Še ena izjemna zmaga Cavendisha! Merckx že trepeta.

Cilj: Mark Cavendish (Deceuninck QuickStep) je še tretjič na tem Touru slavil etapno zmago! Drugo mesto je zasedel Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma), tretje pa še en Belgijec Jasper Phlipsen (Alpecin Fenix).

17:30 (4 km do cilja): skupina s Quintano je ujela vodilne, narekovanje tempa pa so spet prevzeli kolesarji moštva Deceuninck QuickStep. Peter Sagan se drži zelenega Marka Cavendisha, Pogačarjevi se uspešno izmikajo nevarnostim. Mohorič gara za Colbrellija.

17:22 (10 km do cilja): v vetru na ravnini se je glavnina raztrgala na več skupin, favoriti za današnjo zmago, tudi Cavendish, Sagan, Matthews in Colbrelli ter Pogačar in Carapaz so v prvi skupini, ki navijač močan tempo, pikčasti Quintana je ostal ujet v drugi skupini.

17:17 (15 km do cilja): Deceuninck se je spet postavil na čelo in s tempom močno razpotegnil glavnino, ta se je za trenutek celo pretrgala, Pogačar je ostal v drugi skupini, pa nato uspel ujeti priključek.

17:08 (23 km do cilja): Deceuninck QuickStep je popustil, glavnina je močno upočasnila, kar je velika sreča za Colbrellija, ki je ujel skupino. Zdaj se tudi ob Mohoričevi pomoči spet prebija v ospredje.

🇮🇹 @sonnycolbrelli is out of the peloton as he suffers a puncture! It's going to take some effort to get back!



🇮🇹 @sonnycolbrelli a crevé, il donne tout pour réintégrer le peloton.#TDF2021 pic.twitter.com/fyOuoEi33u — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2021

17:04 (28 km do cilja): Alaphilippe je na čelu glavnine navil močan tempo, za njim so se zvrstili člani moštva Deceuninck QuickStep, Pogačar in njegovi tovariši iz UAE Emirates se držijo spredaj v glavnini, na varnem, kolesarji imajo veter v hrbet, v težavah pa se je znašel sprinterski adut Mohoričeve ekipe Bahrain Victorious Sonny Colbrelli, s predrto pnevmatiko je zaostal ravno v najbolj neugodnem trenutku, Italijan zdaj besno lovi glavnino.

16:53 (36 km do cilja): bega je konec, tudi Houle je ujet. Kolesarji se sicer vozijo na manjši nekategoriziran klanec, Pogačar je zdaj v družbi kolegom čisto na čelu nekoliko razpotegnjene glavnine.

🔚 🇨🇦 @HugoHoule is caught by the peloton. End of the breakaway!



🔚 🇨🇦 Hugo Houle est repris par le peloton. Fin de l'échappée !#TDF2021 pic.twitter.com/nkhceWWBcE — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2021

16:50 (38 km do cilja): Tosh Van der Sande je popustil in počakal glavnino, Hugo Houle še vztraja pol minute pred glavnino.

16:30 (52 km do cilja): vsi kolesarji, ki so zaostali zaradi padca, so spet v glavnini, ubežnika pa 1:07 pred njo.

16:13: padec v glavnini, na tleh sta se znašla tudi Geraint Thomas in Richie Porte, Valižan Avstralec (ta je dobil novo kolo) se s kolegi iz moštva Ineos Grenadiers in Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma), ki je ostal ujet za padcem, zdaj prebijata nazaj v glavnino.

Nieuwe val in de staart van het peloton, maar zonder al te grote problemen #TDF2021 pic.twitter.com/QYESUCdF3i — Sporza 🚴 (@sporza_koers) July 6, 2021

16.01 (75 km do cilja): prednost ubežne dvojice je padla že pod minuto, nato pa sta kolesarja spet nekoliko pospešila in zdaj vozita slabi dve minuti pred glavnino.

V moštvu Deceuninck QuickStep je vlogo vodonoše danes prevzel kar svetovni prvak Julian Alaphilippe:

15:44 (88 km do cilja): ubežnika vzdržujeta 1:40 prednosti, Pogačar in njegovi kolegi iz UAE Emirates danes dobro varčujejo z močmi, vozijo se varno v ospredju, a ne čisto na čelu glavnine. Napada na Pogačarja danes ne pričakujemo, vroče pa utegne biti v boju za zeleno majico.

Zanimivost:

Tadej Pogačar še nikoli ni izgubil mednarodne dirke, ko je enkrat prevzel vodstvo na njej, poroča uradna stran TDF. To je naredil na letošnji dirki Po Sloveniji, pa na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, pa letos tudi na Dirki po Združenih arabskih Emiratih in lani na Touru, Dirki po Valencii, Dirki po Kaliforniji leta 2019, in Dirki po Algraveju 2019. Tudi na dirkah v konkurenci do 23 let in pri juniorjih je bilo tako.

15:20 (105 km do cilja): leteči cilj v la Placettu je bil nekoliko zagaten, na vrhu nekategoriziranega klanca, prvi in drugi sta ga prečkala ubežnika, 1:40 pred zasledovalci z rumeno majico, iz te so se za točke izstrelili sprinterji, med njimi pa ni bilo Cavendisha. V glavnini sta padla Mads Pedersen in Julien Simon, hitro sta se pobrala in nadaljevala z dirko.

