilnega predajo drugemu moštvu, da bi razbremenili mlado podporno ekipo, ki jo ima ob sebi slovenski as.

Rumena majica zdaj pri Pogačarjevih

Moštvo UAE Team Emirates s Pogačarjem in McNultyjem pa je z dvojno taktiko prišlo do skupnega vodstva, saj je McNulty kot tretji v etapi oblekel majico vodilnega. Roglič in Pogačar sta v cilj prišla z zaostankom 49 sekund. Američan ima zdaj pred drugouvrščenim Rogličem 23 sekund prednosti, pred petouvrščenim Pogačarjem pa 43 sekund. Med slovenskima kolesarjema sta še Vingegaard (+0:28) in Bilbao (+0:36).

Vesel, da je v taki ekipi

"Zagotovo smo imeli v mislih etapno zmago, a da bi lahko oblekel rumeno majico, si nisem mislil. A očitno je v kolesarstvu vse možno. Pred nami sta še dva dni. Jutri nas čaka na papirju malce lažja etapa, nato pa bomo zadnji dan vsi šli na glavo. Smo v odličnem položaju," je po zanimivi četrti etapi dejal nov vodilni v skupnem seštevku McNulty. Pohvalil ga je tudi njegov kapetan Pogačar. "Brandon je v odlični formi in verjamem, da lahko rumeno majico zadrži vse do konca, bomo pa videli, kako bodo do konca dirke razpoloženi ostali. Ne glede na razplet, je za nami nova odlična dirka. Vesel sem, da sem v ekipi s tako močnimi posamezniki," je po etapi povedal Pogačar.

Tretjega slovenskega predstavnika na dirki, Jana Polanca, ni bilo v ospredju, potem ko je opravljal vlogo pomočnika Pogačarju in McNultyju.

Skupna razvrstitev po štirih etapah Dirke po Baskiji: 1. Brandon McNulty (UAE-Team Emirates) 12:25:21

2. Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) + 0:23

3. Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) 0:28

4. Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) 0:36

5. Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates) 0:43

6. Adam Yates (INEOS Grenadiers) 1:02

7. Emanuel Buchmann (BORA -Hansgrohe) 1:07

8. Alejandro Valverde (Movistar Team) 1:13

9. Ion Izagirre (Astana-Premier Tech) 1:15

10. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) 1:23

Potek zaključka četrte etape: Cilj: 1. Ion Izagirre (Astana-Premier Tech)

2. Pello Bilbao (Bahrain-Victorious)

3. Brandon McNulty (UAE Emirates) 😍Eskerrik asko sprint horregatik, mutilak.



🤩Gracias por ese sprint, caballeros.



🥰Thank you for that sprint, guys.



🏆 @BancoSabadell



📸 @PhotoGomezSport #Itzulia2021 pic.twitter.com/2MgpHdSFfU — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 8, 2021 16.53, 6 km do cilja: Vodilna šesterica ima lepo prednost pred glavnino (50 sekund), kar pomeni, da bodo med sabo obračunali za etapno zmago. 16.47, 10 km do cilja: Iz glavnine je skočil izkušeni Valverde, a Roglič se je nemudoma pognal za njim. Španski veteran v skupnem seštevku za rumeno majico zaostaja le 50 sekund. 16.40, 17 km do cilja: V vodstvu je zdaj šest kolesarjev − Izagirre, Buchmann, Chaves, McNulty, Vingegaard, Bilbao. Pred glavnino imajo dobrih 20 sekund prednosti. 16.37, 20 km do cilja: Na spustu je ponovno napadel Chaves, sledi mu je Pello Bilbao. 16.32, 22 km do cilja: McNulty je kot prvi prečkal Erlaitz. Glavnina pa je zdaj strjena. Sledi spust in nato zanimiv zaključek. Foto: Guliverimage 16.30: Do vrha klanca je le še dober kilometer. Chaves je popustil, v ospredju sta le še Landa in McNulty. 16.25: Napadal je Mikel Landa, sledila sta mu Esteban Chaves in Pogačarjev sotekmovalec Brandon McNulty. Vodilni trojček ima nekaj sekund prednosti pred glavnino. 16.22: Ubežnika sta bila ujeta še na samem začetku 3,4 km dolgega vzpona. 16.20, 27 km do cilja: Še malo in začel se bo zadnji vzpon etape. Vzpon na Erlaitz ni dolg, je pa izjemno zahteven. Bodo kolesarji, ki jih zanima rumena majica, napadli Primoža Rogliča? 16.10: V ospredju sta ubežnik Ben O'Connor (AG2R Citroën) in Juan Pedro López (Trek-Segafredo), a glavnina ima le 30 sekund zaostanka. 37 km do cilja: Pred nami je odločilni del etape. Kolesarji bodo kmalu začeli plezati do vrha Erlaitz, ki je ocenjen kot klanec prve kategorije (štiri kilometre z več kot desetodstotnim naklonom ter nekaj strmimi odseki z 11- oz. 12-odstotnim naklonom). Pofil 4. etape Dirke po Baskiji (189 km, štirje kategorizirani vzponi, zaključek na ravnini):

