Pogačar pokazal, kdo je gospodar, in izrazil skrb

Že pred začetkom etape se je v Franciji veliko dogajalo. Primož Roglič in Mathieu van der Poel sta sporočila, da sta zaključila z nastopanjem na dirki vseh dirk. Slovenski šampion zaradi posledic padca v tretji etapi, Nizozemec pa je misli v celoti uperil proti olimpijskim igram, na katerih želi osvojiti zlato medaljo v ciklokrosu.

Ben O'Connor (Ag2r Citroen) si pred začetkom 9. etape niti v najslajših sanjah ni mislil, da se bo dan, ki ga je začel z 8:13 zaostanka za Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates), razpletel, kot se je in bo postal osrednji junak. Znašel se je v ubežni skupini in čutil močne noge. Za konec se je otresel še Kolumbijcev Naira Quintane in Sergia Higuite ter se odpeljal veliki zmagi naproti.

Foto: Reuters

Med etapo je bil virtualno celo v rumeni majici, tudi na zaključnem vzponu na Tignes. "Sanjal sem le lahko o zmagi. Da sem že tu, je izpolnitev mojih sanj. Hvaležen sem vsem, ki so verjeli vame – moji zaročenki, staršem, prijateljem. Velika vožnja je bila. Toliko zadovoljstva čutim, da se komaj brzdam. Vsak trenutek se veselim. Nisem imel načrta, da bom v begu. Skupina je bila velika. Čakal sem. Nisem vedel, kaj naj naredim. Vedel sem, da imamo lepo priložnost in zato sem poizkusil. Na koncu sem močno pritiskal. Razmere so bile grozne. Prestrašen sem bil, da bo Tadej od zadaj eksplodiral. Vedel sem, da lahko zmagam," je bil vesel Avstralec, ki je po Giru 2020 tako prišel do druge etapne zmage na prestižni tritedenski dirki.

Pogačar odgovoril na Carapazov napad pred očmi slovenskih navijačev: Nisem hotel izgubiti rumene majice

Na zaključnem vzponu je vnovič kazalo, da bi lahko Pogačar izgubil rumeno majico. Njegovi moštveni kolegi nekako niso narekovali pretirano hitrega tempa. Nato so v ospredje prišli kolesarji Ineos Grenadiers in Pogačar je hitro ostal brez pomočnikov. Jasno je bilo, da bo z napadom poizkusil Richard Carapaz. Izbral si je "napačen" trenutek. Ravno na predelu, kjer je bilo ogromno slovenskih navijačev. Tadej je dobil dodatna krila in odgovoril s protinapadom. Tekmecem v boju za skupno zmago se je odpeljal in v zaključku v primerjavi z njimi pridobil 32 sekund. V skupnem seštevku je zdaj najbližje O'Connor z 2:01 zaostanka, tretji Rigoberto Uran ima že zaostanek 5:18.

Razmere na progi so bile zelo slabe - dež, nizke temperature so ovirali kolesarje. Foto: Reuters

"Vreme je bilo izjemno slabo. Včeraj slabo, danes še slabše. Zelo mrzlo je bilo, dež. Veliko kolesarjev je trpelo. Vesel sem, da je za mano. Ben je bil super močan. Čestitke za takšno vožnjo. Proti koncu me je bilo malce strah za rumeno majico, vendar sem jo pred prostim dnevom uspel zadržati. Pospeševal sem, ker je nisem želel izgubiti," je v cilju v mednarodnem prenosu dan opisoval slovenski kolesarski šampion.

Skrb pred dnevi, ki prihajajo

Dotaknil se je tudi dneve, ki prihajajo, predvsem na vreme. "Seveda so lahko današnje razmere zahtevne, ampak bolj me skrbi za vroče etape, ki prihajajo. Na teh nekoliko bolj trpim in tekmeci to vedo, zato sem skušal čim bolj uživati v zadnjih dveh etapah," se je zasmejal Pogi, ki je vnovič pokazal, kdo je gospodar letošnje Dirke po Franciji.

Čeprav vreme ne bilo naklonjeno, je užival zadnja dva dneva. Skrbijo ga vroči dnevi, ki prihajajo. Foto: Reuters

Naslednja etapa bo na vrsti v torek po ponedeljkovem prostem dnevu. Namenjena bo sprinterjem, kolesarji pa bodo morali med Albertvillom in Valencem premagati 190,7 km. V njej pa ne bo nastopil eden najboljših sprinterjev in zmagovalec tretje etape Toura, Belgijec Tim Merlier (Alpecin-Fenix), ki je odstopil v današnji gorski etapi.