💨 15 pts for 🇮🇹 @sonnycolbrelli, 13 for 🇦🇺 @blingmatthews



💚 The fight for the green jersey is on. @MarkCavendish did not sprint.



💚 La bataille pour le maillot vert est lancée. @MarkCavendish n'a pas disputé le sprint. #TDF2021 pic.twitter.com/6raKCaMwNz — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2021

Izidi letečega cilja:

1. T. Van Der Sande 20 točk

2. H. Houle 17

3. S. Colbrelli 15

4. M. Matthews 13

5. J. Philipsen 11

6. P. Sagan 10

7. D. Ballerini 9

8. K. Asgreen 8

9. H. Sweeny 7

10. S. Dillier 6

11. S. Küng 5

12. D. Oss 4

13. D. Formolo 3

14. J. Herrada 2

15. M. Hirschi 1

Stanje v boju za zeleno je zdaj:

1. Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) 168 točk, 2. Michael Matthews (BikeExchange) 143, 3. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) 136, 4. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) 113 … Matthews ali Colbrelli bi lahko danes na ciljnem sprintu v Valencu teoretično prevzela zeleno majico.

14:47 (132 km do cilja): edino gorsko točko v tej etapi je osvojil Hugo Houle, z Van der Sandejem imata na vrhu de Couza še 3:40 prednosti pred glavnino.

14:21 (145 km do cilja): ubežnika bosta kmalu začela vzpon na Col de Couz (622 m.n.v., 7,5 km, 2,8 % povprečnega naklona), klanec četrte kategorije, edini kategoriziran vzpon v današnji etapi. Vozita pa le še dobre štiri minute pred glavnino.

14:07 (155 km do cilja): Küngov manever je povzročil višji tempo v glavnini, prednost ubežnikov je padla pod pet minut, ustalila se je peri 4:50. Za zdaj.

13:52 (164 km do cilja): Stefan Küng je z napadom nekoliko prebudil glavnino, ki pa Švicarju ni pustila pobegniti. Vodilna dvojica zdaj vozi 5:45 pred zasledovalci. Ubežnika sta nenevarna, Houle v skupnem seštevku za Pogačarjem zaostaja več kot 57 minut, Van der Sande pa ževeč kot uro in 40 minut.

🇨🇭 Two Swiss riders, @stefankueng and @silvandillier, have tried to shake up the peloton, but they've not been allowed to go.



🇨🇭 Deux coureurs suisses, Stefan Küng et SIlvan Dillier, ont tenté de secouer le peloton qui ne les laisse pas faire.#TDF2021 pic.twitter.com/6ev6jtaOFv — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2021

Cavendish ima v razvrstitvi za zeleno majico 38 točk prednosti pred Avstralcem Matthewsom (130), 47 pred Italijanom Colbrellijem in 66 pred Belgijcem Philipesnom.

13:45 (169 km do cilja): glavnina je povsem popustila, prednost ubežne dvojice narašča in se približuje šestim minutam.

13:34 (178 km do cilja): ubežnika imata že tri minute prednosti. Ta konec tedna je Pogačar na prvih gorskih etapah pokazal strah zbujajočo formo, zanimivo bo videti, kdaj in kako se ga bo lotila konkurenca. Danes pa bržčas ni dan, ki bi lahko postregel z napadom na rumeno majico. Če le ne bo kakšnih zapletov.

Že v nedeljo na deveti etapi nista startala Primož Roglič in Mathieu Van der Poel, odstopili so še Tim Merlier, Nans Peters in Jasper De Buyst, v cilj pa so izven časovne zapore prikolesarili Arnaud Demare, Jacopo Guarnieri, Anthony Delaplace, Stefan De Bod, Nicolas Damiani, Loic Vliegen in Bryan Coquard. Danes se na startno listo ni podpisal še Nemec Jonas Koch, deseto etapo je tako začelo 164 kolesarjev.

13:27 (184 km do cilja): po nekoliko lenobnem začetku etape, sta se glavnini odlepila Kanadčan Hugo Houle (Astana) in Belgijec Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal) in si zelo hitro privozila minuto prednosti.

💪 The two first attackers: 🇧🇪 @Toshvds and 🇨🇦 @HugoHoule.



💪 Les deux premiers attaquants de la journée : 🇧🇪 Tosh Van der Sande et 🇨🇦 Hugo Houle.#TDF2021 pic.twitter.com/s5UqDPifXl — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2021

13:20 (190,7 km do cilja): po 15 minutni zaprti vožnji v olimpijskem Albertvillu se je začela 10. etapa letošnjega Toura. Rumeno majico nosil naš šampion Tadej Pogačar, ki ima v skupnem seštevku dve minuti in sekundo prednosti pred Avstralcem O'Connorjem, v pikčasti majici najboljšega hribolazca je Kolumbijec Nairo Quintana, v beli najboljšega mladega kolesarja Jonas Vingegaard, v zeleni pa Britanec Mark Cavendish, ki velja za enega največjih favoritov za današnjo zmago. V primeru, da mu v ciljnem sprintu uspe še tretjič na letošnji dirki, bo za rekorderjem po zmagah na Touru, Belgijcem Eddyjem Merckxom zaostajal le še za eno zmago.