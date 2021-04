Velik dan za Quick Step, vse nared za sobotni spektakel

Danec Mikkel Frølich Honore (Deceuninck - Quick Step) je zmagovalec 5. etape dirke po Baskiji od Hondarribia do Ondarroa (160 km). Drugi je bil njegov mošteveni kolega Josef Černy, tretji pa je bil z 20 sekundno Julien Bernard (Trek - Segafredo). V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, tako da pred sobotno zadnjo etapo slovenska asa Primož Roglič in Tadej Pogačar ostajata v boju za skupno zmago.

Pred zadnjo etapo dirke po Baskiji vodi Američan Brandon McNulty (UAE Team Emirates), 23 sekund pa na drugem mestu zaostaja najboljši Slovenec Primož Roglič (Jumbo-Visma). Tretji je z zaostankom 28 sekund Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) med peterico pa je v dobrem položaju tudi Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). V skupnem seštevku na petem mestu zaostaja 43 sekund. Jan Polanc (UAE Team Emirates) je kot Pogačarjev in McNultyjev pomočnik na tej dirki daleč od visokih mest.

Cilj Pogačarjevih je jasen

"Samo še en dan je ostal ... Škoda, saj je tu lepo dirkati. Čaka nas še odločilna etapa. Super se počutim, sem samozavesten in upam, da bo tudi naša ekipa dobro razpoložena. Prvi cilj je ubraniti rumeno majico. Če ne bo kazalo dobro, bomo improvizirali in prilagodili taktiko. Vemo oziroma upamo, da je McNulty sposoben dobiti to dirko. Videli bomo, kako močna bo konkurenca in kje se bodo začeli napadi. Vsak klanec bo pomemben, zato se bomo morali veliko pogovarjati. Namen je, da ubranimo majico in pokrijemo vse napade," je samozavestno po tekmi dejal Pogačar, najboljši hribolazec jubilejne 60. dirke po Baskiji.

Kolesarji so imeli danes v primerjavi z ostalimi dnevi na dirki nekoliko lažji dan v sedlu. Glavnina je v ospredje spustila šest ubežnikov, ki pa si niso privozili več kot dve minuti in pol naskoka.

Profil 5. etape letošnje Dirke po Baskiji:

Kolesarja Quick Stepa sta se na koncu otresla Francoza

Vseeno so prav ubežniki zaznamovali zaključek etape, potem ko so se na vrhu zadnjega vzpona odlepili Honore, Černy in Francoz Julien Bernard (Trek-Segafredo) ter si po spustu privozili dovolj veliko prednost, da jih glavnina ni mogla ujeti. V dokaj razgibanem zaključku sta se člana belgijske ekipe otresla Bernarda in nato brez boja, skoraj objeta prečkala ciljno črto. Glavnina je v cilj prišla z 28 sekundami zaostanka. Roglič je osvojil sedmo, Pogačar pa deseto mesto.

"To je bil lep zaključek etape za našo ekipo. Želel bi si, da bi bil na odru z mano Černy, saj si je to zaslužil v isti meri kot jaz, a žal to ni mogoče. Bilo je kot na enodnevni klasiki. Borili smo se, da bi bili med ubežniki, nato pa smo nadaljevali v visokem ritmu in si privozili dovolj veliko prednost. Druga zmaga v sezoni je vsekakor lepa, ampak bolj me navdušuje način, kako smo jo dosegli. Zaradi tega je še bolj posebna," je po koncu dejal 24-letni Danec.

Jutri odločilni dan

V soboto bo torej na vrsti še zadnja, kraljevska etapa. Začela se bo v Ondarroi in končala z vzponom na Arrate nad Eibarjem, kjer je lani na dirki po Španiji v prvi etapi slavil Roglič. Kolesarje čaka sedem kategoriziranih vzponov v vsega 111,9 km dolgi etapi.

Glede na majhne razlike v skupnem seštevku je pričakovati neprestane napade v lovu na skupno zmago. Prvih 19 kolesarjev v skupnem seštevku loči vsega dve minuti.

Skupna razvrstitev po petih etapah Dirke po Baskiji: 1. Brandon McNulty (UAE-Team Emirates) 16:05:43

2. Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) + 0:23

3. Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) 0:28

4. Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) 0:36

5. Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates) 0:43

6. Adam Yates (INEOS Grenadiers) 1:02

7. Emanuel Buchmann (BORA -Hansgrohe) 1:07

8. Alejandro Valverde (Movistar Team) 1:13

9. Ion Izagirre (Astana-Premier Tech) 1:15

10. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) 1:23

...

Preberite še: