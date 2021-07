Tadej Pogačar v svojem svetu

Da je dirka Tour de France nad vsemi v svetu kolesarstva, je jasno na vsakem koraku. Ne le privrženci ob progi, ki jih kljub covidnim razmeram ne manjka, in ogromna gledanost po vseh medijskih kanalih, ampak tudi sama vožnja kolesarjev po francoskih cestah so pokazatelji, da gre za dogodek velike razsežnosti.

Iskanje centimetrov prostora za boljše pozicije, neverjetne hitrosti, so v takšnih primerih povod tudi za nesreče. Zaradi padcev so nekateri kolesarji morali plačati davek. Med njimi tudi Primož Roglič, ki jih je v tretji etapi huje skupil in nato trpel. Na žalost je v nedeljo spakiral kovčke, saj so bile bolečine prehude, hkrati pa ni bil več konkurenčen za vidnejša mesta, s katerimi se je spogledoval pred prihodom na Tour.

Ob Pogačarju je bil osrednji favorit. In oba sta v prvih dveh etapah dala tekmecem vedeti, da bi lahko na dirki vseh dirk spet spremljali slovensko državno prvenstvo. A je Rogliča zaustavila tretja etapa, Pogačar pa se je v nadaljevanju v velikem slogu odpeljal do rumene majice, ki se zdaj bohoti na njegovih plečih.

Dvaindvajsetletni mladenič iz Klanca pri Komendi kaže izjemne predstave. Dobesedno drži, da ima eno prestavo več. To je že izpostavil Matej Mohorič, ki je prav tako navdušil v deželi galskih petelinov. Postal je namreč kralj najdaljše etape na letošnji dirki. V dolgem begu sedme etape je najhitreje prekolesaril 249,1 kilometra in se zapisal med nesmrtne. Čustva so ga preplavila, saj je v zadnjem obdobju prestal težko obdobje, tudi s padcem na Giru. Zdaj se lahko pohvali kot eden tistih junakov, ki so na vseh treh tritedenskih dirkah vsaj po enkrat zmagali etapo. In videti je, da na letošnjem Touru še ni rekel zadnje besede.

Kakor tudi ne Tadej Pogačar, ki ima glavno. Njegovo moštvo UAE Emirates deluje bolj kompaktno kot v lanski izvedbi, čeprav imajo pomočniki tudi letos nekaj težav pri vožnji navkreber. Zanimivo bo videti, kako bo ekipa funkcionirala v vročih alpskih in zlasti pirenejskih etapah. Četudi bi imeli njegovi moštveni kolegi morebitne nevšečnosti na progi, je sam dokazal, da je mojster dirkanja. Krasi ga izjemen občutek za vožnjo, taktiko. In to pri vsega 22 pomladi. Razume igro, kot jo razume njegov vrstnik Luka Dončić v svetu košarke.

V prvi alpski etapi se je sam odločil in razbil dirko ter kolesarje. Videti je, da tekmeci lahko lomijo UAE Emirates, a ne slovenskega šampiona, ki je izjemno pripravljen. V njegovi ekipi so v preteklosti tudi večkrat dokazali, da so mojstri taktike, kar je povsem v nasprotju z ekipo Jumbo-Visme, ki niso najbolje zaščitili Rogliča. Če se ne bo zgodilo nič nepredvidljivega, ima Pogačar odprto pot do druge zaporedne zmage. Videti je, da kolesari v svojem svetu.

Z izjemnimi predstavami si gradi avtocesto. Ob takšnem nadaljevanju bi lahko bila končna razlika do najbližjega zasledovalca ogromna. O rekordni nikakor ne more biti govora, saj je na prvem Touru Maurice Garin prehitel najbližjega zasledovalca Luciena Pothierja za debeli dve uri, 29 minut in 45 sekund. Vse od leta 2000 naprej je najbolj prepričljivo zmagal Italijan Vincenzo Nibali, ki je drugega Jeana-Christopheja Perauda pustil za seboj za sedem minut in 37 sekund. Trenutno ima Pogačar pred drugim Benom O'Connorjem, ki je presenetil pred dnevom počitka, 2:01 naskoka, tretji Rigoberto Uran pa zaostaja že 5:18.

Največ pasti drugega tedna bosta predstavljali sredina in nedeljska gorska etapa, medtem ko bo sobotna tudi razgibana hribovska, a ne tako zahtevna.