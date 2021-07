Slovenski kolesar Primož Roglič je v tretji etapi Dirke po Franciji ob padcu utrpel poškodbe in kljub bolečinam nadaljeval z dirkanjem. A so te vendarle prehude, da bi še naprej kolesaril po francoskih tleh, zato se je skupaj z vodstvom ekipe Jumbo-Visma odločil, da predčasno konča slovito dirko, na kateri je sicer želel napasti rumeno majico. "Skupaj smo se odločili. Nima smisla nadaljevati v takšni smeri. Čas je, da se pozdravim in osredotočim na nove cilje. Zelo sem razočaran, da moram zapustiti Tour," je ob predčasnem koncu med drugim povedal Roglič.

Tako je Primož Roglič zapustil Dirko po Franciji (video: Jumbo-Visma)

Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič je prišel na Tour de France v odlični pripravljenosti, kar je pokazal v prvih dveh etapah. Sicer se je znašel na tleh že prvi dan zaradi nepremišljene poteze gledalke, ki je pozirala s kartonastim transparentom. Vanj se je zaletel njegov moštveni kolega Tony Martin, padel je tudi Roglič.

Odlične noge v prvih dveh etapah, nato je prišla tretja ...

A je kljub vsemu na koncu dneva pokazal močne noge in bil v ciljnem šprintu tretji. Skupaj s Tadejem Pogačarjem, ki sta bila pred začetkom dirke osrednja favorita za končno zmago, sta izjemno formo pokazala tudi v drugi etapi, ki se je prav tako zaključila s krajšim vzponom. Veliki zmagovalec je postal sicer Mathieu van der Poel, slovenska kolesarja pa sta zasedla drugo in tretje mesto. S tem sta tekmecem v boju za skupno zmago vrgla rokavico.

Na kateri veliki vrhunec se bo Primož Roglič sedaj osredotočil? Na olimpijske igre, če se bo sestavil. In tam na cestni dirki skušal osvojiti medaljo. 1166 glasov + 75,08%

Še tretjič zapored bo šel na Vuelto in jo tudi tretjič zapored skušal osvojiti. 328 glasov + 21,12%

Gledati bo začel že na leto 2022. 59 glasov + 3,80% Oddanih 1553 glasov

🇫🇷 #TDF2021



Primoz Roglic won’t start in today’s stage of @LeTour. He suffers too much from his injuries.



Get well soon @rogla 🍀 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 4, 2021

Nato je prišla usodna tretja etapa, ki je razblinila sanje nekdanjega skakalca. Vsega deset kilometrov pred ciljem je glavnina navila tempo v lovu za ubežno četverico. Takrat pa se je zgodilo, kar se ne bi smelo. Kolo slovenskega kolesarja in Sonnyja Cobrellija (Bahrain Victorious) sta zapela in Rogliča je katapultiralo vstran.

Stiskal zobe in trpel

Padec je imel ogromne posledice. Sprva so ga celo odpeljali v bolnišnico na slikanje, da bi preverili, ali ima kaj zlomljenega. A ko pri tako veliki hitrosti padeš na asfaltno podlago, je jasno, da bodo prisotne velikanske bolečine, ki ne bodo hitro izginile.

Foto: Guliverimage

Ves polepljen po zadnji in levi strani je vendarle stopil na kolo in kot že ničkolikokrat v karieri stisnil zobe in pokazal znak borbenosti in velik značaj. Na kronometru, ki je bil na vrsto peti tekmovalni dan, je sicer zaostal za Pogačarjem, a osvojil sedmo mesto. Nenehno je upal, da bodo bolečine morda popustile, a je bilo jasno, da na kolesu trpi. Čeprav tega sam ni želel na glas izpostavljati, so to storili njegovi šefi.

"Nima smisla nadaljevati v takšni smeri"

Po petih dneh trpljenja se je naposled le odločil, da zapusti Tour de France, kar je vendarle najbolj smotrna poteza. Zdravje je tisto, ki je v tem trenutku najbolj pomembno. "Skupaj smo se odločili. Nima smisla nadaljevati v takšni smeri. Čas je, da se pozdravim in osredotočim na nove cilje. Zelo sem razočaran, da moram zapustiti Tour, vendar moram to sprejeti. Še naprej ostajam optimističen in gledam naprej," je ob slovesu z dirke vseh dirk razlagal zvezdnik Jumbp-Visme.

Na kronometru je presenetil tudi samega sebe. Foto: Reuters

"Po padcu v tretji etapi si nisem mislil, da bo ta vplival na moj odhod s Toura. Nikoli nisem gledal toliko naprej. Po nekaj dneh sem videl, da napredka pri mojem okrevanju ni. Čeprav sem se presenetil na kronometru, sem imel v naslednjih dneh slabe občutke. Kronometer je bil kratek in se je še dalo, naslednje etape so bile dolge. Preveč je bilo za moje telo v tem trenutku. Ne morem dirkati," je izpostavil slovenski kolesar.

Naslednji od vrhuncev sezone so olimpijske igre. Čez natanko 20 dni bo cestna preizkušnja v Tokiu. Če se bo njegovo stanje izboljšalo, lahko pričakujemo, da bo zagrizel in skušal priti do medalje, kar bi zanj predstavljalo velik obliž na rano, ki mu jo je prinesel Tour de France - njegov nastop je načrtovan tako na cestni dirki kakor tudi na kronometru. Morda pa spet nastopi na španski Vuelti in jo skuša še tretjič zapored osvojiti, kar je do zdaj uspelo le dvema kolesarjema. Španec Roberto Heras, ki se sicer lahko pohvali s štirimi zmagami, je bil najhitrejši leta 2003, 2004 in 2005, kot prvemu pa je to uspelo Švicarju Tonyju Romingerju (1992, 1993, 1994). In ker imata v načrtu na španski tritedenski dirki nastopiti tudi Pogačar in Egan Bernal (Ineos Grenadiers), bi lahko potemtakem spremljali sanjski troboj.