Pogačar ima dovolj kritik na račun svoje ekipe #video

"Ne vem, zakaj vsi ves čas ponavljajo, da ima UAE Emirates slabo ekipo in da stvari nimamo pod nadzorom. Ampak kdo je močnejši od nas?" se je po včerajšnji brutalni etapi s kar petimi kategoriziranimi klanci, tudi enim posebne kategorije (21 kilometrov), vprašal Pogačar, ki je kljub napadom uspel obdržati rumeno majico vodilnega.

Foto: Guliverimage

"Zagotovo smo ena najmočnejših ekip. Fantje vsak dan opravljajo izjemno delo in jaz sem v rumeni majici vodilnega," je s predstavo svoje ekipe tudi po prvih dveh gorskih preizkušnjah na letošnjem Touru zadovoljen Pogačar, ki pa se zaveda, da je dirka vse prej kot odločena in da pravi napadi konkurentov šele prihajajo.

V ekipi UAE vlogo Pogačarjevih pribočnikov opravljajo Rafal Majk, poljski specialist za gorske etape, novinec v moštvu, Švicar Marc Hirschi, ki je bil lani izbran za najbolj borbenega kolesarja na Touru, Američan Brandon McNulty, ki bi moral dirkati na Giru, a so se v ekipi odločili, da bo bolj koristen na Touru, Italijan Davide Formolo, ki je bil glavni motor ekipe v sobotni etapi, nekdanji svetovni prvak Portugalec Rui Costa, danski specialist za kronometer Mikkel Bjerg in izkušeni Norvežan Vegard Stake Laengen.

Dave Brailsford, direktor moštva Ineos Grenadiers, ki je bilo pred začetkom Toura vsaj na papirju najmočnejše, je že v soboto napovedal, da je dirka vse prej kot končana, in namignil, da bo izkušeno britansko moštvo v prihodnjih dveh tednih še kako napadalno. Napovedi so uresničili že včeraj, ko so na zadnjem klancu etape, vzponu posebne kategorije do gorskega cilja v francoskem smučarskem središču Tignes, prevzeli vajeti na čelu glavnine, a Pogačarja kljub poskusom niso uspeli iztiriti.

Foto: Guliverimage

Slovenski zvezdnik je prednost pred Richardom Carapazom, enim od glavnih adutov Ineosa, povečal še za pol minute in zdaj znaša že 5.33, kar Ekvadorca v skupnem seštevku postavlja na peto mesto. Na drugo mesto se je vrinil junak nedeljske etape, Avstralec Ben O'Connor, iz ekipe Ag2r-Citroën, ki je med etapo – zadnjih 17 kilometrov je vozil sam – kar dvakrat, resda zgolj virtualno, Pogačarja slekel iz prestižne rumene majice.

Z ekipo UAE je vse bolj zadovoljen tudi nekdanji kolesar, danes priljubljeni komentator kolesarskega dogajanja Chris Horner:

O tem, da to sploh ne bi bilo tako slabo, je po etapi razmišljal tudi Pogačar. "Razmišljal sem že, da izguba rumene majice niti ne bi bila najhujša stvar, ki se lahko zgodi. Nato sem napadel (slaba dva kilometra pred ciljem je skočil ravno v delu, kjer je bilo ogromno slovenskih zastav in cestnih napisov v slovenščini, op. a.) in stvari postavil na svoje mesto. To, kar je uspelo O'Connorju, je bilo krasno, tudi Ineos je želel zaostriti dirko. Za nami je zelo težak dan, vreme je bilo izredno zahtevno, nismo ravno razvijali velike moči," je razlagal Pogačar, mlad po letih, a velik po dosežkih.

Protinapad Pogačarja slaba dva kilometra pred ciljem v Tignesu:

"Ineos je želel dirkati, Carapazu gre dobro, na koncu so želeli napasti in to sem pričakoval. Skušal sem pripraviti protinapad, kajti če ne napadem, bodo to storili vsi ostali in morda se bom znašel v težavah," je dejal. "Na koncu je bilo vse dobro," je ocenil Pogačar, ki se je do zdaj v večini uspel izogniti oviram na cesti. Tudi on se je že znašel na tleh, tako kot večina konkurentov, a se pri tem ni ne poškodoval, ne zapravil veliko časa.

Na Dirki po Franciji je danes prvi prost dan, dan za celjenje ran in medijske obveznosti. Pogačar bo gost novinarske konference, ki bo potekala prek Zooma ob 16. uri.