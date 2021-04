Epski slovenski spopad v Baskiji: Pogačar premagal Rogliča!

Tadej Pogačar je v ciljnem sprintu ugnal Rogliča, tretje mesto pa je zasedel španski veteran Alejandro Valverde (Movistar), ki je ciljno črto prečkal pet sekund za Slovencema. Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers) in še en Španec Mikel Landa (Bahrain Victoriuos) sta imela enak zaostanek kot Valverde.

Roglič ostaja v rumeni majici, na drugo mesto pa se je prebil Pogačar, ki za starejšim rojakom zaostaja 20 sekund. Njegov moštveni kolega pri UAE Emirates, Američan Brandon McNulty je tretji v skupnem seštevku, 30 sekund za Rogličem.

Dirka po Baskiji, potek 3. etape:

Cilj: Roglič in Pogačar sta se odpeljala naprej, v ciljnem sprintu je bil močnejši mlajši slovenski as, ki je vknjižil etapno zmago. Roglič ostaja v skupnem vodstvu.

1 km do cilja: Gaudu, Pogačar, Yates, Landa in Valverde skupaj.

1,6 km do cilja: tekmeci so ujeli slovenska asa, nato spet napad Pogačarja, ki mu lahko sledi le Roglič. Yates, Valverde, Gaudu, Landa niso daleč.

1,8 km do cilja: Slovenca vozita v ospredju, pred zasledovalci imata nekaj deset metrov prednosti.

2 km do cilja: na najstrmejšem delu zaključnega vzpona si je Carapaz privozil nekaj metrov prednosti, Pogačar in Roglič sta ga nato hitro ujela in prehitela.

2,7 km do cilja: Pogačar je napadel, Roglič mu je sledil, Richard Carapaz (Ineos grenadiers) pa odgovoril s protinapadom!

4 km do cilja: padla sta Kanadčan Michael Woods (Isarel StartUp Nation) in Nozozemec Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe), zaradi tega sta Roglič in Pogačar nekoliko zaostala za zdaj vodilno skupinico a Carapazem, Higuito …

9 km do cilja: na Malkuartuju ni bilo nobenega napada, spredaj se je le oblikovala skupina favoritov, starih znancev, ob Rogliču in Pogačarju, še Landa, Gaudu, Yates, Fuglsang … Kolesarji se spuščajo v dolino, popustil pa je Bauke Mollema.

12 km do cilja: kolesarji so na predzadnjem vzponu dneva, bega je konec, tudi Lazkana je glavnina že pogoltnila.

To sta zadnja klanca 3. etape:

18 km do cilja: Lazkano vztraja dobih 40 sekund pred glavnino, vsi se trenutno mučijo na krajšem nekategoriziranem klancu, kmalu pa bodo prišli do "pravega" vzpona na Malkuartu (2. kategorije), ki se začne 12 kilometrov pred ciljem. Preostanek prvotne ubežne skupine bo vsak čas ujet.

20 km do cilja: Španec Oier Lazkano (Caja Rural) se je odpeljal v solo pobeg, pred preostankom ubežne skupine si je hitro privozil 35 sekund prednosti, glavnina vozi minuto in 15 sekund za njim.

30 km do cilja: ubežniki imajo le še 1:50 prednosti, naglo se bliža zanimiv zaključek 3. etape. Favoriti se še skrivajo, le Adam Yates je imel kot kaže manjšo težavo s kolesom in je nekoliko zaostal, a so ga kolegi iz moštva Ineos Grenadiers že pripeljali nazaj v glavnino.

40 km do cilja: v glavnini so nekoliko popustili, vseeno pa se ubežni sedmerici približali na 3 minute in 20 sekund.

16:14 (50 km do cilja): glavnina je vsakih 10 kilometrov minuto bližje ubežnikom, prednost teh je zdaj le še dobre štiri minute. V narekovanju tempa v glavnini se izmenjujejo kolesarji Bahrain Victoriusa, BikeExchangea, Groupame FDJ, enega je v ospredje poslala tudi Jumbo Visma. Preostali člani nizozemske ekipe pazijo na kapetana Rogliča in varčujejo z močmi za zaključek etape. Včeraj je slovenski as v finalu ostal sam.

15:58 (60 km do cilja): prednost ubežne sedmerice je padla pod pet minut, Roglič in Pogačar sta v glavnini dobro varovani osebi, obkrožena z moštvenimi kolegi. "Danes bo v zaključku težko, zagotovo bo prava borba, upam, da mi bo uspelo držati stik z najhitrejšimi. Napade pričakujem na zadnjem klancu, ki je precej težak, bomo videli," je pred etapo povedal vodilni kolesar na dirki.

15:35 (77 km do cilja): glavnina se počasi približuje ubežnikom, ti imajo zdaj še 5:55 prednosti.

15:20: v begu je sedmerica kolesarjev, Danec Mikkel Honoré (Deceuninck), Francoz Theo Delacroix (Interlarché), Američan Larry Warbasse (AG2R), pa Španci Oier Lazkano (Caja Rural), Daniel Navarro (Burgos) in Gotzon Martin (Euskaltel) ter Avstrijec Felix Gall (DSM), ki ima trenutno, 90 kilometrov pred ciljem dobrih sedem minut prednosti pred glavnino.

Ubežna skupina se je oblikovala šele po prvem vzponu dneva, kakšnih 145 kilometrov pred ciljem, Gall se je šesterici pridružil nekoliko kasneje, skupaj pa so nato iz kilometra v kilometer povečevali prednost pred glavnino, v kateri je v začetku tempo narekovala Rogličeva Jumbo-Visma.

Tudi danes se bo etapa zares razvnela šele v zaključku, ko na 155. kilometru etape kolesarje čaka klanec 2. kategorije na Malkuartu (prvi kilometer ima 10,2-odstotni naklon, sledijo slabi trije kilometri s povprečnim 5,9-odstotnim naklonom), čisto na koncu pa še zaključni trikilometrski vzpon 1. kategorije s povprečnim več kot desetodstotnim naklonom.